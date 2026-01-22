【古市庵】冬の味覚を贅沢に味わう「かにフェア」開催

株式会社梅の花グループ

現在、全国の百貨店・ＳＣ・駅ビルなどに出店しております、梅の花グループの株式会社古市庵プラス（所在地：福岡県久留米市 代表取締役：吉村清里）は、2026年2月11日(水)～2026年2月24日(火)の期間中、新商品『かにいくらちらし』をはじめ、4種のかにの味わいが楽しめる「詰合せ かにづくし」をセール価格で販売いたします。

旬のかにを主役にした、季節ならではの贅沢な味わいをお楽しみいただけます。

かにといくらちらし

◯商品名 ：かにといくらちらし

◯本体価格：1,100円(税込1,188円)

◯具材内容

かにの棒身、かにのほぐし身、いくらしょうゆ漬、大葉

◯商品説明

かにほぐし身と棒身をたっぷり使用し、いくらの醤油漬けを添えた贅沢なちらし寿司です。

◯販売期間

2026年2月11日(水)～2026年2月24日(火)

かにといくらちらし

詰合せ かにづくし

◯商品名 ：詰合せ かにづくし

◯本体価格：1,250円(税込1,350円)

※期間中セール販売

◯具材内容

かにの中巻、ずわいがにの押寿司、ずわいがにのにぎり寿司、かにの軍艦

◯商品説明

かにの押寿司、にぎり、中巻、軍艦の４種の詰合せ。多彩な味わいが楽しめる贅沢な一折です。

通常1,350円(税込1,458円)を期間中特別価格にて販売いたします。

◯販売期間

2026年2月11日(水)～2026年2月24日(火)

詰合せ かにづくし

＜古市庵について＞

古市庵は1967年に創業し、現在は梅の花グループとして全国の百貨店・SC・駅ビルなどを中心に102店舗展開しています。（2025年10月現在）

こだわりはオリジナルの合わせ酢を使ったしゃりと、自社で炊きあげた干瓢、椎茸、高野豆腐などの多彩な具材です。店の原点ともいえる「びっくりいなり」をはじめ、十二種類もの具材を彩り鮮やかにまとめた「うず潮巻」、季節の旬の食材を使った「ちらし寿司」「寿司弁当」、そして「鯖棒寿司」など、素朴な味わいのお寿司から個性豊かなオリジナル寿司やおむすびまで、日々の食卓に“彩りのあるひととき”を提供してまいります。