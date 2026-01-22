『【大企業向け】進化に備えるAIエージェント活用術―組織内ナレッジ活用で課題解決』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/benesse-20260206/M1D



■AIエージェント時代、AIは「サポート」から「自律」の段階へ

生成AIの活用は、問い合わせや資料作成、要約といった「指示をもとに業務をサポートする存在」から、業務手順を理解し、必要な情報を参照しながら「自律的に業務を推進する存在」の段階へ進みつつあります。

生成AIを取り巻く技術進化のスピードは速く、人を介さず自律的に動くAIエージェントが企業の「中核インフラ」として定着する時代が迫っています。





■AI活用を阻む“分断知”と推進人材不足企業におけるAI活用の必要性が高まる一方で、「AI活用が個人の業務改善にとどまっている」「組織を横断して活用したいがどう進めたらよいかわからない」など、更なるAI活用に課題を持つ企業が少なくありません。それらの背景には、個人や部門に情報が分散しナレッジ整理ができていない、組織的にAI活用をリードするDX人材が不足しているといった根深い問題があります。■組織が抱える課題を解決するAIエージェントの活用術本セミナーでは、将来的に導入を迫られてくるであろう「AIエージェント」の活用術について解説します。そもそもAIエージェントとは何か、なぜAIエージェントが組織課題に寄与するのかを紐解き、導入効果を得やすい業務領域や具体的なエージェント例についてもお話しします。また、本セミナーで得た知識を更に深め、AIエージェントを使って社内のDX推進を進めたい企業に向けては、DXをリードする人材育成を支援するための実践型オンライン研修「Business Online Campus」をご紹介します。社会変革が進む中、AIエージェントがもたらす効果を理解しDXを一歩先に進めるために、是非ご参加ください。■登壇者紹介神川陽太氏株式会社TableWin 代表取締役株式会社スニフアウト | コンサルタント(一社)AICX協会 有識者理事(一社)生成AI活用普及協会 協議員■主催・共催株式会社ベネッセコーポレーション■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/benesse-20260206/M1D



マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

過去セミナーの公開資料、他の募集中セミナーは▶こちら(https://majisemi.com?el=M1D)でご覧いただけます。

マジセミ株式会社

〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2-20 汐留ビルディング3階

お問合せ： https://majisemi.com/service/contact/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]