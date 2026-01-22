『コンビニシール倶楽部』にフレークシール機能新登場！

シールをつくってコンビニプリントするなら『コンビニシール倶楽部』

株式会社ビジカ

DIY型シール作成アプリ『コンビニシール倶楽部』(*)は写真やイラストなどお手持ちの画像をアプリで編集してコンビニでシールプリントできるスマホアプリ＆コンビニプリントサービスです。

(*) 『コンビニシール倶楽部』(公式サイト：https://club.cvs-seal.net/)は、ファミリーマート、ミニストップ、ローソンに設置されているマルチコピー機のコンテンツサービスで提供中の、弊社の「ビジカプリントサービス」 (公式サイト：https://bizicard.net/busica-print/)」と連携したスマホアプリです。

『コンビニシール倶楽部』に「フレークシール」機能新登場

「4カットフォトシール」「インスタントフォトシール」「千社札シール」「分割割付シール」など遊び心たっぷりのシールがつくれる『コンビニシール倶楽部』の「バラエティ」に、この度「フレークシール」機能を追加しました。

既存の「分割割付シール」の「枚数指定割付」機能よりも、さらに小さいサイズのシールを作成できるのが「フレークシール」機能です。手帳やアルバム、カレンダーなどに貼ったり、お手紙やプチギフトの封緘として使えるようなサイズのシールがつくれます。

フレークシール６分割フレークシール８分割フレークシール１６分割フレークシール２０分割

アプリで作って保存すれば、コンビニエンスストア（ファミリーマート、ミニストップ、ローソン）のマルチコピー機でプリントできます。プリントしたシールシートをハサミで切ってフレークシールとしてお使いいただけます。

「フレークシール」は シールシートL判 に テンプレート４種

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/121044/table/11_1_59fed7ded73c9b693cd606e0dc50207a.jpg?v=202601221021 ]

フレークシール６分割フレークシール８分割

「背景除去」機能（iOS限定）も 搭載

フレークシール１６分割フレークシール２０分割

またiPhone(iOS)限定で、「背景除去」機能を搭載。写真から人物や動物などの被写体を残して背景を消すことができるようになりました。背景除去した対象物の輪郭に好みの色や太さの枠線をつける縁どりも可能です。

思い出の写真、愛しいペット、お気に入りの物などを写真から切り取って、文字やデコアイテムで装飾もできるので、お手持ちの写真からオリジナルのフレークシールをつくることができます。

背景除去前＜人物＞背景除去後＜人物＞

背景除去前＜動物＞背景除去後＜動物＞



「背景除去」機能は、下記の画像／写真を用いた作成機能においてご利用いただけます。

１.「シール」＞「シール素材」作成＞「画像からシールを作る」→「シール素材」(*)として保存

(*) 背景除去し編集保存した「シール素材」は「シールシート」や「バラエティ」の各種テンプレートに配置することができます。

２.「ステッカー」＞「画像からステッカーを作る」

３.「バラエティ」＞「4カットフォトシール」の「写真選択」

４.「バラエティ」＞「インスタントフォトシール」の「写真選択」

５.「バラエティ」＞「千社札シールを作る」＞「ワンポイントを作る」

６.「バラエティ」＞「千社札シールを作る」＞「千社札を作る」の「背景画像」

プリント料金

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/121044/table/11_2_fdd1d42cfbff1219e0e33620f1b9911c.jpg?v=202601221021 ]

※「フレークシール」機能は、L判 : 240円 です。

コンビニシール倶楽部公式サイト

https://club.cvs-seal.net/

ビジカプリントサービス公式サイト

https://bizicard.net/busica-print/

サービス運営元

株式会社ビジカ (https://www.busica.co.jp/)

東京都台東区台東4-25-7 TX佐竹ビル5階

お問い合わせ

担当：西田（k.nishida@busica.co.jp）