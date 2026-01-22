47都道府県のブロック協議会でカーボンニュートラルを推進！ 日本青年会議所は全国で「デコ活宣言」を行いました

公益社団法人日本青年会議所

公益社団法人日本青年会議所（以下、日本JC）は、環境省の「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動」（通称デコ活）の取り組みに賛同し、47都道府県全48ブロックからなる日本JCブロック協議会において、以下のとおり、デコ活宣言を行いましたのでお知らせいたします。

デコ活とは

デコ活とは、CO2を減らす脱炭素（Decarbonization）と、環境に良いエコ（Eco）を含む「デコ」と、活動・生活を意味する「活」を組み合わせた言葉です。

2050年カーボンニュートラル及び2030年度削減目標の実現に向けて、国民・消費者の行動変容、ライフスタイル転換を強力に後押しするための新しい国民運動であり、脱炭素につながる将来の豊かな暮らしの全体像・絵姿を紹介し、国・自治体・企業・団体等で共に、国民・消費者の新しい暮らしを後押しする取り組みを指します。

デコ活宣言とは、この取り組みを加速化させることを目的に企業・自治体・団体・個人が宣言するもので、2026年度はカーボンニュートラルの推進を重点事業として進めている日本JCもデコ活宣言をすることとしました。

出典：デコ活 ウェブサイト（https://ondankataisaku.env.go.jp/decokatsu/）

デコ活宣言における日本JCの取り組み

日本JCでは、家庭から運動を起こすことでカーボンニュートラルを新しい文化として根付かせ、持続可能な地域社会や、子どもたちの住み良い未来づくりを目指します。このたびの全国のブロック協議会での宣言により、同じ認識と高い志のもと、青年会議所の全国のネットワークを活かして全国各地でカーボンニュートラルに関する事業、啓発活動を行うほか、「CN-action2026」と題して、各家庭における日常の取り組みからCO2の削減を行なっていきます。

日本JC「デコ活宣言」一覧

- 宣言１.製品、サービス、取組展開を通じてデコ活を後押しします！- 宣言２.生活・仕事の中で、デコ活を実践します！

※デコ活宣言では、上記の１.、２.のいずれか、または両方のデコ活に取り組むことを宣言します。各協議会の宣言内容は、こちら(https://ondankataisaku.env.go.jp/decokatsu/join/list/)からご覧いただけます。

【日本JCブロック協議会】

「デコ活（脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動）」についての詳細は、以下よりご確認いただけます。

環境省「デコ活」ウェブサイト(https://ondankataisaku.env.go.jp/decokatsu/)