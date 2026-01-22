【SNS総フォロワー数20万人】キャットフード・猫の栄養学を知りつくした獣医師くぅ先生が、わかりやすく解説！　愛猫の健康と寿命を守る食事ガイド

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年1月22日（木）に『愛猫の健康と幸せを守る 獣医師くぅ先生の猫の食事がわかる本』を発売いたしました。

▼『愛猫の健康と幸せを守る 獣医師くぅ先生の猫の食事がわかる本』

https://www.amazon.co.jp/dp/4058026618/

■世界一かわいいウチの子と1日でも長く一緒にいるために…

知っておきたい 愛猫の健康と寿命を守る食の基本

―― 本書のココに注目！ ――

★SNS総フォロワー数20万人（※）、「くぅのキャットフード研究所」初の著書

★飼い主さんが悩む、キャットフードの疑問をスッキリ解決

★獣医師の視点から、愛猫のトラブルに応じた食事の対策法も解説

「愛猫の健康を守りたい」「ずっと元気で、1日でも長生きしてほしい」――愛猫の飼い主なら、誰しもそう願うもの。愛猫の健康を左右する大きな要因のひとつが、毎日の食事です。でも、無数にあるキャットフードの中から「コレ！」と思うものを選ぶのは至難のワザです。

本書は、SNSでも大人気の獣医師であり、ペット栄養管理士・ペット食育士の資格も持つ、ペット栄養学のスペシャリスト・くぅ先生が、猫の健康と寿命を守る食事の基本を徹底解説。栄養バランスの考え方や成分表の見方から、食いつきの悪さ、吐き戻し、体型管理といったお悩み、アレルギー、尿路結石、腎臓病、肝臓病、心臓病などの疾患を持つ猫ちゃんへの食のアドバイスまで、愛猫の健康と寿命を守るために知っておきたい知識を、幅広く網羅しています。くぅ先生が忖度なしにお勧めする、市販のキャットフードリストも掲載。初めて猫と暮らす方はもちろんのこと、愛猫の健康によさそうな手作りフードがNGな理由など、ベテランの飼い主さんでも「そうだったの？」と、おどろく発見がたくさんあるはず！ 愛猫の幸せを願うすべての方に贈る、ずっと役立つ一冊です。

※2025年12月現在

【本書の主な内容】

●第1章 猫の身体に本当に必要なもの

・猫に本当に必要な栄養バランスは？

・糖質を30％以下にして、血糖値の変化を抑える

・脂質は猫にとって「正義」！

・猫に必要な摂取カロリーの計算式

・グレインフリーフードが心臓病を誘発する！？

・人気の液状おやつは身体に悪い？

・猫にウェットフードが必要な理由

・キャットフードの添加物には必要なものもある …ほか

●第2章 キャットフードの正しい選び方

・キャットフードに使われている原材料のチェックポイント

・総合栄養食とおやつの上手な与え方

・信頼できるキャットフードメーカーの見極め方

・安いフード、高いフードどのように見分ける？

・獣医師くぅがキャットフードを選ぶなら …ほか

●第3章 上手な食事のあげ方ガイド

・食事の回数は2回以上の分割給餌を基準にする

・「マグロを食べると水銀中毒になる」の真実

・子猫の食事の基本的な考え方

・獣医師くぅおすすめのサプリとグッズ

・猫には厳禁！ 食べると危険な食品10選

・食べると死に至るかもしれない 危険な家の中の物7選

●第4章 お悩み別 食事の解決ガイド

・絶対に成功する減量の最短ルートが知りたい

・猫の体重を無理なく増やすには？

・食後の吐きグセを改善するには？

・尿石症が治っても、一生療法食ですか？

・慢性腎臓病と診断されたら療法食はいつから必要？

・心臓病改善のため、食事でできることは？

・がんに効く食事が知りたい

・糖尿病に糖質制限はNG？

・検査も療法食も使わずにアレルギーを解決するには？ …ほか

●Column

・獣医師でも勘違いしている食事の常識

・飼い主がストレスゼロで過ごすための技12選【全編／後編】

・手作りフードがNGな理由

●獣医師くぅ先生が選ぶ市販のキャットフードリスト

【著者プロフィール】

獣医師くぅ

獣医師。ペット栄養管理士。ペット食育士1級。ペットフーディスト。飼育技師。

16歳の愛猫（くぅちゃん）と暮らす。YouTubeチャンネル「くぅのキャットフード研究所」を中心に、SNS全体で総フォロワー20万人を有し、猫の食事や健康に関する情報発信を行っている。知識に裏付けされた忖度なしのフードレビューや丁寧な解説が、多くの飼い主から厚い信頼を集めている。

●くぅのキャットフード研究所

YouTubeチャンネル：@qoo-catfood

Instagram：qoo_catfood

TikTok：qoo_petfood_kenkyushitsu

［商品概要］

『愛猫の健康と幸せを守る 獣医師くぅ先生の猫の食事がわかる本』

著者：獣医師くぅ

定価：1,870円（税込）

発売日：2026年1月22日（木）

判型：四六判／232ページ

電子版：同時配信

ISBN：978-4-05-802661-8

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/2380266100

