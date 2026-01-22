【SNS総フォロワー数20万人】キャットフード・猫の栄養学を知りつくした獣医師くぅ先生が、わかりやすく解説！　愛猫の健康と寿命を守る食事ガイド

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年1月22日（木）に『愛猫の健康と幸せを守る　獣医師くぅ先生の猫の食事がわかる本』を発売いたしました。





▼『愛猫の健康と幸せを守る　獣医師くぅ先生の猫の食事がわかる本』


https://www.amazon.co.jp/dp/4058026618/(https://www.amazon.co.jp/dp/4058026618/)



■世界一かわいいウチの子と1日でも長く一緒にいるために…
知っておきたい　愛猫の健康と寿命を守る食の基本

――　本書のココに注目！　――


★SNS総フォロワー数20万人（※）、「くぅのキャットフード研究所」初の著書


★飼い主さんが悩む、キャットフードの疑問をスッキリ解決


★獣医師の視点から、愛猫のトラブルに応じた食事の対策法も解説



「愛猫の健康を守りたい」「ずっと元気で、1日でも長生きしてほしい」――愛猫の飼い主なら、誰しもそう願うもの。愛猫の健康を左右する大きな要因のひとつが、毎日の食事です。でも、無数にあるキャットフードの中から「コレ！」と思うものを選ぶのは至難のワザです。



本書は、SNSでも大人気の獣医師であり、ペット栄養管理士・ペット食育士の資格も持つ、ペット栄養学のスペシャリスト・くぅ先生が、猫の健康と寿命を守る食事の基本を徹底解説。栄養バランスの考え方や成分表の見方から、食いつきの悪さ、吐き戻し、体型管理といったお悩み、アレルギー、尿路結石、腎臓病、肝臓病、心臓病などの疾患を持つ猫ちゃんへの食のアドバイスまで、愛猫の健康と寿命を守るために知っておきたい知識を、幅広く網羅しています。くぅ先生が忖度なしにお勧めする、市販のキャットフードリストも掲載。初めて猫と暮らす方はもちろんのこと、愛猫の健康によさそうな手作りフードがNGな理由など、ベテランの飼い主さんでも「そうだったの？」と、おどろく発見がたくさんあるはず！　愛猫の幸せを願うすべての方に贈る、ずっと役立つ一冊です。



※2025年12月現在



【本書の主な内容】

●第1章　猫の身体に本当に必要なもの


・猫に本当に必要な栄養バランスは？


・糖質を30％以下にして、血糖値の変化を抑える


・脂質は猫にとって「正義」！


・猫に必要な摂取カロリーの計算式


・グレインフリーフードが心臓病を誘発する！？


・人気の液状おやつは身体に悪い？


・猫にウェットフードが必要な理由


・キャットフードの添加物には必要なものもある　…ほか





●第2章　キャットフードの正しい選び方


・キャットフードに使われている原材料のチェックポイント


・総合栄養食とおやつの上手な与え方


・信頼できるキャットフードメーカーの見極め方


・安いフード、高いフードどのように見分ける？　


・獣医師くぅがキャットフードを選ぶなら　…ほか





●第3章　上手な食事のあげ方ガイド


・食事の回数は2回以上の分割給餌を基準にする


・「マグロを食べると水銀中毒になる」の真実


・子猫の食事の基本的な考え方


・獣医師くぅおすすめのサプリとグッズ


・猫には厳禁！　食べると危険な食品10選


・食べると死に至るかもしれない　危険な家の中の物7選





●第4章　お悩み別　食事の解決ガイド


・絶対に成功する減量の最短ルートが知りたい


・猫の体重を無理なく増やすには？


・食後の吐きグセを改善するには？


・尿石症が治っても、一生療法食ですか？


・慢性腎臓病と診断されたら療法食はいつから必要？


・心臓病改善のため、食事でできることは？


・がんに効く食事が知りたい


・糖尿病に糖質制限はNG？


・検査も療法食も使わずにアレルギーを解決するには？　…ほか





●Column


・獣医師でも勘違いしている食事の常識


・飼い主がストレスゼロで過ごすための技12選【全編／後編】


・手作りフードがNGな理由



●獣医師くぅ先生が選ぶ市販のキャットフードリスト



【著者プロフィール】

獣医師くぅ


獣医師。ペット栄養管理士。ペット食育士1級。ペットフーディスト。飼育技師。


16歳の愛猫（くぅちゃん）と暮らす。YouTubeチャンネル「くぅのキャットフード研究所」を中心に、SNS全体で総フォロワー20万人を有し、猫の食事や健康に関する情報発信を行っている。知識に裏付けされた忖度なしのフードレビューや丁寧な解説が、多くの飼い主から厚い信頼を集めている。



●くぅのキャットフード研究所


YouTubeチャンネル：@qoo-catfood(https://www.youtube.com/channel/UC6l2fcqKcv-5pUz3ESJ6BmQ)


Instagram：qoo_catfood(https://www.instagram.com/qoo_catfood/)


TikTok：qoo_petfood_kenkyushitsu(https://www.tiktok.com/@qoo_petfood_kenkyushitsu)


［商品概要］






『愛猫の健康と幸せを守る　獣医師くぅ先生の猫の食事がわかる本』


著者：獣医師くぅ


定価：1,870円（税込）


発売日：2026年1月22日（木）


判型：四六判／232ページ


電子版：同時配信


ISBN：978-4-05-802661-8


発行所：株式会社 Gakken


学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/2380266100(https://hon.gakken.jp/book/2380266100)



【本書のご購入はコチラ】


・Amazon　https://www.amazon.co.jp/dp/4058026618/(https://www.amazon.co.jp/dp/4058026618/)


・楽天ブックス　https://books.rakuten.co.jp/rb/18436456/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18436456/)


・セブンネット　https://7net.omni7.jp/detail/1107669190(https://7net.omni7.jp/detail/1107669190)


＜電子版＞　


・Kindle　https://www.amazon.co.jp/dp/B0G4SRN5SM/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0G4SRN5SM/)


・楽天Kobo　https://books.rakuten.co.jp/rk/9f618cff8fc831639a991334e911c15e/(https://books.rakuten.co.jp/rk/9f618cff8fc831639a991334e911c15e/)


