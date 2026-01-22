john masters organicsの人気アイテム「薬用 ヘアグロースエッセンス」が岩手県一関市のふるさと納税返礼品に。

株式会社ジョンマスターオーガニックグループ

“世界を飾らない美しさで満たす”をスローガンに掲げるジョンマスターオーガニックは、ふるさと納税制度に、岩手県一関市の返礼品事業者として参加します。

岩手県一関市の該当するふるさと納税制度を利用する納税者は、一関市の美しい自然の恵みから生まれた「薬用 ヘアグロースエッセンス【医薬部外品】」を、返礼品としてお受け取りいただけます。ふるさと納税に参加することで、より多くの方に一関市の魅力とジョンマスターオーガニックの製品をお届けいたします。

岩手県一関市から生まれたジョンマスターオーガニックの逸品

ジョンマスターオーガニックは2025年6月19日より直営店舗及び公式オンラインストアなどで薬用 ヘアグロースエッセンスを展開しています。発売以来数々のベストコスメを受賞するなど美容のプロからも高い評価を得るアイテム。その理由のひとつは厳選された原料の選定です。

豊饒たる自然から生まれる清らかで高品質な一関市の水は製品づくりにおいて重要な原料となっています。自然の恵みと高い品質にこだわった逸品を一関市の返礼品としてお届けします。

薬用 ヘアグロースエッセンス【医薬部外品】（販売名：ジョンマスター C&A薬用スキャルプエッセンス）

育毛サイクルへの着目から生まれた自然由来成分99%の薬用育毛セラム。育毛しやすい頭皮環境へと導きます。自然由来の３種の有効成分、グリチルリチン酸ジカリウム、ニンジン抽出液、タマサキツヅラフジアルカロイドの作用により、薄毛・抜け毛を防いで発毛を促進します。また、リンゴ果汁やゴボウエキスなどの植物由来の保湿成分が育毛に適した、抜けにくく長い髪のためのすこやかな頭皮環境づくりをサポート。さらに、外的刺激などで乾燥しやすい頭皮のことを考え、アロエエキスを含む8種のオーガニック植物エキスを配合。髪の土台となる頭皮を保湿してやわらかく保ちます。根元から一本一本が太く、ボリュームを感じる濃密な髪へと導きます。

返礼品ラインナップ

●薬用 ヘアグロースエッセンス【医薬部外品】50mL 1点

（販売名：ジョンマスター C&A薬用スキャルプエッセンス）

寄付金額 \18,500

展開日： 2026年1月20日（火）

●薬用 ヘアグロースエッセンス【医薬部外品】50mL 3点セット

（販売名：ジョンマスター C&A薬用スキャルプエッセンス）

寄付金額 \46,000

展開日： 2026年1月20日（火）