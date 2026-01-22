2つの計算を同時に行える電卓アプリ「TwinCalc」Mac専用版「TwinCalc+」を全世界175の国と地域で同時リリース

Alicefactory

報道関係者各位

2026年1月22日

Alicefactory（個人開発）

Alicefactory（所在地：日本、代表：上田 博之）は、2つの電卓を同時に使える電卓アプリ「TwinCalc（ツインカルク、日本名：ダブル計算機）」のMac専用版を、「TwinCalc+（ツインカルクプラス、日本名：ダブル計算機＋）」として、全世界175の国と地域のMac App Storeにて同時リリースしました。

本アプリは、iPhone・iPad向けに提供し、10万ダウンロード※された「TwinCalc」のコンセプトを継承しつつ、macOS環境での操作性と画面サイズを活かし、Mac向けの独立したアプリとして新たに開発されています。

※2025 年12月末現在の新規ダウンロード数

■ TwinCalc（ダブル計算機）とは

TwinCalcは、2つの電卓を1画面で同時に使用できるシンプルかつ実用的な電卓アプリです。

一般的な電卓アプリでは、ひとつの計算を終えなければ次の計算に進めませんが、TwinCalcでは2つの電卓を並べて表示することで、複数の計算を直感的に行うことができます。

例えば、片方の電卓で計算を進めている途中でも、もう一方の電卓で別の計算を行い、その結果をコピー＆ペーストして活用するといった使い方が可能です。

これにより、計算を中断することなく、数値の確認や比較、転記作業をスムーズに行えます。

具体的には、

- スーパーでグラム数の異なる2つの商品の、グラム当たり価格を簡単に比較- 見積金額を計算しながら、別案の金額を同時に算出- 税込み・税抜きの計算結果を並べて比較- 合算や差分を確認しつつ、途中結果を別の計算に利用- 複数パターンの数値を行き来しながら検討

といった場面で、計算の手戻りや入力ミスを減らし、作業効率の向上に貢献します。

TwinCalcは、日常的な計算作業から、事務作業、経理、学習用途まで幅広く活用できるよう、

「必要な機能を、迷わず使えること」を重視して設計されています。

余計な装飾や複雑な操作を省き、誰でもすぐに使い始められる点も特長です。

■ Mac専用版「TwinCalc+」の主な特長

矢印キーで、もう一方の電卓に数値をコピーできます。外形をマウスで自由に変形できますマウスでもキーボードでも入力可能です

Mac版TwinCalc+は、macOSでの利用を前提に最適化されています。

- 2つの電卓を同時表示し、並行した計算が可能- 計算式が表示されるので、入力ミスがないか簡単に確認可能- 計算途中でも、もう一方の電卓で別の計算を行い、結果を計算途中の式にコピー＆ペースト可能- パソコンの国設定（Locale）に応じて、「桁区切り」と「小数点」を変更- ウィンドウサイズに応じてレイアウトが自動調整- アプリ上のテンキー入力に加え、パソコンのキーボード操作に対応し、Macでの入力が快適- テンキーで入力する電卓を「esc」キーで瞬時に切り替え、赤枠で表示- Appleシリコン搭載Macに最適化- iPhone / iPad版とは独立した Mac専用アプリ

デスクワーク中の数値確認や計算作業を、より直感的かつ効率的に行えるツールとして利用できます。

■ iOS版との関係について

本アプリは、Mac専用アプリとして新規にリリースされたもので、iPhone / iPad向けの「TwinCalc」とは別アプリとなります。

Mac環境での操作性や画面構成を重視し、macOSに最適化したユーザー体験を提供します。

■ アプリ概要

・アプリ名：TwinCalc+（日本語名「ダブル計算機＋」）

・カテゴリ：ユーティリティ

・対応OS：macOS（Appleシリコン搭載Mac）

・価格：800円（買い切り）

・配信地域：全世界175の国と地域

・配信先：Mac App Store(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%80%E3%83%96%E3%83%AB%E8%A8%88%E7%AE%97%E6%A9%9F/id6757677067?mt=12)

・公式サイト：https://twincalc.jp/

■ 今後の展開

今後は、ユーザーからのフィードバックをもとに、操作性の向上やmacOSならではの機能強化を行い、日常業務を支える実用的なツールとして継続的なアップデートを予定しています。

■ 開発者について

Alicefactoryは、「シンプルで、日常的に使えるアプリ」をテーマに、個人でアプリ開発を行っています。

■ お問い合わせ先

Alicefactory

お問い合わせ先：info@alicef.jp

公式サイト：https://twincalc.jp/

