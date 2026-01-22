2つの計算を同時に行える電卓アプリ「TwinCalc」Mac専用版「TwinCalc+」を全世界175の国と地域で同時リリース
報道関係者各位
2026年1月22日
Alicefactory（個人開発）
Alicefactory（所在地：日本、代表：上田 博之）は、2つの電卓を同時に使える電卓アプリ「TwinCalc（ツインカルク、日本名：ダブル計算機）」のMac専用版を、「TwinCalc+（ツインカルクプラス、日本名：ダブル計算機＋）」として、全世界175の国と地域のMac App Storeにて同時リリースしました。
本アプリは、iPhone・iPad向けに提供し、10万ダウンロード※された「TwinCalc」のコンセプトを継承しつつ、macOS環境での操作性と画面サイズを活かし、Mac向けの独立したアプリとして新たに開発されています。
※2025 年12月末現在の新規ダウンロード数
■ TwinCalc（ダブル計算機）とは
TwinCalcは、2つの電卓を1画面で同時に使用できるシンプルかつ実用的な電卓アプリです。
一般的な電卓アプリでは、ひとつの計算を終えなければ次の計算に進めませんが、TwinCalcでは2つの電卓を並べて表示することで、複数の計算を直感的に行うことができます。
例えば、片方の電卓で計算を進めている途中でも、もう一方の電卓で別の計算を行い、その結果をコピー＆ペーストして活用するといった使い方が可能です。
これにより、計算を中断することなく、数値の確認や比較、転記作業をスムーズに行えます。
具体的には、
- スーパーでグラム数の異なる2つの商品の、グラム当たり価格を簡単に比較
- 見積金額を計算しながら、別案の金額を同時に算出
- 税込み・税抜きの計算結果を並べて比較
- 合算や差分を確認しつつ、途中結果を別の計算に利用
- 複数パターンの数値を行き来しながら検討
といった場面で、計算の手戻りや入力ミスを減らし、作業効率の向上に貢献します。
TwinCalcは、日常的な計算作業から、事務作業、経理、学習用途まで幅広く活用できるよう、
「必要な機能を、迷わず使えること」を重視して設計されています。
余計な装飾や複雑な操作を省き、誰でもすぐに使い始められる点も特長です。
■ Mac専用版「TwinCalc+」の主な特長
矢印キーで、もう一方の電卓に数値をコピーできます。
外形をマウスで自由に変形できます
マウスでもキーボードでも入力可能です
Mac版TwinCalc+は、macOSでの利用を前提に最適化されています。
- 2つの電卓を同時表示し、並行した計算が可能
- 計算式が表示されるので、入力ミスがないか簡単に確認可能
- 計算途中でも、もう一方の電卓で別の計算を行い、結果を計算途中の式にコピー＆ペースト可能
- パソコンの国設定（Locale）に応じて、「桁区切り」と「小数点」を変更
- ウィンドウサイズに応じてレイアウトが自動調整
- アプリ上のテンキー入力に加え、パソコンのキーボード操作に対応し、Macでの入力が快適
- テンキーで入力する電卓を「esc」キーで瞬時に切り替え、赤枠で表示
- Appleシリコン搭載Macに最適化
- iPhone / iPad版とは独立した Mac専用アプリ
デスクワーク中の数値確認や計算作業を、より直感的かつ効率的に行えるツールとして利用できます。
■ iOS版との関係について
本アプリは、Mac専用アプリとして新規にリリースされたもので、iPhone / iPad向けの「TwinCalc」とは別アプリとなります。
Mac環境での操作性や画面構成を重視し、macOSに最適化したユーザー体験を提供します。
■ アプリ概要
・アプリ名：TwinCalc+（日本語名「ダブル計算機＋」）
・カテゴリ：ユーティリティ
・対応OS：macOS（Appleシリコン搭載Mac）
・価格：800円（買い切り）
・配信地域：全世界175の国と地域
・配信先：Mac App Store(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%80%E3%83%96%E3%83%AB%E8%A8%88%E7%AE%97%E6%A9%9F/id6757677067?mt=12)
・公式サイト：https://twincalc.jp/
■ 今後の展開
今後は、ユーザーからのフィードバックをもとに、操作性の向上やmacOSならではの機能強化を行い、日常業務を支える実用的なツールとして継続的なアップデートを予定しています。
■ 開発者について
Alicefactoryは、「シンプルで、日常的に使えるアプリ」をテーマに、個人でアプリ開発を行っています。
■ お問い合わせ先
Alicefactory
お問い合わせ先：info@alicef.jp
公式サイト：https://twincalc.jp/
※本リリースに記載された内容は発表日現在のものです。
予告なく変更される場合があります。