「UltraPower Ascended」POCO Fシリーズより、「Sound By Bose」で革新的サウンド体験を提供する「POCO F8 Pro」を1月22日（木）より発売

小米技術日本株式会社

小米技術日本株式会社（以下「シャオミ・ジャパン」、本社：東京都港区）は、POCOのフラッグシップクラスのFシリーズから最新モデル「POCO F8 Pro」を本日1月22日（木）より発売します。市場想定価格は12GB/256GBが89,980円（税込）、12GB/512GBが99,980円（税込）です。さらに、本製品の発売を記念して、1月22日（木）09:00から2月4日（水）23:59までの期間限定で15,000円オフの早割価格キャンペーンを実施します。

■POCO F8 Proの製品特長

最新のフラッグシップSnapdragon(R) 8 Eliteモバイルプラットフォームを搭載

最新フラッグシップでSnapdragon(R) 8 Eliteモバイルプラットフォームを搭載。類をみないエネルギー効率による優れたパフォーマンスで負荷が高いさまざまな用途に簡単に対応し、優れたエネルギー効率を実現します。また、「WildBoost Optimization」機能によって、フレーム落ちの制御と低消費電力を両立することで、より安定したゲーミング体験を提供します。

そして、POCO F8 Proは革新的な3Dトリプルレイヤー IceLoopシステムを搭載。コンパクトなボディでありながら、極めて洗練された設計により、秘められたパワーを余すことなく解き放ち、性能を最大限に引き出します。

HyperRGB技術搭載で、2K解像度相当の高精細と省電力を兼ね備えたディスプレイ

POCO F8 Proに搭載したHyperRGBディスプレイは、RGBサブピクセル構造を採用し、赤、緑、青のサブピクセルをフルに活用できます。2K解像度相当の高精細かつ鮮やかな画面表示を提供しながら、前世代と比較して消費電力を22.3%削減します。また、一日中使えるDC調光機能により、目の疲れを引き起こすことなく、なめらかで安定したビジュアルを実現します。POCO F8 Proは、アイケアアプローチの最適化により、さまざまな用途での長時間の使用でも快適な視聴が可能です。ディスプレイは最小輝度1nitsに対応し、暗い環境でのゲームや動画でも目が疲れることなく快適です。

さらに、持ちやすさや携帯性に優れたボディに搭載された6.59インチディスプレイは、POCO最薄の1.68mm下部ベゼルと、下部ベゼルと比べてわずか0.18mm差の3辺のサイドベゼルで構成されています。4辺がほぼ同サイズのベゼルデザインのため、表示領域が広がり、圧倒的な臨場感あふれるビジュアルが体験可能です。

「Sound By Bose」チューニングと対称型リニアステレオスピーカーで革新的なサウンド体験

60年以上にわたる音響技術の専門知識を持つBoseのテクノロジーとPOCOの高度なエンジニアリングを融合することで、コンパクトな本体に革新的なサウンド技術を凝縮。「Sound By Bose」の共同チューニングによって、ユーザーは深みのある低音、繊細なサウンド表現、明瞭なボーカル、そして包み込まれるような広大なサウンドステージを体験できます。さらに、対称型リニアステレオスピーカーを搭載することで、拡張された音場表現と全帯域をカバーする卓越したオーディオ性能を実現。フルレンジ再生における優れた音響品質を提供します。

どんな撮影環境でもクリアに写すフラッグシップ60mm望遠カメラ

最先端のデュアルネイティブISOフュージョンマックステクノロジーを採用したLight Fusion 800イメージセンサーが、13.2EVの超ダイナミックレンジを実現します。夜間などの暗い環境や高コントラストな状況でも、ハイライトと暗部のディテールを正確に記録し、色を忠実に再現します。また、EISスタビライゼーション機能とHDR拡張機能により、1440Pの超クリアなダイナミックショットが撮影でき、よりなめらかで鮮明なビジュアルを実現します。加えて、ダイナミックなフォトコラージュを作成したり、ビデオをダイナミックショットに変換したりして、クリエイティブに楽しむこともできます。

6210mAh大容量バッテリーと100Wハイパーチャージ

POCO F8 Proのベストフィットデザインに、6210mAhの超大型バッテリーが搭載され、約16時間以上の連続使用、56時間以上の通話、10時間以上のビデオ通話、10時間以上のゲームプレイを実現します。また、効率性と安全性を兼ね備えた100Wハイパーチャージと22.5Wのリバースチャージに対応しているため、急な電源切れの心配はありません。

さらに、POCO F8 Proに搭載したバッテリーは1600回の充電を経ても最大容量を80%以上に維持することが可能です。

■「POCO F8 Pro」の販売情報

・販売開始日 ：1月22日（木）より発売開始

・市場想定価格 ：

12GB/256GB ：89,980円（税込）

12GB/512GB ：99,980円（税込）

・早割価格※ ：

※1月22日（木）09:00～2月4日（水）23:59にお買い上げの方が対象です。

12GB/256GB ：74,980円（税込）

12GB/512GB ：84,980円（税込）

・カラー ：ブラック/チタンシルバー/ブルー

※「チタンシルバー」という用語は製品の色や表面の外観のみをさします。

製品にチタンまたはチタン合金材料が含まれていることを示すものではありません。

・販売チャネル ：

直営店 ：

Xiaomi Store各店

オンライン ：

Xiaomi公式サイト（mi.com）(https://www.mi.com/jp/product/poco-f8-pro/) / Xiaomi公式 楽天市場店(https://soko.rms.rakuten.co.jp/xiaomiofficial/m71860/) / Amazon.co.jp(https://www.amazon.co.jp/dp/B0G5XCKFVX) /

シャオミ・ジャパン公式 TikTok Shop

■スペック概要

POCOについて

POCOは、Xiaomiから生まれたブランドです。

POCOは独立した製品、販売、マーケティングチームを持っており、製造とアフターサービスにおいてXiaomiが持つ知見を活用しています。これにより、POCOはXiaomiの基盤と規模の大きさから得られる主要なメリットを活用することができます。

POCOはXiaomiのサブブランドとして、「あるべきものをすべてここに。要らないものは何もない（Everything you need, nothing you don‘t）」の哲学に基づき、ファンの皆さまの声とフィードバックに重点を置いています。そのファンの皆さまが真に必要とする技術への追求の上に成り立っており、ファンの皆さまに喜んでいいただける質の高い新製品を提供し続けます。