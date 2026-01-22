「Play to the max」2.5K高解像度ディスプレイと12,000mAhバッテリーを搭載　純正キーボードケースとスマートペンに対応「POCO Pad M1」、1月22日（木）より発売開始

小米技術日本株式会社

小米技術日本株式会社（以下「シャオミ・ジャパン」、本社：東京都港区）は、映画鑑賞などのエンターテインメントや、外出中の軽作業、勉強にもピッタリな「POCO Pad M1」を1月22日（木）より発売します。市場想定価格は8GB/256GBが49,980円（税込）です。

POCO Pad M1は、約12.1インチで、2.5K解像度（2560×1600)、120Hzリフレッシュレート対応のディスプレイにより、映画鑑賞や、ゲームなどのエンターテインメントにハイレベルの視覚体験を提供します。12,000mAhの超大容量バッテリーによって、仕事も勉強も、長時間の使用もバッテリー残量を気にすることもありません。さらに、POCOブランドのタブレットとして、はじめてキーボードケースとスマートペンに対応、より幅広い仕様シーンに活躍します。

■POCO Pad M1の製品特長

2.5K解像度で約12.1インチディスプレイ、高精細かつ広くて見やすい

POCO Pad M1は2.5K解像度（2560×1600）の約12.1インチ高精細大画面ディスプレイを搭載。仕事用資料の確認や、学習教材の閲覧、メモ書きはもちろん、ゲームや、スポーツ観戦、映画鑑賞など没入感を求めるシーンにも快適な視覚体験を提供します。最大120Hzのリフレッシュレートにも対応し、動きの早いコンテンツをなめらかに表示します。DC調光にも対応しており、長時間の使用でも目の負担を和らげます。そして、ウェットタッチ技術対応で、キッチンやお風呂場での使用は、手が少し濡れても支障なく操作が可能。

また、ハイレゾ、Dolby Atmos(R)にも対応した高音質なクアッドスピーカーは、まるで映画館にいるかのような臨場感を提供し、ゲームも、映像も、高揚感のある体験をお楽しみいただけます。

外出先でも安心の大容量12,000mAhバッテリーと便利なリバース充電

アルミニウムのメタルユニボティに12,000mAhの圧倒的大容量バッテリーを搭載。外出先でも家の中でも充電を気にせず映画の鑑賞やテレビ会議にご活用いただくことができます。また、33Wの急速充電に対応し、大容量バッテリーでありながら、素早く充電して使用することができます。そして、最大27Wの有線リバース充電に対応しており、スマートフォンやイヤホン、その他のガジェットをいつでもどこでも充電することができます。

ストレスなく日常使いができるチップセットSnapdragon(R)7s Gen 4を搭載

日常使用に余裕のパフォーマンスを提供するSnapdragon(R)7s Gen 4は、安定の処理性能と消費電力の削減を実現しながら、アプリの切り替えを快適に操作することができます。また、Xiaomi HyoerOSにより、Xiaomi製スマートフォンとワンタッチのテザリング接続もできます。最大2TBのSDカードに対応※しており、容量を気にすることなくお気に入りの写真や動画を保存したり、お手持ちのデータを手軽に閲覧することもできます。

※SDカードは別売りです。

別売りのスマートペンとキーボードを使えば活用の幅がさらに広がる

セットで使えるPOCO Smart PenとPOCO Pad M1 Keyboardを活用すれば、タブレットの使い道がさらに広がります。仕事や学校でのメモ書きやクリエイティブ制作から趣味のお絵かきまで、様々な形で活用することができます。

POCO Pad M1 Keyboardは大きなキーと広めのキーピッチにより、タイプミスを減らし、PCライクな快適な打鍵感を実現します。

POCO Smart Penは低遅延と筆圧感知により、いつでも創造力を存分に発揮できます。

Xiaomi Interconnectivityでより効率的な操作を実現

Xiaomi Interconnectivityを使えば、タブレットとスマートフォン間のスムーズなクロススクリーン連携により、シームレスな情報のやり取りも可能。通話同期ではスマートフォンに着信があるとタブレットで直接応答でき、音声通話をデバイス間でシームレスに切り替えることができます。また、近くにWi-Fiがない場合でも、タブレットをタップするだけでスマートフォンのホットスポットに自動接続でき、スマートフォン側での操作は不要です。

■POCO Pad M1およびアクセサリーの販売情報

・市場想定価格：49,980円（税込）

・早割価格 ：44,980円（税込）

※1月22日（木）～2月4日（水）にお買い上げの方が対象です。

・発売日 ：2025年1月22日（木）より発売開始

・カラー ：ブルー / ブラック

・アクセサリー各種 市場想定価格

POCO Pad M1 Cover ：3,980円（税込）

POCO Pad M1 Keyboard ：6,980円（税込）

POCO Smart Pen ：4,980円（税込）

・販売チャネル

オンライン

Xiaomi公式サイト（mi.com）(https://www.mi.com/jp/product/poco-pad-m1/) / Xiaomi公式 楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/xiaomiofficial/m71084/) / Amazon.co.jp(https://www.amazon.co.jp/dp/B0G6L5NRY8) /

シャオミ・ジャパン公式TikTok Shop

■POCO Pad M1 スペック概要

※販路によってスペックや同梱品の記載が異なる場合があります。

※スペック詳細につきましては、各販路の製品ページにてご確認ください。

POCOについて

POCOは、2018年に誕生したXiaomi Corporationの独立ブランドです。

「あるべきものはすべてここにある。」このブランド哲学を原動力に、POCOはファンが求めるものを正確に届けることに全力を注いでいます。ファンからのフィードバックを最優先にし、そのコアなニーズに研究開発のリソースを集中させることで、現代のデジタル環境においてトップクラスのスマートフォンやIoT製品を生み出しています。

テクノロジーへの情熱を本質に持つPOCOは、大きなイノベーションを追求するだけでなく、その先を見据え、次世代の「必須」となるニーズを探り続けています。そして、ファンにとって最も重要な機能やサービスを形にすることを目指しています。

POCOは、鋭い洞察に基づくイノベーションで、日常のテクノロジー体験を進化させます。小さな変化が大きな価値を生むと信じ、一人ひとりの生活に寄り添った革新を約束します。