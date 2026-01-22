【製造業向け】人手不足・技術継承・DX遅延を同時に解決

株式会社コミクス

株式会社コミクス（本社：渋谷区円山町、代表取締役：鈴木章裕）は、

製造業が直面する 慢性的な人手不足、技術継承の断絶、DXの遅れ という複合課題に対し、

現場で“実際に使われ、成果につながる”ことを前提とした

「製造業向け 生成AI活用支援パック」の提供を開始しました。

■ 製造業の現場で、いま何が起きているのか

2025年を目前に、製造業の現場では次の3つの危機が同時に進行しています。

* 熟練技術者の高齢化と技術継承の断絶

* 慢性的な人手不足による現場負荷の増大

* DXの遅れによる国際競争力の低下

一方で、すでに**製造業の7割以上が生成AIの活用を開始・検討**しており、

メール作成や文書検索といった事務業務にとどまらず、

現場データや技術情報の活用へと急速に広がっています。

「試してみた」段階は、すでに終わりつつあります。

■ 導入効果：月間80万～192万円のコスト削減も

生成AIを業務に組み込むことで、

* 事務作業・間接業務の大幅削減

* 現場対応・トラブル対応時間の短縮

* 技術情報検索・報告書作成の高速化

といった効果が確認されており、

月間80万～192万円相当のコスト削減、

年間では約1,000万円規模の利益創出と同等の効果を生むケースもあります。

重要なのは、これは【単なるIT投資ではなく、経営数値に直結する改善】だという点です。

■ 生成AIは「チャットボット」ではありません

生成AIの本質は、「良品・不良品を判定するAI」ではなく、

人の知見を24時間活用できる“デジタルアシスタント”であることです。

* 日報・議事録・報告書の自動作成

* トラブル発生時の原因推定・過去事例検索

* ベテラン技術者のノウハウ検索・OJT支援

これらを支えるのが、

社内マニュアル・過去日報・技術資料を活用するRAG（検索拡張生成）技術です。

一般的なAI知識ではなく、「自社固有の技術資産」に基づく回答を実現します。

■ 活用シーン（製造業特化）

１. 間接業務・事務工数の削減

* 議事録・日報の自動作成

* 社内規定・マニュアル検索

* メール・報告書の下書き作成

２. 製造現場の“困った”を即時解決

* 設備異常の兆候検知・予兆保全

* 技術伝承・OJT支援

* トラブルシューティングの高速化

エンジニアが本来注力すべき「製造・開発・改善」へ時間を取り戻します。

■ 株式会社コミクス「生成AI活用支援パック」の特長

1. 安全な環境構築

2. 現場に即したガイドライン策定

3. 定着するまでの伴走型研修・支援

IT専門部署がない企業でも、

“使われずに終わらない”導入を前提に支援します。

また、無理な一括導入ではなく、

* Phase1：無料診断・課題抽出

* Phase2：限定業務でのパイロット運用

* Phase3：全社展開・他システム連携

という**スモールスタート型**で確実な成果を積み上げます。

■ なぜ、コミクスが選ばれるのか

コミクスは、

* 最新の生成AI技術

* 実証・実装・定着を重視する姿勢

を両立し、「試すDX」ではなく「成果を出すDX」にこだわります。

■ 無料相談・課題診断 実施中

「自社ではどこに生成AIが効くのか」「本当に現場で使えるのか」

まずは 無料相談・課題診断 で、貴社のポテンシャルを可視化してください。

無料相談はこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDfAetZVdOnd6JIHZxtkZFVnJTJ7vNsfwppmH7B6TxSDv-Aw/viewform?usp=pp_url&entry.1632650849=00010

※こちらの無料アンケート診断のあと、日程調整URLが表示されますので、無料45分オンラインミーティングの日程調整にお進みください。

ーーー株式会社コミクス 会社概要ーーーーーーー

本社住所：東京都渋谷区円山町15-4 近藤ビル2階

代表：代表取締役 鈴木章裕

設立：2007年9月

事業内容：生成AI活用生産性向上支援、BtoB事業者向け営業支援、フリーランスプロ人材紹介等

Web：https://www.comix.co.jp/

【お問い合わせ】

TEL：03-5459-5394 MAIL：n.adachi@comix.co.jp 担当：株式会社コミクス 安達