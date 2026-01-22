お湯が出ないならすぐ呼んで！給湯器の修理専門サービス「いい湯救急隊」が広島、岡山、愛媛、香川エリアを対象に提供開始

EUグループ株式会社広島、岡山、愛媛、香川県限定の給湯器トラブルは「いい湯救急隊」におまかせ - EUグループ株式会社

中四国地方で給湯器事業を展開するEUグループ株式会社（本社：岡山県倉敷市、代表：河合 雄治）は、2026年1月23日より、地域密着型の給湯器修理サービス「いい湯救急隊」の提供を広島、岡山、愛媛、香川県限定で開始いたします。

本サービスは、「お湯が出ない」「急に故障した」といった突発的な給湯器トラブルに対し、相談・現地確認・お見積りまで0円で対応し、年中無休・電話一本で迅速に駆けつける地域密着型のサポート体制が特長です。

国内主要メーカーすべてに対応し、修理が困難な場合にはレンタル給湯器の提供も行うことで、利用者の生活への影響を最小限に抑えます。

また、修理が完了しなかった場合は費用をいただかない安心保証を設けているほか、エコキュートの点検やお掃除など、日常的なメンテナンスの相談にも幅広く対応。

地域の暮らしに欠かせない「お湯」の安定供給を支える存在として、各地域のご家庭に寄り添ったサービスを提供してまいります。

給湯器修理サービス「いい湯救急隊」の特徴

1. 修理を依頼するまでは完全無料

お電話・ご相談・現地確認・お見積りまですべて無料です。

「修理すべきか分からない」「とりあえず見てほしい」という段階から安心してご相談いただけます。

2. 年中無休。電話一本でかけつけます

土日祝日・年末年始も対応。

急にお湯が出なくなったなどのトラブルにも、電話一本で迅速に駆けつけます。

3.国内メーカーのすべてに対応

三菱・ダイキン・パナソニック・長府・日立・東芝・ノーリツ・コロナなど、

国内主要メーカーのすべてに対応。機種や年式を問わずご相談いただけます。

4. レンタル給湯器あり

修理や交換に時間がかかる場合でも、レンタル給湯器をご用意。

「お湯が使えない期間」を最小限に抑え、生活への影響を減らします。

5. 安心保証。直せなければお代はいただきません

修理が完了しなかった場合、費用は一切いただきません。

無理な修理や不要な請求は行わず、安心・納得の対応をお約束します。

６. エコキュートのお掃除などの相談から可能

故障修理だけでなく、エコキュートのお掃除やメンテナンス、

日常のお手入れ方法まで幅広くご相談いただけます。

給湯器修理サービス「いい湯救急隊」の提供可能エリア

広島県：尾道市、府中市、福山市

岡山県：岡山市、倉敷市、井原市、笠岡市、浅口市、里庄町、赤磐市、備前市、瀬戸内市、総社市、玉野市

愛媛県：松山市、伊予市、松前町、砥部町、東温市、久万高原町、大洲市、内子町、西予市、八幡浜市、伊方町、宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町、西条市、新居浜市、四国中央市、今治市、上島町

香川県：高松市、丸亀市、三豊市、観音寺市、坂出市、綾歌郡、琴平町、まんのう町、多度津町、宇多津町

給湯器サブスク「いい湯救急隊」の料金プラン

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/169587/table/9_1_d741810434b48fe6816e448fb2a494ba.jpg?v=202601221021 ]

※価格は税込み表記です。

※料金は故障状況や作業内容により前後する場合があります。

会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/169587/table/9_2_45e9cf0e6961eb2c2a7429927b13ee73.jpg?v=202601221021 ]

■いい湯救急隊に関するお問合せ

EUグループ株式会社

本社事務所 担当：河合

電話：0120-884-990（平日8：00-17：00）

e-mail：contact@eu-group.jp