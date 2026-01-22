年に一度の総決算セール のお知らせ
株式会社リカーマウンテン
全国に202店舗で酒の専門店をチェーン展開する株式会社リカーマウンテンは、1月22日(木)～26日(月)の7日間、深夜営業店舗などの一部を除く店舗で『年に一度の総決算セール』を開催！(※)
・ワイン１本ごとの割引となります。
・7本以上でも10％OFFになります
・一部対象外商品もございます。
・割引、ポイントの重複はありません。
-
下記店舗は掲載内容が一部異なります。
詳しくはリンク先をご確認ください。
三鷹新川店(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/20260122sale_mitaka.pdf)
西東京田無店(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/20260122sale_nishitokyotanashi.pdf)
越谷店(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/20260122sale_koshigaya.pdf)
-
南大沢店(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/20260122sale_minamiohsawatachikawa.pdf)
立川日野橋店(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/20260122sale_minamiohsawatachikawa.pdf)
チラシはこちらから(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/0121_4.pdf)
【セール対象外店舗】(https://www.likaman.co.jp/saleexclusion/11670.html)
【会社概要】
会社名：株式会社リカーマウンテン
代表者：代表取締役 伊藤 啓
所在地：京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60
日本生命四条ビル7階
TEL ：075-213-8200
FAX ：075-213-8250
URL ：https://www.likaman.co.jp/
【本件に関するお問合わせ先】
会社名：株式会社リカーマウンテン
担当者：今井 祥午
所在地：京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60
日本生命四条ビル7階
TEL ：075-251-2555
FAX ：075-213-8250
E-Mail：imai@likaman.co.jp