年に一度の総決算セール のお知らせ

株式会社リカーマウンテン

全国に202店舗で酒の専門店をチェーン展開する株式会社リカーマウンテンは、1月22日(木)～26日(月)の7日間、深夜営業店舗などの一部を除く店舗で『年に一度の総決算セール』を開催！



店内のワインよりどり3本買うと5％OFF！

6本買うと10％OFF！(※)



そのほかにも決算特価の商品を多数ご用意して皆さまのご来店をお待ちしております。





(※)・ワイン１本ごとの割引となります。・7本以上でも10％OFFになります・一部対象外商品もございます。・割引、ポイントの重複はありません。下記店舗は掲載内容が一部異なります。詳しくはリンク先をご確認ください。三鷹新川店(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/20260122sale_mitaka.pdf)西東京田無店(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/20260122sale_nishitokyotanashi.pdf)越谷店(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/20260122sale_koshigaya.pdf)

南大沢店(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/20260122sale_minamiohsawatachikawa.pdf)

立川日野橋店(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/20260122sale_minamiohsawatachikawa.pdf)

チラシはこちらから(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/0121_4.pdf)

【セール対象外店舗】(https://www.likaman.co.jp/saleexclusion/11670.html)

【会社概要】

会社名：株式会社リカーマウンテン

代表者：代表取締役 伊藤 啓

所在地：京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60

日本生命四条ビル7階

TEL ：075-213-8200

FAX ：075-213-8250

URL ：https://www.likaman.co.jp/

【本件に関するお問合わせ先】

会社名：株式会社リカーマウンテン

担当者：今井 祥午

所在地：京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60

日本生命四条ビル7階

TEL ：075-251-2555

FAX ：075-213-8250

E-Mail：imai@likaman.co.jp