ジムニー専門パーツブランド BEYOND JAPAN、新カスタムスタイル「CODE26」を発表！

株式会社ラスター

株式会社ラスターは、BeyondJAPANブランドの最新デモカー「CODE26」を発表しました。

詳細はこちら https://beyond-jpn.com/jp/code26/

CODE26の特徴

近年、丸みを帯びたボディデザインの車両が増える中で、あらためて新鮮に映るスクエアなボディ形状。

現行ジムニーが高い人気を誇る理由のひとつであり、その佇まいに往年の名車「JA11」を重ねるファンも少なくありません。

今回ビヨンドジャパンが提案するのは、そんなJA11への敬意を込めた、新旧融合のジムニースタイル。

ジムニー人気に拍車をかけた名モデルのエッセンスを、現行車に自然に落とし込んだコーディネートです。

フロントバンパーは、純正よりも大幅にショート化されたデザインを採用。

そこに組み合わせたのは、角型のスモール＆ウインカーランプです。

この印象的な形状に見覚えのある方も多いかもしれませんが、実はJA11の純正パーツを使用しています。

別売の「ウインカーステー11」を用意することで、ショートバンパーにも違和感なく装着可能。

なお、スモール＆ウインカーランプ本体は別途用意する必要がありますが、社外品のクリアタイプなどを選択することで、より自分好みの表情に仕上げることもできます。

フロントフェイスには、JA11の1型をイメージした「クラシカルグリル」をセレクト。

モチーフに限りなく近い造形でありながら、現行ジムニーのボディラインとも自然に調和し、親しみのあるフロントマスクを演出します。

懐かしさと新しさが共存する、JA11リスペクトのフュージョンスタイル。

あの時代の記憶を呼び起こすフロントフェイスを、ぜひあなたのジムニーで体感してほしい一台です。

クラシカルグリル

レーヴ フロントバンパー JA11ウインカーステー付き

詳細・購入はこちら

https://beyond-jpn.com/jp/code26/

【展示・公開情報】 CODE26に使用しているパーツは、BeyondJAPANの公式ウェブサイトおよびショールームで公開中。詳細なカスタム情報や関連パーツの購入方法については公式サイトをご覧ください。

【お問い合わせ先】

BEYOND JAPAN ショールーム

所在地：千葉県富津市青木1-5-1 イオンモール富津 1階

電話番号：070-1573-1716

通販部門：048-971-5096

公式HP：https://beyond-jpn.com/jp/

公式ショップ：https://beyondjapan.base.ec/

株式会社ラスター

所在地：埼玉県越谷市大房921-1

代表者：吉田実

電話番号：048-970-2821