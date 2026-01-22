¡Ö°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í Ìô²¦Æ²¥¹¥Ýー¥ÄÌ¤ÍèºâÃÄ¡×ÀßÎ©¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
Åö¼Ò¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÌô²¦Æ²¤Ï¡¢·ò¹¯¡¦Ê¡»ã¡¦ÃÏ°è¹×¸¥¤Î¿ä¿Ê¤È¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¹×¸¥¤Î¤¿¤á¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯11·î21ÆüÉÕ¤Ç¡Ö°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í Ìô²¦Æ²¥¹¥Ýー¥ÄÌ¤ÍèºâÃÄ¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖËÜºâÃÄ¡×¡Ë¤òÀßÎ©¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ëº¬¤¶¤·¤¿´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î³Ø¹»¤Ë¤ª¤±¤ëÉô³èÆ°¤ÎÃÏ°è°Ü¹Ô¤ËÈ¼¤¦±¿Æ°µ¡²ñ¤Î¸º¾¯¤ä¡¢ÃÏ°è¥¹¥Ýー¥Ä´Ä¶¤Î¶õÆ¶²½¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÉ¬Í×À¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÃÏ°è¤«¤é¤Î¿®Íê¤ò¿¼¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥Ä³èÆ°¤Î¿ä¿Ê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¹×¸¥¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¹½ÃÛ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¹¥Ýー¥Ä»ØÆ³¤ä±¿±Ä¤Ë´Ø¤ï¤ë¼ã¼Ô¤Î°éÀ®¤È»Ù±çÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢ËÜºâÃÄ¤òÀßÎ©¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÌô²¦Æ²¤Ï¡¢´óÉí¤òÄÌ¤¸¤ÆºâÃÄË¡¿Í¤Ë»ñ¶âÄó¶¡¤ò¹Ô¤¤¡¢ºâÃÄË¡¿Í¤Ï¤½¤Î»ñ¶â¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¯¥é¥Ö¤Î±¿±Ä¤äÃÏ°è¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¯¥é¥Ö¤Ï2026Ç¯4·î¤Î³èÆ°³«»Ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÎ¸³²ñ¤Ï2026Ç¯2·î¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ËÜºâÃÄ¤Î³èÆ°¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë±¿Æ°¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ÈÃæÄ¹´üÅª¤Ê´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë»ñ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤ÎÁÏÂ¤¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡þºâÃÄ¤Î³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/90658/table/60_1_a869fb55d5f06f70c6f7fcc2340d1225.jpg?v=202601221221 ]
¡þ¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¯¥é¥ÖÂÎ¸³²ñ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
2026Ç¯2·î¤Ë´ä¼ê¸©À¹²¬»Ô¤Ç¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¯¥é¥Ö¤ÎÂÎ¸³²ñ¤ò³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ÂÎ¸³²ñ¤Î¾ÜºÙ¡¢¿½¹þÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼µQR¥³ー¥É¤Þ¤¿¤ÏURL¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ìô²¦Æ²¥¹¥Ýー¥ÄÌ¤ÍèºâÃÄHP¤Ï¤³¤Á¤é
https://yakuodo-sports-mirai-zaidan.jp