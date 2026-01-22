TEA NAVIGATIONより「紅茶 お試しセット 10種アソート10包入」が2026年1月22日(木)より販売開始！～気分やシーンで選べる、10種の味わいを手軽に飲み比べ～

株式会社タチバナ産業

株式会社タチバナ産業（本社：埼玉県春日部市、代表取締役：野原将彦）は、

紅茶ブランド「TEA NAVIGATION」より、

「TEA NAVIGATION 紅茶 お試しセット 10種アソート10包入」を

2026年1月22日（木）より各ECサイトにて販売開始いたします。

本商品は、定番の紅茶からフルーツフレーバー、ハーブティーまで、

全10種類を1包ずつ詰め合わせたアソートセットです。

「どの味が好みかわからない」「いろいろな紅茶を少しずつ試したい」

といった声に応える、初めての方にも選びやすい内容となっています。

■ 商品特長

・10種類の紅茶・ハーブティーを飲み比べ

ダージリン、アッサム、アールグレイといった定番紅茶に加え、

フルーツフレーバーやハーブティーを含む全10種をセット。

その日の気分や時間帯に合わせて、自由にお楽しみいただけます。

・手軽に楽しめるティーバッグタイプ

ナイロンメッシュのテトラ型ティーバッグを採用。

茶葉がしっかりと広がり、香りと味わいを引き出します。

忙しい日常の中でも、手軽に本格的なティータイムをお楽しみいただけます。

・自分用にも、ちょっとした贈り物にも

少量ずつ楽しめるアソート仕様のため、

ご自宅用はもちろん、紅茶好きの方へのプチギフトにもおすすめです。

■ 商品概要

商品名 ：TEA NAVIGATION 紅茶 お試しセット 10種アソート10包入

名称 ：紅茶

原材料及び原産国名：各個包装に記載

商品仕様：ナイロンメッシュテトラ型ティーバッグ（糸タグ付）個包装

内容量 ：ダージリン 3g アッサム 3g アールグレイ 2.5g ピーチアップル 2.5g

ロイヤルブレンド 2.5g カモミール 1.5g ミント 1.5g ジャスミン 2.5g

トロピカルマンゴー 2.5g オレンジ 2.5g（各1包入り）

賞味期限：各個包装に記載

保存方法：直射日光及び高温多湿を避けて保存してください。

製造 ：株式会社タチバナ産業

■ 販売価格

1,000円(税込)

■ 販売サイトのご案内

【Amazon】

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GGGPZT48

【楽天市場 だんぼーる本舗】

https://item.rakuten.co.jp/tea-motivation/tntri10/

【Yahoo! こうちゃ本舗】

https://store.shopping.yahoo.co.jp/tetrafleur/tntri10.html

【公式オンラインショップ だんぼーる本舗】

https://danball-hompo.com/shop/g/gTNTRI10/

【ツクツク!!!】

https://ec.tsuku2.jp/items/76001505262129

株式会社タチバナ産業について

株式会社タチバナ産業は、埼玉県春日部市を拠点に、段ボールや梱包資材の販売を中心としたEC事業を展開しています。

「だんぼーる本舗」「こうちゃ本舗」など複数のオンラインショップを運営し、日々の暮らしに役立つ商品をお届けしています。

会社概要

商号 ： 株式会社タチバナ産業

本社所在地： 〒344-0057 埼玉県春日部市南栄町5-2（南栄町工業団地内）

事業内容 ： ダンボール箱製造・プラスチックダンボール箱製造、軟包材等・

各種パッケージのトータルコーディネイト（デザイン・製造・輸出等）、

茶葉（ティーバッグ）加工、物流加工・食品加工・ギフト・催事商品の開発企画・梱包・出荷

代表者 ： 代表取締役 野原 将彦

資本金 ： 7,000万円

従業員 ： 125名

URL ： https://tachibana-ltd.com/index.html