【1/28開催】UGCの質がブランドを決める時代～良質UGCを育て、悪質UGCを未然に防ぐ統合アプローチ～

株式会社エフェクチュアル株式会社エフェクチュアル（本社：東京都港区、代表取締役：田中倫明）は、UGC（ユーザー生成コンテンツ）をテーマとしたオンラインカンファレンス「UGCの質がブランドを決める時代 ～良質UGCを育て、悪質UGCを未然に防ぐ統合アプローチ～」を株式会社フラッグシップオーケストラ・法律事務所ZeLoと共催いたします。本イベントは2026年1月28日（水）11:00よりオンライン形式で実施され、参加費は無料です。

■ セミナー開催背景

SNSやレビュー、口コミなど、ユーザー自身が発信するUGCは、広告以上に購買意思決定へ影響を与える重要な要素となっています。

一方で、UGC施策を強化する企業が増える中、

- UGCを集めているが、売上やCVRにつながっているか分からない- ステマ規制や誤表現など、法令リスクへの不安がある- ネガティブな口コミや炎上リスクを把握・対処しきれていない

といった課題も顕在化しています。

UGCは「育て方」を誤ると、ブランド価値や売上にマイナスの影響を与える可能性があります。

本イベントでは、UGCを売上につなげる視点とブランドを守る視点の両面から、実践的な考え方を整理します。

■ 開催概要

日時：2026年01月28日（水）11:00 ～ 12:00

形式： オンライン

参加費： 無料（事前登録制）

アーカイブ配信：1/29（木）、2/3（火）

申込URL：

https://service.effectual.co.jp/event/conference_20260128?organizationId=2476

■ 登壇者

株式会社フラッグシップオーケストラ

宮崎逸朗 営業部統括/執行役員

年間500件相談を受けるSNSのプロ。

大学卒業後、不動産のビル仲介ベンチャーを経て、医療×福祉ITベンチャー企業に入社。 部長、取締役に就任し、会社の成長に貢献。その後、2020年から株式会社フラッグシップオーケストラへ。動画を1本2万から制作し、月間1,500本まで対応できる大量動画制作サービス「ムビラボ」を展開。現在では、採用、集客、販促に不可欠なSNSマーケに従事。

法律事務所ZeLo

早乙女 明弘 弁護士

2012年一橋大学法学部卒業、2014年一橋大学法科大学院修了。2015年弁護士登録（東京弁護士会所属）。2016年日本生命保険相互会社に入社し、新規事業開発、契約書審査、法改正対応、知的財産管理、海外子会社管理など、幅広く企業法務に従事。 University of Michigan Law School（LL.M）への留学を経て、2022年法律事務所ZeLoに参画。主な取扱分野は、医療・ヘルスケア、広告・表示（景品表示法など）、データ保護、知的財産、保険法務、国際法務、ジェネラルコーポレートなど。

株式会社エフェクチュアル

渡邉 陽介 執行役員CSO

GMOインターネットグループ、株式会社エルテスを経てエフェクチュアルに参画。WEBリスクマネジメントや店舗集客支援に携わり、700社以上の企業を支援。2022年8月より執行役員に就任。

■ 会社概要

会社名 ：株式会社エフェクチュアル

代表者 ：代表取締役 田中 倫明

所在地 ：東京都港区南青山3-4-7 第7SYビル5F

設立 ：2014年11月25日

資本金 ：450,298,060円

事業内容：

・企業のレピュテーションリスクを管理・対策する「オンライン評判管理対策」の提供

・WEB上の炎上リスクや誹謗中傷をモニタリングする「Mimamorn（ミマモルン）」の提供

・広告審査のガイドライン作成から表現チェックまで支援する「広告表現チェックサービス」の提供

・クチコミ・SNS・Googleマップの情報を一元管理し、店舗集客を最大化するSaaS

「LOCATION CONNECT」の開発・提供

・集客用LPを定額・短納期で何度でも制作できる「LP放題」の提供

・MEO対策など

WEBサイト： https://effectual.co.jp/(https://effectual.co.jp/)

