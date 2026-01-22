創業61周年記念！抽選でいちまさ(一正蒲鉾)の練り製品＆まいたけが当たる感謝を込めた豪華キャンペーンを開催。
一正蒲鉾株式会社（本社所在地：新潟県新潟市東区、代表取締役 社長執行役員：野崎正博）は、2026年1月22日(木)～2月5日(木)の間、いちまさ公式Xから応募できる「いちまさの創業記念日キャンペーン」を実施します。創業61周年を記念して、これまで支えてくださった皆さまに、サラダスティックなどいちまさを代表する練り製品や五頭山麓で生産した新鮮なまいたけなど、合計20名さまにプレゼントします。
・キャンペーンサイト：https://www.ichimasa.co.jp/campaign/(https://www.ichimasa.co.jp/campaign/)
【いちまさの創業記念日キャンペーン】
▼概要
いちまさ（一正蒲鉾）は、おかげさまで今年創業61周年。感謝の気持ちを込めて、1/22の創業記念日に合わせ、いちまさの練りものやまいたけなど、豪華商品を合計20名さまにプレゼントします。いちまさ公式Xアカウント（@ichimasa_jp）をフォロー＆キャンペーン投稿をリポストするだけで応募完了！
▼期間
2026年1月22日(木)10:00～2026年2月5日(木)23:59
▼賞品内容
＜合計20名さま＞
１.いちまさの練りもの賞 10名さま
（サラダスティック、ピュアふぶき、うなる美味しさ うな次郎、香ばし生ちくわ、玉子入りおでん、チーズサンドはんぺん 各１個、
いちまさオリジナル卓上カレンダー）
２.いちまさのまいたけ賞 10名さま
（いちまさのまいたけ 1株、まいたけ手ぬぐい 1枚）
‣賞品は、お選びいただけません。
‣2025年2月下旬頃発送予定になります。
【ブランドストーリーサイトについて】
ブランドストーリーサイト内にて、まだ知られていない・もっと伝えたい、いちまさの魅力や企業としての取組み、そしていちまさの考える練り製品の未来について紹介しています。是非、ご覧ください。
・ブランドストーリーサイト：https://www.ichimasa.co.jp/brandstory/