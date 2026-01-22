株式会社幸田商店とのシルバーパートナー契約締結のご案内
株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック
■内容
■契約期間
■法人名
■所在地
■代表者
■事業内容
■URL
このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、株式会社幸田商店と、新たにオフィシャルパートナー（シルバーパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。
シルバーパートナー契約内容
■内容
メインスタンドバナー広告
■契約期間
2026年2月1日より
株式会社幸田商店 代表取締役社長 鬼澤 宏幸 様 よりファン・サポーターの皆さまへ
株式会社幸田商店は、この茨城の地で収穫された新鮮な農産物を加工開発し、皆様に食の豊かさと農産物のおいしさをお届け出来れば良いと考えている企業でございます。
私どもは「地域とともに生き、地域に貢献する」を企業理念として掲げており、このたび、水戸ホーリーホックのクラブビジョンである「人が育ち、クラブが育ち、水戸が育つ」に共感し、オフィシャルパートナーとして参画させていただくこととなりました。
地域に根ざしたクラブと共に地元企業としてさらなる地域活性に貢献し、サポーターや地域の皆様に愛される企業であるよう努めてまいります。
法人概要
■法人名
株式会社幸田商店
■所在地
茨城県ひたちなか市平磯町1113
■代表者
代表取締役社長 鬼澤 宏幸
■事業内容
・ほしいも製造業
・農産加工品製造業（きなこ・片栗粉・麦茶など）
■URL
https://www.k-sho.co.jp/company/