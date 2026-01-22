【時間無制限!!本格中華の“ごちそう”を堪能!!】自家製台湾小籠包と本格中華の食べ放題『點心甜心 南町田グランベリーパーク』にて蟹おこわやエビチリなどが味わえる贅沢三昧な『ごちそうコース』が新登場！

本格中華と選べる拉麺で充実の食べ放題！

ニラックス株式会社

台湾カフェスタイルのスタイリッシュな居心地の良い空間で、熱々の肉汁たっぷり『自家製台湾小籠包』をはじめ、様々な飲茶が食べ放題で楽しめる「THE BUFFET 點心甜心 南町田グランベリーパーク」。

このたび、より充実したラインナップが楽しめる新コースが登場！

『THE BUFFET 點心甜心』おすすめメニューのご紹介

まず召し上がっていただきたいのは、オーダーごとに蒸したてをご提供する『自家製台湾小籠包』。

もちもちの皮の中からは、たっぷりの肉の旨味が凝縮されたスープが溢れ、口の中に広がります。

まさに口福感（こうふくかん）を感じる自慢の一品です。

『自家製台湾小籠包』以外にも、バラエティー豊かな『点心』や、『春雨サラダ』など、さっぱりと箸休めにもぴったりな冷菜。『本格旨辛麻婆豆腐』など、定番人気のメニューを取り揃えた主菜。そして『五目炒飯』や『魯肉飯』などのご飯類もすべて食べ放題！

そして、自分好みのカスタマイズで楽しめる、選べる「麺類」も人気アイテムの一つ！

『鶏白湯』や『醤油』など、対面で作り上げて、出来立てをご堪能いただけます。

新コース「ごちそうコース」のご紹介

今回登場する「ごちそうコース」では、小籠包やその他メニューに加え、5つの新メニューが登場！

東坡肉 花巻添え（トンポーロー ホアジュアン添え）

口の中でとろける柔らかい豚肉と、甘じょっぱい深みのあるタレが相性抜群！ふかふかの花巻にはさんでお召し上がりください。

牛肉の中華風ステーキ

コクのある醤油ベースのソース、そしてフライドオニオンがアクセントに。

ご飯が進む一品です。

※ステーキは下ごしらえで調味液に浸漬しております。

有頭海老のエビチリ

丸ごと殻まで食べられる有頭海老と、甘辛いチリソースが絶妙！

食感も楽しい贅沢な一品です。

蟹おこわ

台湾の伝統的なメニューのひとつの『蟹おこわ』。蟹の旨味と生姜の風味が存分に味わえる一品です。

叉焼饅頭（チャーシューまんじゅう）

ほんのり甘いふわふわの生地に甘辛い餡が後を引く。お子様にも喜ばれる一品です。

更に！

ドリンクバーがついて、時間無制限！

是非この機会に、贅沢三昧な新メニューを思う存分お楽しみください！

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

=== 店舗のご紹介 ===

●THE BUFFET（ザ ブッフェ）點心甜心 南町田グランベリーパーク

・住所：〒194-0004 東京都町田市鶴間3丁目4-1 G104 南町田グランベリーパーク

・電話番号：042-788-8280

・予約サイトはこちら(https://x.gd/mqKiE)

=== 注意事項 ===

※画像はイメージです。

※本企画は、予告なく変更または終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※ご提供メニューやご提供期間は仕入状況等により変更となる場合がございます。

※オーダーメニューはコースにより異なります。詳しくはHPをご確認くださいませ。

