【時間無制限!!本格中華の“ごちそう”を堪能!!】自家製台湾小籠包と本格中華の食べ放題『點心甜心 南町田グランベリーパーク』にて蟹おこわやエビチリなどが味わえる贅沢三昧な『ごちそうコース』が新登場！
本格中華と選べる拉麺で充実の食べ放題！
台湾カフェスタイルのスタイリッシュな居心地の良い空間で、熱々の肉汁たっぷり『自家製台湾小籠包』をはじめ、様々な飲茶が食べ放題で楽しめる「THE BUFFET 點心甜心 南町田グランベリーパーク」。
このたび、より充実したラインナップが楽しめる新コースが登場！
『THE BUFFET 點心甜心』おすすめメニューのご紹介
まず召し上がっていただきたいのは、オーダーごとに蒸したてをご提供する『自家製台湾小籠包』。
もちもちの皮の中からは、たっぷりの肉の旨味が凝縮されたスープが溢れ、口の中に広がります。
まさに口福感（こうふくかん）を感じる自慢の一品です。
『自家製台湾小籠包』以外にも、バラエティー豊かな『点心』や、『春雨サラダ』など、さっぱりと箸休めにもぴったりな冷菜。『本格旨辛麻婆豆腐』など、定番人気のメニューを取り揃えた主菜。そして『五目炒飯』や『魯肉飯』などのご飯類もすべて食べ放題！
そして、自分好みのカスタマイズで楽しめる、選べる「麺類」も人気アイテムの一つ！
『鶏白湯』や『醤油』など、対面で作り上げて、出来立てをご堪能いただけます。
新コース「ごちそうコース」のご紹介
今回登場する「ごちそうコース」では、小籠包やその他メニューに加え、5つの新メニューが登場！
東坡肉 花巻添え（トンポーロー ホアジュアン添え）
口の中でとろける柔らかい豚肉と、甘じょっぱい深みのあるタレが相性抜群！ふかふかの花巻にはさんでお召し上がりください。
牛肉の中華風ステーキ
コクのある醤油ベースのソース、そしてフライドオニオンがアクセントに。
ご飯が進む一品です。
※ステーキは下ごしらえで調味液に浸漬しております。
有頭海老のエビチリ
丸ごと殻まで食べられる有頭海老と、甘辛いチリソースが絶妙！
食感も楽しい贅沢な一品です。
蟹おこわ
台湾の伝統的なメニューのひとつの『蟹おこわ』。蟹の旨味と生姜の風味が存分に味わえる一品です。
叉焼饅頭（チャーシューまんじゅう）
ほんのり甘いふわふわの生地に甘辛い餡が後を引く。お子様にも喜ばれる一品です。
更に！
ドリンクバーがついて、時間無制限！
是非この機会に、贅沢三昧な新メニューを思う存分お楽しみください！
皆さまのご来店を心よりお待ちしております。
=== 店舗のご紹介 ===
●THE BUFFET（ザ ブッフェ）點心甜心 南町田グランベリーパーク
・住所：〒194-0004 東京都町田市鶴間3丁目4-1 G104 南町田グランベリーパーク
・電話番号：042-788-8280
・予約サイトはこちら(https://x.gd/mqKiE)
=== 注意事項 ===
※画像はイメージです。
※本企画は、予告なく変更または終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※ご提供メニューやご提供期間は仕入状況等により変更となる場合がございます。
※オーダーメニューはコースにより異なります。詳しくはHPをご確認くださいませ。
