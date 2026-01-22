【横浜エクセレンス】横浜BUNTAIでの3試合、「横浜市民デー」開催決定！！！

株式会社横浜エクセレンス

この度、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦」にて「横浜BUNTAI」で開催される3試合での

「横浜市民デー」の開催が決定しましたのでお知らせいたします！



横浜市民デー開催を記念し、横浜市在住・在勤・在学の皆さまも抽選で合計ペア600組1,200名様(各日200組400名様)ご招待！

その他座席も特別優待価格にてご購入いただけます！





お得にご観戦いただけるこの機会、皆様のご来場をお待ちしております！横浜市民デー 対象試合

【対象試合】

「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦」

第26節 横浜エクセレンス vs 福井ブローウィンズ

Game1：2026年3月20日(金・祝)17:05試合開始

Game2：2026年3月21日(日)14:05試合開始



「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦」

第28節 横浜エクセレンス vs 青森ワッツ

2026年4月1日(水)19:05試合開始予定



【試合会場】

横浜BUNTAI

〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町2丁目7番地1

JR京浜東北線/根岸線 関内駅南口下車 徒歩6分

横浜市営地下鉄 伊勢佐木長者町駅下車 徒歩4分

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=lvS0oTlHnCQ ]

Pickによる横浜BUNTAI紹介動画はこちら(https://youtu.be/lvS0oTlHnCQ)よりご覧いただけます！

横浜市民各日ペア200組ご招待招待チケット(抽選) 申し込み方法

【抽選参加資格】

横浜市在住・在勤・在学の方



【対象座席】

3階自由席(ペアチケット)

各日ペア200組400名ご招待！



【応募期間】

2026年1月26日(月)～2月16日(月)



【当落発表】

2026年2月27日(金)中

※ご登録いただくメールアドレス宛に通知いたします。



お申込みはこちら(https://business.form-mailer.jp/fms/7c4be8bc327241)！

※同一世帯の複数申し込みは禁止となります。

優待チケット ご購入方法

【在住・在勤・在学の方】

2月19日(木)19:00よりこちらの専用フォーム(https://business.form-mailer.jp/fms/3f0f0fd3327255)へ必要事項をご記入いただき、自動返信メールに添付されているURLからご購入可能となります。



上記の購入フォームからご購入をお願いいたします。

ご購入にはBリーグ会員登録(https://bleague-ticket.psrv.jp/member/regist/?redirect=/member/index)(無料)が必要となります。

※販売予定枚数に達し次第順次終了となります。



【お支払い方法】

・クレジットカード

・コンビニ払い(開催3日前まで)

※PayPayは、こちらの販売についてはご利用いただけません。



【優待価格】

６.1階指定席A(ベンチ裏)

大人：5,000円→4,000円

高校生以下：3,500円→2,800円



７.1階指定席B・D(ゴール裏)

大人：4,500円→3,500円

高校生以下：3,000円→2,000円



８.2階指定席C(ベンチ向かい)

大人：5,500円→4,000円

高校生以下：4,000円→3,000円



９.2階指定席C(コーナー)

大人：5,000円→3,500円

高校生以下：3,500円→2,000円



１０.2階指定席B・D(ゴール裏)

大人：3,500円→2,000円

高校生以下：2,500円→1,500円



１１.3階自由席

大人2,000円→1,000円

高校生以下：1,500円→800円



【2025-26シーズン 横浜BUNTAI 座席図】

※座席レイアウトは若干変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

