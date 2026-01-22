葬祭業の就労環境改善、日本のやりがい向上といった社会課題解決へ　つむぎ株式会社がファクトブックを公開

つむぎ株式会社

人事コンサルティングや広報支援といったサービスを通して企業が“いい会社”となるサポートを行っている、つむぎ株式会社(所在地：東京都品川区、代表取締役：前田亮)は「メディア向け会社概要・ファクトブック」を公開しました。

同時に報道時に必要となる資料をまとめた「メディアキットページ」もオープンしました。

メディアキットページ：https://note.com/tsumugi_inc/p/formedia

資料の公開は、人的資本経営に向けたやりがい向上、葬祭業をはじめとしたエッセンシャルワークの就労環境改善といった社会課題解決のための活動をより勢力的に行うためのものです。

これまでの活動状況

2020年1月に創業。東京都品川区を拠点に、HRブランディング事業とカケハシ事業を通して、「いい会社」づくり支援を行っています。つむぎが考える「いい会社」とは持続的な成長を実現し、ビジネスモデル中心ではなく人的資源中心で、個人の“成果を上げる”ではなく“成果が上がる”状態である会社です。

これまでには葬祭業を中心に50社以上のお客様へ支援をご提供してきました。

弊社の特徴的なサービスである社員一人ひとりの魅力を言語化・可視化する「パーソナルブランドブック」は、利用者累計700名を突破。

2021年より業界誌「月刊フューネラル」で寄稿連載を行い、2023年にS認証を取得。2025年に第11回ホワイト企業大賞 推進賞を受賞し、書籍『やりがいの哲学』の出版も含め、思想と実践の両面から事業を深化させています。

働くにおけるやりがい向上、エッセンシャルワークの就労環境改善といった社会課題解決のための「メディア向け報道資料・ファクトブック」を公開

つむぎ株式会社は、働くにおけるやりがい向上、葬祭業をはじめとしたエッセンシャルワークの就労環境改善といった社会課題解決のための活動を促進すべく「メディア向け会社概要・ファクトブック」および、「メディアキットページ」を公開いたしました。

働くにおけるやりがい向上という面においては、仕事は人生の約1/3を占めるにもかかわらず、日本では「働くことが楽しい」「意味がある」と感じにくい状況があります。

そうしたやりがいの不在は、日本経済において重要な人的資本経営の推進において大きな社会課題と捉えることができるます。

つむぎはこうした状況を変えるため、やりがいを軸に、企業が“成果が上がる”状態をつくる支援を行います。

メディア向け会社概要 ファクトブックより抜粋

またエッセンシャルワークである葬祭業の就労環境改善の面では、葬祭業をはじめとしたエッセンシャルワーク現場の課題解決に取り組んでいます。

これらの仕事は“業務内容上やりがいが大きい”一方で、長時間労働や柔軟な働き方の難しさ、賃金水準などの要因から“組織としてはやりがいが続きにくい”構造となってしまっている場合が多くあります。

私たちは、現場の負担を前提にした仕組みを見直し、働き続けられる環境と“成果が上がる”状態を両立する支援を進めていきます。

つむぎ株式会社について

メディア向け会社概要 ファクトブックより抜粋

「働くがやりがいに、そして人生を幸せに」というVission（Vision×Mission）を実現するために、HRブランディング事業、カケハシ事業という2つの事業を通し、人の力によって持続的な成長遂げる会社「いい会社」づくりに貢献しています。

具体的には研修・理念浸透ワークショップの企画・実施、社員の想いを言葉にするパーソナルブランドブック制作など様々なサービスを展開。Vissionのもと、人事を通してお客様の経営課題にアプローチしています。