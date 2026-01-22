里山を歩いて菊炭に出会う-炭窯見学とものづくりを楽しむ「おとなのアトリエ」開催（兵庫・川西）
■ 里山を歩き、冬の伝統文化「菊炭」にふれる一日
兵庫県川西市黒川地区は、茶道に用いられる高級炭「菊炭」の産地として知られています。冬から春にかけてが菊炭づくりの最盛期となるこの時期、黒川里山センターでは、里山を歩きながら地域の文化と暮らしにふれるイベント「おとなのアトリエ ～菊炭窯の見学とお茶会～」を開催します。
■ 当日の流れ
当日は、黒川里山センターから桜の森まで約1.5kmほど歩き、菊炭友の会の皆さんの案内で実際の炭窯を見学します。歩く道は平坦な道が多く、体力に自信のない方でも安心して参加できる行程です。
桜の森では、菊炭がどのように作られているのかだけでなく、菊炭づくりを支える里山の管理や、人の手による自然との関わりについてもお話を伺います。
この日は朝から炭窯に火入れが行われる予定で、冬の里山ならではの空気を感じられる時間となります。
炭窯見学のあとはセンターに戻り、和室で簡易的なお茶会を行いますので、お抹茶を飲みながら、ほっと一息つく時間をお過ごしください。
昼食後は「アトリエの時間」。
編み物や簡単な織物、ツルなどの自然素材を使い、それぞれが好きな作品づくりに取り組みます。
分からないことがあればスタッフも一緒に考えますので、気軽な気持ちでご参加ください。
■ こんな方におすすめ
・文化や歴史に興味のある方
・自然の中を歩くことが好きな方
・ものづくりを楽しみたい大人の方
■開催概要
日時
2026年2月15日（日）10:00～15:00（荒天中止）
場所
川西市黒川里山センターおよびその周辺
（兵庫県川西市黒川字中尾264）
対象
中学生～大人（定員8名程度）
※中学生は保護者なしで参加可能
参加費
500円／人
タイムスケジュール
10:00 センター新棟 集合・出発（徒歩移動 約1.5km）
10:45 桜の森にて菊炭窯見学・里山管理のお話
11:30 センター着
11:45 和室で簡易的なお茶会
12:15 昼食
13:00 アトリエの時間
15:00 終了
案内
炭窯での説明：菊炭友の会
移動案内・お茶会・アトリエ：黒川里山センタースタッフ
服装・持ち物
動きやすい服装、歩きやすい靴、飲み物、昼食、防寒具（帽子・手袋など）
■お申し込み（要予約）
https://kikusumi0215.peatix.com/
■ 黒川里山センターについて
黒川里山センターは、旧小学校を活用した里山の拠点施設として、自然・暮らし・学びをテーマにした活動を行っています。
本イベントは、日常から少し離れ、手仕事を通してゆっくりとした時間を過ごしたい大人に向けた企画です。
■場所・主催
川西市黒川里山センター
（指定管理者：NPO法人コクレオの森(https://cokreono-mori.com/)）
〒666-0101 兵庫県川西市黒川字中尾264
TEL: 072-738-0107
Email: info@kurokawa-satoyama.jp
ホームページ：https://kurokawa-satoyama.jp/
開館日：水曜～日曜日 9時～17時（月火祝・休み）