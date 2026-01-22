【ウブロ】新作「ビッグ・バン オリジナル ウニコ」20年の歳月をかけて完成

LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社 ウブロHUBLOT 「ビッグ・バン オリジナル ウニコ」

ウブロ(https://www.hublot.com/ja-jp)は、昨年20周年を迎えたブランドを象徴する「ビッグ・バン」の原点回帰を果たし、新作「ビッグ・バン オリジナル ウニコ」を発表しました。ウブロのブランドコンセプト「アート・オブ・フュージョン(異なる素材やアイデアの融合)」のバックボーンとなる3つの素材に焦点をあてた4つのモデルが登場します。「ビッグ・バン オリジナル ウニコ」は、ウブロが20年間にわたって培ってきた革新、挑戦、再構築、そして卓越した技術を体現しています。

詳細を見る :https://www.hublot.com/ja-jp/news/big-bang-original-unico-twenty-years-makingHUBLOT 「ビッグ・バン オリジナル ウニコ キングゴールド セラミック」

ムーブメントは、完全に自社で開発をしたクロノグラフムーブメント「ウニコ」へと進化しました。これは、5つの特許技術で構築された100%自社製造のパワーを誇る、エンジニアリングの粋を集めたものです。「ウニコ」ムーブメントは、コラムホイール、デュアルクラッチ構造、積層構造、最適化された輪列、そしてH型に透かし彫りされたスケルトン加工のタングステンローターを組み合わせています。サファイアクリスタル製のケースバックを通じて、その駆動機構を鑑賞することができます。

HUBLOT 「ビッグ・バン オリジナル ウニコ キングゴールド セラミック」

ケースは43mmへと洗練され、従来の41mmと44mmのサイズ感の完璧なバランスを実現し、汎用性と快適性を兼ね備えた理想的なプロポーションを確立しました。人間工学は、カーブを描く滑らかなラグ、ラバーで覆われたリューズ、そしてウブロの象徴的なラバーインサートが付いた長方形のプッシュボタンにより向上しています。カーボンパターンのダイアル、隆起したカウンター、そしてトーン・オン・トーンのインナーベゼルにより立体感が増し、強い奥行き感とダイナミックな表情を創造しています。ストラップは新たな幾何学デザインを採用し、「ワンクリック」システムを搭載することで簡単にストラップを交換することができます。ベゼル上の機能性を追求した6本のH型ビス、ウブロの象徴ともいえる耳、そして多層構造は「ビッグ・バン オリジナル」の精神を忠実に継承しています。「ビッグ・バン」をデザインアイコンにしたものは、変わることなく受け継がれています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=3zo9Qil36vQ ]

HUBLOT 「ビッグ・バン オリジナル ウニコ」

