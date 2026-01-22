mederi、東京都北区主催「女性の健康講演会」に登壇

mederi株式会社

オンラインピル診療サービス「mederi Pill（メデリピル）(https://mederi.jp/)」、企業向け健康支援・福利厚生サービス「mederi for biz（メデリフォービズ）(https://mederi.jp/mederiforbiz/)」を提供するmederi株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役 坂梨 亜里咲 以下、mederi）は、2026年1月9日、東京都北区が主催する女性の健康講演会が北とぴあ（東京都北区）で開催され、「20～30代のためのこころとからだをラクにする生理との付き合い方」をテーマに講演を行いました。

開催概要

・日時：2026年1月9日（金）

・会場：北とぴあ７階第２研修室

・対象：北区在住・在学・在勤者

・実施方法：対面開催（オンデマンド配信あり）

・テーマ：20～30代のためのこころとからだをラクにする、生理との付き合い方

・主催：北区 健康政策課 健康政策係



【講演アジェンダ】

1.生理／生理トラブルについて

2.知っておきたい女性の不調

3.女性ホルモンとは？

4.女性ホルモンを整えるための4つの方法

5.現代を生きる女性へメッセージ

6.よくある質問

7.ワークショップ

8.質疑応答

【登壇者プロフィール】

坂梨 亜里咲

明治大学卒業後、大手ファッション通販サイト及びECコンサルティング会社にてマーケティング及びECオペレーションを担当。

2014年より女性向けwebメディアのディレクター、COO、代表取締役を経験した後に、自らの不妊治療経験からmederi株式会社を起業。オンラインピル診療サービス「mederi Pill（メデリピル）」、企業の健康経営を支える福利厚生サービス「mederi for biz（メデリフォービズ）」を展開。

産婦人科医 郡詩織先生

産婦人科専門医および抗加齢医学会専門医を保有。国立大学医学部を卒業後、都内の大学病院や地域の中核となる総合病院にて研鑽を積む。現在はオンラインでのピル処方サービスや妊活サポート事業など、女性のヘルスケア領域における幅広い事業に関わっている。

【講演レポート】

1. 生理／生理トラブルについて

生理は妊娠の準備として起こる自然な現象であり、女性の健康状態を知るための重要なバロメーターです。しかし、生理痛やPMS（月経前症候群）を「仕方がないもの」として我慢している女性は少なくありません。

本セミナーでは、生理の基本的な仕組みから、生理前後に起こる心身の変化、注意すべき症状までを解説し、生理トラブルは“当たり前ではない”という正しい認識を共有しました。



2.知っておきたい女性の不調

月経困難症や子宮内膜症、子宮筋腫など、女性特有の疾患は年齢とともに増加傾向にあります。特に現代女性は、生理回数の増加やホルモンバランスの変化により、昔よりも身体への負担が大きくなっていると言われています。

セミナーでは、症状の特徴やセルフチェックのポイント、受診の目安を具体的に紹介し、「早く知ること・早く相談すること」の重要性をお伝えしました。



3.女性ホルモンとは？

女性ホルモンは、健康、妊娠、出産に役立つホルモンで、女性特有の体つき、発達、生活リズムに大きく関わる重要な存在です。

本セミナーでは、エストロゲンとプロゲステロンという2つの女性ホルモンの役割や、年齢による分泌量の変化、ホルモンバランスが乱れた際に起こりやすい不調について、図解を交えてわかりやすく解説しました。



4.女性ホルモンを整えるための4つの方法

女性ホルモンのバランスを整えるためには、日常生活の積み重ねが重要です。

本セミナーでは、１.食事の見直し２.適度な運動３.質の良い睡眠４.低用量ピルの服用という4つの視点から、無理なく取り入れられるホルモンケアの方法を紹介しました。特に低用量ピルについては、効果だけでなくリスクや注意点も含め、正しい理解を促しました。

5.現代を生きる女性へメッセージ

現代女性は、仕事やライフイベントの選択肢が広がる一方で、妊娠・出産には年齢的なリミットがあるという現実も抱えています。

年齢と妊娠率の関係や、不妊治療の実態、定期的な婦人科検診の重要性について触れ、「将来の選択肢を守るために、今できること」を考えるきっかけを提供しました。

6.よくある質問

後半では、参加者から当日に寄せられた質問に医師が回答するQ&Aパートに加え、自身の生理を表現してみるワークショップや質疑応答の時間を設けました。

実際には、「鎮痛剤を上限以上に飲んでしまった場合の影響」「レバー状の血の塊が出るのは危険なのか」「ピルを服用していてもPMSの症状が出ることはあるのか」「生理痛が将来の妊娠に影響するのか」といった、日常の中で感じながらも相談しづらい疑問が多く寄せられました。

一方的に知識を伝えるだけでなく、参加者一人ひとりが自身の体や生活と照らし合わせながら理解を深め、自分に合った向き合い方を考える時間となりました。

mederiは今後も、さまざまな年代・性別の方に向けて、「生理やPMSへの正しい理解」「個々の身体に合った選択肢の提供」を目的としたセミナーや啓発活動を継続し、誰もが“愛でりあえる”社会の実現を目指してまいります。

その実現に向けて、すべての人が自分の体を正しく知り、大切に愛でることができるよう、心と体のバランスを整える、安心で安全なサービスをお届けしてまいります。

■mederi Pill（メデリピル）について

mederi Pillは、いつでもスマホから簡単に受診できる、オンラインピル診療サービスです。ユーザーと医療機関を繋ぐプラットフォームとして、「誠実」と「続けやすい」を大切に、ピル代初月無料かつ診療代無期限無料で提供しています。

公式サイト：https://mederi.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/mederi_jp

※診療やピルの処方等は保険適用外・自由診療であり、医療 機関に所属する産婦人科の医師が行います。

■mederi for biz（メデリフォービズ）について

「mederi for biz」は、企業の健康経営を支援する福利厚生サービスです。

申込から最短1週間で導入可能で、セミナー、動画コンテンツ・オンライン診療・漢方/ピル処方の4つのサポートメニューを組み合わせて導入いただけます。

導入企業では、「生理による仕事への影響」や「昇進機会を諦めざるを得ない」といった課題の解消につながり、社員のモチベーション・パフォーマンス向上、女性活躍推進、離職率対策に寄与しています

mederi for biz公式ページ：https://mederi.jp/mederiforbiz/

【mederi株式会社】

誰もが愛でりあえる社会へ。

すべての人が自分の体のことをきちんと知り、大切に、愛でられるように。安心、安全を追い求めながら、心と体のバランスを整えるためのサービスを展開しています。

代表者：代表取締役 坂梨 亜里咲

所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア24/25F

設立日：2019年8月1日

事業内容：

・生理の悩みを産婦人科医に相談できるオンラインピル診療サービス『mederi Pill（メデリピル）』の運営

・企業向け福利厚生プラン『mederi for biz』の提供

・学生向け性教育出張授業『mederi for school』の提供 など

URL：https://mederi.jp

