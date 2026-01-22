ヒューマンホールディングス、新リース会計基準対応でクラウドERP「multibook」をグループ10社に導入

株式会社マルチブック

グローバルクラウドERP「multibook（マルチブック）」を提供する株式会社マルチブック（本社：東京都品川区、代表取締役社長 渡部 学、以下「当社」）はヒューマンホールディングス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 佐藤 朋也、以下「ヒューマンホールディングス」）が、新リース会計基準対応に向けて「multibook」を日本およびフランスのグループ計10社で導入することを決定したことをお知らせします。

■ヒューマンホールディングスについて

ヒューマングループは、教育事業を中核に、人材、介護、保育、IT、美容、スポーツと多岐にわたる事業を展開し、2025年4月に創業40周年を迎えました。1985年の創業以来「為世為人（いせいいじん）」を経営理念に掲げ、各事業の強みを生かし、連携しながらシナジーを最大限に発揮する独自のビジネスモデルにより、国内340拠点以上、海外4カ国5法人のネットワークでお客様に質の高いサービスを提供しています。

ヒューマンホールディングスは、日本リスキリングコンソーシアムの後援パートナーです。

●ヒューマンホールディングスウェブサイト：https://www.athuman.com/

■導入背景

ヒューマンホールディングスでは、国内グループ会社に加え、連結対象であるフランス法人を含む計10社において、新リース会計基準への対応を進めてきました。制度対応にあたっては、リース資産情報の収集、会計処理、各種レポーティングなどの実務負荷が大幅に増加することが見込まれ、またグループ全体での統制強化が重要な課題となっていました。こうした背景から、既存の会計システムとの親和性を前提としつつ、国内外を含むグループ全体で一貫した運用を実現できるリース資産管理の仕組みづくりが急務となっており、「multibook」導入が決定しました。

■「multibook」選定理由

ヒューマンホールディングスが「multibook」を選定した理由は以下の通りです。

・海外拠点リースにおける連結調整仕訳への対応が可能なこと。

・会計上は資産計上されるものの、税務上は資産計上が認められず、月次費用として計上されるケースに対応し、会計上の費用と税務上の損金の差額および税効果会計に関する情報をレポートとして出力可能なこと。

・多数存在する共有リース資産について、部門間配賦が可能であり、かつ高い操作性を備えていること。

・クラウド環境で短期間に立ち上げられること。

・商談・デモ段階で機能要件を細部まで確認でき、導入後の運用イメージを具体化できたこと。

■今後の展望

当社はヒューマンホールディングスの新リース会計基準対応を、単なる制度対応にとどめることなく、グループ横断でのリース資産管理の統制強化を実現する取り組みとして支援してまいります。

■グローバルクラウドERP 「multibook」概要

2027年4月1日以後に開始する事業年度から強制適用となる新リース会計基準に対応。

導入が速い、処理速度が速い、解決が早い、速さを追求するグローバルクラウドERP。

12カ国語・多通貨・複数帳簿に対応し、全世界の拠点をシームレスに統合します。製造・商社・飲食・建設など多業種にわたり、上場企業から非上場企業まで、35ヵ国・600社以上での導入実績があります。

主な機能：会計、ロジスティクス、固定資産管理、IFRSリース資産管理、新リース会計基準、立替経費精算、マネジメントコックピット、BPOコックピット、外部連携(連結会計、倉庫管理等)機能

サービス名：「multibook」(マルチブック)

URL：https://www.multibook.jp/

※12の対応言語：

日本語、英語、タイ語、ベトナム語、韓国語、ミャンマー語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、中国語(繁体字・簡体字)、インドネシア語

■ヒューマンホールディングス株式会社 会社概要

会社名：ヒューマンホールディングス株式会社

代表者：代表取締役社長 佐藤 朋也

設立：2002年8月

本社：東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア1F

事業内容：グループ全体の戦略的意思決定、子会社の管理および経営指導、事務管理受託業務

URL：https://www.athuman.com/

■株式会社マルチブック 会社概要

会社名：株式会社マルチブック

代表者：代表取締役社長 渡部 学

設立：2000年9月

本社：東京都品川区西五反田1-1-8 NMF五反田駅前ビル5階

海外拠点：シンガポール ・タイ ・フィリピン

事業内容：グローバルクラウドERPサービス 「multibook」等の企画・開発・提供

URL：https://www.multibook.jp/