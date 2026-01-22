【開催報告】マイクロアド主催、 国際交流イベント「ＦＣ町田ゼルビア サッカークリニック with JFC TAIPEI」を実施　～ ＦＣ町田ゼルビアが台湾へ！ 台北日本人学校の子どもたちと交流 ～

株式会社マイクロアド

株式会社マイクロアド（本社：東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員：渡辺健太郎）及び現地法人MicroAd Taiwan,Ltd.(本社：台北市、董事長：丸木勇人）と、株式会社ゼルビア（本社：東京都町田市、代表取締役社長兼CEO 藤田晋）が運営するJリーグ加盟のプロサッカークラブ「ＦＣ町田ゼルビア」は、地域の子ども向けサッカーイベントを開催しました。

このイベントは、台湾で活動するサッカーチーム「JFC TAIPEI」の協力のもと、2026年1月17日（土）に「MicroAd Presents ＦＣ町田ゼルビアサッカークリニック with JFC TAIPEI」として、台北日本人学校にて行われました。

※マイクロアドは「ＦＣ町田ゼルビア」のプラチナパートナーです。

■イベント概要

・イベント名：MicroAd Presents ＦＣ町田ゼルビアサッカークリニック with JFC TAIPEI

・日程 ： 2026年1月17日（土）

・会場 ： 台北日本人学校

（住所：111 台湾 Taipei City, Shilin District, 中山北路六段785號）

・主催 ：マイクロアド、マイクロアド台湾、ＦＣ町田ゼルビア、 JFC TAIPEI

■イベント開催の趣旨

本イベントは、スポーツを通じた子どもたちの健全育成と、地域社会・国際コミュニティとの交流促進を目的として開催し、台北日本人学校の小学1年生～中学校3年生を中心に、約45名の子どもたちが参加しました。

サッカー元日本代表で現ＦＣ町田ゼルビアクラブアンバサダーの太田宏介氏と、ＦＣ町田ゼルビア普及部長の小杉賢三氏が、参加者の年齢やスキルにあわせ、楽しさと本格的なサッカー指導の両立を重視したカリキュラムを実施しました。「サッカーを理解する」をテーマに、ゴールから逆算したプレー判断力や、相手・味方の状況を的確に認知する力の習得を目的としたトレーニングを実施しました。鬼ごっこやじゃんけんといった要素を取り入れたメニューを通じて、楽しみながら自然と必要なスキルを身につける構成となっており、子どもたちが終始夢中になって取り組む姿が印象的でした。

当日は子どもたちに、マイクロアドとＦＣ町田ゼルビアが共同制作したオリジナル練習着をプレゼントしたほか、太田元選手との交流やサイン会を通してイベントを楽しんでいただきました。

■マイクロアド台湾代表 丸木 勇人

多くの方々のご協力のおかげで、本サッカークリニックを無事に開催することができました。子どもたちの生き生きとした表情や、スポーツを通じて新たな学びを得ようとする姿を間近で見ることができ、大変意義のある取り組みとなりました。当社は、今後もこのような活動を通じて、会社の認知向上に努めるとともに、学びと成長の機会を創出することで、子どもたちの未来を支える地域貢献活動を継続してまいります。

株式会社マイクロアド 概要

社名 株式会社マイクロアド

代表者 代表取締役 社長執行役員 渡辺健太郎

本社所在地 東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー13F

事業内容 データプラットフォーム事業

URL http://www.microad.co.jp/

台湾微告股份有限公司（MicroAd Taiwan, Ltd.） 概要

社名 台湾微告股份有限公司（MicroAd Taiwan, Ltd.）

本社所在地 台北市松山區八徳路三段32號15樓

代表者 董事長/総経理 丸木 勇人

事業内容 インターネット広告代理業、自社アドプラットフォーム事業、メディア事業、インバウンド/アウトバウンド事業

URL https://microad.tw/

株式会社ゼルビア 概要

社名 株式会社ゼルビア

代表者 代表取締役社長兼CEO 藤田晋

本社所在地 東京都町田市三輪緑山1-1 ＦＣ町田ゼルビアクラブハウス

事業内容 プロサッカー試合の開催・運営、サッカースクール及びサッカー普及活動の企画・運営など

URL https://www.zelvia.co.jp/