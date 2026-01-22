今までにない切り口で、サツマイモのことを深く楽しく学ぶ！冬のさつまいも博内にて特別企画「サツマイモ展」開催決定！

写真拡大 (全11枚)

株式会社頼人

さつまいも博実行委員会（代表：石原健司、東京都新宿区西新宿7-7-26）では、来たる2026年2月11日（水・祝）～15日（日）に幕張メッセ・ホール３にて開催する「冬のさつまいも博2026」におきまして、イベント内の特別企画展示として【サツマイモ展　～ダーウィンと見る『日本のサツマイモ』～】を開催いたしますので、お知らせいたします。




サツマイモの歴史を辿り、私たちがサツマイモに惹かれる理由を一緒に考えましょう。


本展示は、約400年前に日本へ伝来したサツマイモが、日本の風土・文化・人々の暮らしの中でどのように「適応」し、姿を変えてきたのかを、進化論で知られるチャールズ・ダーウィンの視点になぞらえて読み解く、これまでにない切り口の展示企画です。サツマイモは、本来、日本の温帯環境に適さない植物でありながら、人の手による栽培・選択・改良によって、全国に広がり、主食・救荒作物から嗜好品、産業作物へと多様な役割を担う存在へと進化してきました。本展示では、そうしたサツマイモの歴史と変化を「自然選択」と「人為選択」という進化の視点から捉え、品種改良、用途の多様化、地域ごとの栽培特性などを、パネル展示を中心にわかりやすく紹介します。


専門的な内容を含みながらも、お子様でも楽しんで理解できる構成とし、「なぜサツマイモは日本でこれほど愛されてきたのか」という問いに、新たな視点を提示します。



サツマイモ展『ダーウィンと見る日本のサツマイモ』


■展示内容


第一部｜「進化」とは何か


第二部｜サツマイモは日本にどう「適応」したのか？


第三部｜サツマイモという植物


第四部｜現在のサツマイモ


■プロデュース：サツマイモ特別展制作委員会


主宰・企画：亀之園 涼（東京大学農学部）／編集・演出：若林 勇介（さつまいも博）


https://imohaku.com/2026winter/satsumaimoten/



サツマイモは、日本の風土に適応し、姿を変え、役割を広げていきます。


本展示では、その歩みを『ダーウィンの視点』でひもときます。


むずかしいことは、わかりやすく。子どもから大人まで、楽しめる体験型展示。


「食べる」だけじゃない、サツマイモの奥深い世界へ--




チャールズ・ロバート・ダーウィン


（1809 - 1882）


英: Charles Robert Darwin











Charles Darwin, c.1884


Photograph by Leonard Darwin


Public Domain






『種の起源』


1859年にチャールズ・ダーウィンが発表した、進化論を世界に示した本。「生き物は変わらない」という考え方をくつがえし、生物多様性の理由を科学的に説明した歴史的な一冊。






食べられない葉や枝に擬態する昆虫


『ナナフシ』






ユーカリだけを食べることで競争を避けた


『コアラ』







毒と色で「食べるな」と伝え、生き残った


『ヤドクガエル』






守る力を高め、捕食者に食べられにくくなった


『ウニ』






動物に食べられないように棘を持つ


『バラ』






おいしくなれば食べられてしまう


『サツマイモ』







＜サツマイモの花が咲く条件＞


・昼の長さが11時間以内


・温度が高い








時代を経る中で、かつて救荒作物として人々の命を支えてきたサツマイモは、さまざまな色や味を獲得し、『安納芋』や『べにはるか』に代表される甘く、食感のよい「ねっとり系」などはスイーツとして楽しまれる存在へと変化してきました。





サツマイモ展は「冬のさつまいも博2026」会場内、特設スペースにて開催いたします。


ぜひ遊びに来てください！





「冬のさつまいも博2026」ホームページ公開中！


登場する300品以上の全メニューも公開しています！


冬のさつまいも博公式ホームページ


https://imohaku.com/2026winter/



【全国やきいもグランプリ　出店店舗】


&potato(R)


OIMOcafe


sweet＆healthy SAZANKA


THE IMOMITSU


おいもや 農家の台所(東京都羽村市)


大牟田・由布院はにぽて


尾張芋屋 芋吉


倉敷芋屋 蜜の月


小江戸川越 芋福堂


五島商店 佐藤の芋屋


千葉芋屋 芝山農園


超蜜やきいもpukupuku


壺やきいも道場（向島芋笑×ダルマヤ商店)


壺焼き芋 なべちゃん


日比焼き芋 HIBIYAKIIMO Tokyo


ふるさと工房


蜜芋処～えんむすび～


焼き芋スイーツ ほっこり芋


神戸芋屋 志のもと（グランプリ殿堂入り店舗）


（順不同）



【さつまいもスイーツ・フード　出店店舗】


BUTTER CREPE LAB.


N4.5


芋ばっかりの専門店IMOBAKKA


うなぎいもストア


おいも日和


薩摩芋・干し芋生産 照沼


日曜市のいも天


パイ専門店 pie,guruguru


干しの屋ポップアップストア


らぽっぽ なめがたファーマーズヴィレッジ


浪漫焼き芋 芋の巣


Meg's Kitchen（店舗都合により出店キャンセルとなりました）


（順不同）





一般入場券・先行入場券は「さつまいも博」ホームページより、


「食べ比べ審査員チケット」はC-VALUEで！



▼冬のさつまいも博2026公式ホームページ


https://imohaku.com/2026winter/#ticket



▼食べ比べ審査員チケット（C-VALUE）


https://www.c-value.jp/projects/risin002





【冬のさつまいも博2026 開催概要】


名 称：「冬のさつまいも博2026」


開催日時：2026年2月11日（水・祝）～15日（日）10:00～18:00　※最終日は17:30まで


会場：幕張メッセ　ホール3


会場アクセス：最寄り駅・JR京葉線「海浜幕張駅」 より徒歩約5分



■主催・運営：さつまいも博実行委員会　■特別協力：千葉県


■後援：農林水産省／茨城県／徳島県／熊本県／宮崎県／鹿児島県／千葉市／香取市／行方市／鹿屋市／国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構



公式HP : https://imohaku.com/2026winter/


公式Instagram : https://www.instagram.com/satsumaimohaku/


公式X : https://twitter.com/satsumaimohaku


公式LINE：https://lin.ee/PEu0aka



▼写真のダウンロードはこちらから


https://drive.google.com/drive/folders/1mkib_dJWi2VerRGkebRHKKS5IyVxWHgt?usp=drive_link




【お問い合わせ】


さつまいも博実行委員会　広報事務局


（株式会社頼人 内）


住所：東京都新宿区西新宿7-7-26 ワコーレ新宿第一ビル


MAIL：press@imohaku.com


TEL：03-6161-9424