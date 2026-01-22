今までにない切り口で、サツマイモのことを深く楽しく学ぶ！冬のさつまいも博内にて特別企画「サツマイモ展」開催決定！
さつまいも博実行委員会（代表：石原健司、東京都新宿区西新宿7-7-26）では、来たる2026年2月11日（水・祝）～15日（日）に幕張メッセ・ホール３にて開催する「冬のさつまいも博2026」におきまして、イベント内の特別企画展示として【サツマイモ展 ～ダーウィンと見る『日本のサツマイモ』～】を開催いたしますので、お知らせいたします。
サツマイモの歴史を辿り、私たちがサツマイモに惹かれる理由を一緒に考えましょう。
本展示は、約400年前に日本へ伝来したサツマイモが、日本の風土・文化・人々の暮らしの中でどのように「適応」し、姿を変えてきたのかを、進化論で知られるチャールズ・ダーウィンの視点になぞらえて読み解く、これまでにない切り口の展示企画です。サツマイモは、本来、日本の温帯環境に適さない植物でありながら、人の手による栽培・選択・改良によって、全国に広がり、主食・救荒作物から嗜好品、産業作物へと多様な役割を担う存在へと進化してきました。本展示では、そうしたサツマイモの歴史と変化を「自然選択」と「人為選択」という進化の視点から捉え、品種改良、用途の多様化、地域ごとの栽培特性などを、パネル展示を中心にわかりやすく紹介します。
専門的な内容を含みながらも、お子様でも楽しんで理解できる構成とし、「なぜサツマイモは日本でこれほど愛されてきたのか」という問いに、新たな視点を提示します。
サツマイモ展『ダーウィンと見る日本のサツマイモ』
■展示内容
第一部｜「進化」とは何か
第二部｜サツマイモは日本にどう「適応」したのか？
第三部｜サツマイモという植物
第四部｜現在のサツマイモ
■プロデュース：サツマイモ特別展制作委員会
主宰・企画：亀之園 涼（東京大学農学部）／編集・演出：若林 勇介（さつまいも博）
https://imohaku.com/2026winter/satsumaimoten/
サツマイモは、日本の風土に適応し、姿を変え、役割を広げていきます。
本展示では、その歩みを『ダーウィンの視点』でひもときます。
むずかしいことは、わかりやすく。子どもから大人まで、楽しめる体験型展示。
「食べる」だけじゃない、サツマイモの奥深い世界へ--
チャールズ・ロバート・ダーウィン
（1809 - 1882）
英: Charles Robert Darwin
Charles Darwin, c.1884
Photograph by Leonard Darwin
Public Domain
『種の起源』
1859年にチャールズ・ダーウィンが発表した、進化論を世界に示した本。「生き物は変わらない」という考え方をくつがえし、生物多様性の理由を科学的に説明した歴史的な一冊。
食べられない葉や枝に擬態する昆虫
『ナナフシ』
ユーカリだけを食べることで競争を避けた
『コアラ』
毒と色で「食べるな」と伝え、生き残った
『ヤドクガエル』
守る力を高め、捕食者に食べられにくくなった
『ウニ』
動物に食べられないように棘を持つ
『バラ』
おいしくなれば食べられてしまう
『サツマイモ』
＜サツマイモの花が咲く条件＞
・昼の長さが11時間以内
・温度が高い
時代を経る中で、かつて救荒作物として人々の命を支えてきたサツマイモは、さまざまな色や味を獲得し、『安納芋』や『べにはるか』に代表される甘く、食感のよい「ねっとり系」などはスイーツとして楽しまれる存在へと変化してきました。
サツマイモ展は「冬のさつまいも博2026」会場内、特設スペースにて開催いたします。
ぜひ遊びに来てください！
「冬のさつまいも博2026」ホームページ公開中！
登場する300品以上の全メニューも公開しています！
冬のさつまいも博公式ホームページ
https://imohaku.com/2026winter/
【全国やきいもグランプリ 出店店舗】
&potato(R)
OIMOcafe
sweet＆healthy SAZANKA
THE IMOMITSU
おいもや 農家の台所(東京都羽村市)
大牟田・由布院はにぽて
尾張芋屋 芋吉
倉敷芋屋 蜜の月
小江戸川越 芋福堂
五島商店 佐藤の芋屋
千葉芋屋 芝山農園
超蜜やきいもpukupuku
壺やきいも道場（向島芋笑×ダルマヤ商店)
壺焼き芋 なべちゃん
日比焼き芋 HIBIYAKIIMO Tokyo
ふるさと工房
蜜芋処～えんむすび～
焼き芋スイーツ ほっこり芋
神戸芋屋 志のもと（グランプリ殿堂入り店舗）
（順不同）
【さつまいもスイーツ・フード 出店店舗】
BUTTER CREPE LAB.
N4.5
芋ばっかりの専門店IMOBAKKA
うなぎいもストア
おいも日和
薩摩芋・干し芋生産 照沼
日曜市のいも天
パイ専門店 pie,guruguru
干しの屋ポップアップストア
らぽっぽ なめがたファーマーズヴィレッジ
浪漫焼き芋 芋の巣
Meg's Kitchen（店舗都合により出店キャンセルとなりました）
（順不同）
一般入場券・先行入場券は「さつまいも博」ホームページより、
「食べ比べ審査員チケット」はC-VALUEで！
▼冬のさつまいも博2026公式ホームページ
https://imohaku.com/2026winter/#ticket
▼食べ比べ審査員チケット（C-VALUE）
https://www.c-value.jp/projects/risin002
【冬のさつまいも博2026 開催概要】
名 称：「冬のさつまいも博2026」
開催日時：2026年2月11日（水・祝）～15日（日）10:00～18:00 ※最終日は17:30まで
会場：幕張メッセ ホール3
会場アクセス：最寄り駅・JR京葉線「海浜幕張駅」 より徒歩約5分
■主催・運営：さつまいも博実行委員会 ■特別協力：千葉県
■後援：農林水産省／茨城県／徳島県／熊本県／宮崎県／鹿児島県／千葉市／香取市／行方市／鹿屋市／国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
公式HP : https://imohaku.com/2026winter/
公式Instagram : https://www.instagram.com/satsumaimohaku/
公式X : https://twitter.com/satsumaimohaku
公式LINE：https://lin.ee/PEu0aka
▼写真のダウンロードはこちらから
https://drive.google.com/drive/folders/1mkib_dJWi2VerRGkebRHKKS5IyVxWHgt?usp=drive_link
【お問い合わせ】
さつまいも博実行委員会 広報事務局
（株式会社頼人 内）
住所：東京都新宿区西新宿7-7-26 ワコーレ新宿第一ビル
MAIL：press@imohaku.com
TEL：03-6161-9424