今までにない切り口で、サツマイモのことを深く楽しく学ぶ！冬のさつまいも博内にて特別企画「サツマイモ展」開催決定！

さつまいも博実行委員会（代表：石原健司、東京都新宿区西新宿7-7-26）では、来たる2026年2月11日（水・祝）～15日（日）に幕張メッセ・ホール３にて開催する「冬のさつまいも博2026」におきまして、イベント内の特別企画展示として【サツマイモ展 ～ダーウィンと見る『日本のサツマイモ』～】を開催いたしますので、お知らせいたします。

サツマイモの歴史を辿り、私たちがサツマイモに惹かれる理由を一緒に考えましょう。

本展示は、約400年前に日本へ伝来したサツマイモが、日本の風土・文化・人々の暮らしの中でどのように「適応」し、姿を変えてきたのかを、進化論で知られるチャールズ・ダーウィンの視点になぞらえて読み解く、これまでにない切り口の展示企画です。サツマイモは、本来、日本の温帯環境に適さない植物でありながら、人の手による栽培・選択・改良によって、全国に広がり、主食・救荒作物から嗜好品、産業作物へと多様な役割を担う存在へと進化してきました。本展示では、そうしたサツマイモの歴史と変化を「自然選択」と「人為選択」という進化の視点から捉え、品種改良、用途の多様化、地域ごとの栽培特性などを、パネル展示を中心にわかりやすく紹介します。

専門的な内容を含みながらも、お子様でも楽しんで理解できる構成とし、「なぜサツマイモは日本でこれほど愛されてきたのか」という問いに、新たな視点を提示します。

サツマイモ展『ダーウィンと見る日本のサツマイモ』

■展示内容

第一部｜「進化」とは何か

第二部｜サツマイモは日本にどう「適応」したのか？

第三部｜サツマイモという植物

第四部｜現在のサツマイモ

■プロデュース：サツマイモ特別展制作委員会

主宰・企画：亀之園 涼（東京大学農学部）／編集・演出：若林 勇介（さつまいも博）

https://imohaku.com/2026winter/satsumaimoten/

サツマイモは、日本の風土に適応し、姿を変え、役割を広げていきます。

本展示では、その歩みを『ダーウィンの視点』でひもときます。

むずかしいことは、わかりやすく。子どもから大人まで、楽しめる体験型展示。

「食べる」だけじゃない、サツマイモの奥深い世界へ--

チャールズ・ロバート・ダーウィン

（1809 - 1882）

英: Charles Robert Darwin

Charles Darwin, c.1884

Photograph by Leonard Darwin

Public Domain

『種の起源』

1859年にチャールズ・ダーウィンが発表した、進化論を世界に示した本。「生き物は変わらない」という考え方をくつがえし、生物多様性の理由を科学的に説明した歴史的な一冊。

食べられない葉や枝に擬態する昆虫

『ナナフシ』

ユーカリだけを食べることで競争を避けた

『コアラ』

毒と色で「食べるな」と伝え、生き残った

『ヤドクガエル』

守る力を高め、捕食者に食べられにくくなった

『ウニ』

動物に食べられないように棘を持つ

『バラ』

おいしくなれば食べられてしまう

『サツマイモ』

＜サツマイモの花が咲く条件＞

・昼の長さが11時間以内

・温度が高い

時代を経る中で、かつて救荒作物として人々の命を支えてきたサツマイモは、さまざまな色や味を獲得し、『安納芋』や『べにはるか』に代表される甘く、食感のよい「ねっとり系」などはスイーツとして楽しまれる存在へと変化してきました。

サツマイモ展は「冬のさつまいも博2026」会場内、特設スペースにて開催いたします。

ぜひ遊びに来てください！

「冬のさつまいも博2026」ホームページ公開中！

登場する300品以上の全メニューも公開しています！

冬のさつまいも博公式ホームページ

https://imohaku.com/2026winter/

【冬のさつまいも博2026 開催概要】

名 称：「冬のさつまいも博2026」

開催日時：2026年2月11日（水・祝）～15日（日）10:00～18:00 ※最終日は17:30まで

会場：幕張メッセ ホール3

会場アクセス：最寄り駅・JR京葉線「海浜幕張駅」 より徒歩約5分

■主催・運営：さつまいも博実行委員会 ■特別協力：千葉県

■後援：農林水産省／茨城県／徳島県／熊本県／宮崎県／鹿児島県／千葉市／香取市／行方市／鹿屋市／国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構

公式HP : https://imohaku.com/2026winter/

公式Instagram : https://www.instagram.com/satsumaimohaku/

公式X : https://twitter.com/satsumaimohaku

公式LINE：https://lin.ee/PEu0aka

