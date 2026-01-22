【イタリアン リゾート ペルティカ】心はずむ季節の彩り♪濃厚な味わいの「雲丹とずわい蟹の特選カルボナーラ」やお野菜たっぷり「生ハム・ペパロニのガーデンサラダピッツァ」など、心ときめく新メニューが登場！
https://nilax.jp/pertica/index.html
唯一無二♪五感をくすぐるイタリアン
洗練されたリゾートホテルのような癒し、そして非日常の空間で、自社工場で毎日仕込む『生パスタ』や、しっとり・もっちりとした食感がたまらない焼き立て『フォカッチャ』などを中心に、こだわりの体験メニューやサービスを五感でご堪能いただける「イタリアン リゾート ペルティカ」。
この度、2026年1月22日（木）より、心はずむ季節の彩りを感じる、幸福感たっぷりの新メニューが登場！
ぜひこの機会に、絶品イタリアンを心ゆくまでご堪能ください。
新メニューのご紹介
雲丹とずわい蟹の特選カルボナーラ
雲丹の濃厚なコクと、ずわい蟹の繊細な甘みを一皿に。
海の幸が織りなす極上のハーモニーをご堪能ください。
生ハム・ペパロニのガーデンサラダピッツァ ～ペルティカスタイル～
溢れんばかりの新鮮な野菜をふんだんに。
生ハムの旨みとペパロニのアクセントが、シャキシャキ野菜と絶妙にマッチ。
仕上げに、お客様の前で「パルメザンチーズ」をたっぷりと削ってご提供！
ペルティカスタイルで楽しむ、美しくて美味しい“サラダピッツァ”をぜひ体験してください！
更に、デザートでは、芳醇なラム酒の香りがふわりと鼻を抜ける、少しリッチな味わいのジェラート『ラムレーズン』が登場！
是非この機会に、至福の新メニューをご堪能ください。
皆さまのご来店を心よりお待ちしております。
=== 実施店舗 ===
●店舗名：イタリアン リゾート ペルティカ 小平
・住所：東京都小平市小川町2-1813
・電話番号：042-348-4141
・HP：https://nilax.jp/store/60
●店舗名：イタリアン リゾート ペルティカ 大泉学園
・住所：〒178-0061 東京都練馬区大泉学園町2丁目20-37
・電話番号：03-5387-7057
・HP：https://nilax.jp/store/92
●店舗名：イタリアン リゾート ペルティカ さいたま新都心
・住所：〒330-0835 埼玉県さいたま市大宮区北袋町2-190
・電話番号：048-631-1552
・HP：https://nilax.jp/store/94
●店舗名：イタリアン リゾート ペルティカ 港北ニュータウン
・住所：〒224-0001 神奈川県横浜市都筑区中川7丁目1-9
・電話番号：045-910-1235
・HP：https://nilax.jp/store/90
●店舗名：イタリアン リゾート ペルティカ 鶴川
・住所：〒195-0062 東京都町田市大蔵町188
・電話番号：042-737-7078
・HP：https://nilax.jp/store/91
=== 注意事項 ===
※画像はイメージです。
※仕入れ状況により、食材・メニューが変更になる場合がございます。
【会社概要】
会社名：ニラックス株式会社
所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14
代表取締役社長：礒江 智弘
設立：昭和62年12月1日（1987年）
URL： https://nilax.jp
事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、
ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務