【イタリアン リゾート ペルティカ】心はずむ季節の彩り♪濃厚な味わいの「雲丹とずわい蟹の特選カルボナーラ」やお野菜たっぷり「生ハム・ペパロニのガーデンサラダピッツァ」など、心ときめく新メニューが登場！

写真拡大 (全8枚)

ニラックス株式会社
PERTICAのHPはこちら :
https://nilax.jp/pertica/index.html


唯一無二♪五感をくすぐるイタリアン

洗練されたリゾートホテルのような癒し、そして非日常の空間で、自社工場で毎日仕込む『生パスタ』や、しっとり・もっちりとした食感がたまらない焼き立て『フォカッチャ』などを中心に、こだわりの体験メニューやサービスを五感でご堪能いただける「イタリアン リゾート ペルティカ」。





この度、2026年1月22日（木）より、心はずむ季節の彩りを感じる、幸福感たっぷりの新メニューが登場！


ぜひこの機会に、絶品イタリアンを心ゆくまでご堪能ください。




新メニューのご紹介



雲丹とずわい蟹の特選カルボナーラ

雲丹の濃厚なコクと、ずわい蟹の繊細な甘みを一皿に。


海の幸が織りなす極上のハーモニーをご堪能ください。




生ハム・ペパロニのガーデンサラダピッツァ ～ペルティカスタイル～

溢れんばかりの新鮮な野菜をふんだんに。


生ハムの旨みとペパロニのアクセントが、シャキシャキ野菜と絶妙にマッチ。


仕上げに、お客様の前で「パルメザンチーズ」をたっぷりと削ってご提供！


ペルティカスタイルで楽しむ、美しくて美味しい“サラダピッツァ”をぜひ体験してください！




更に、デザートでは、芳醇なラム酒の香りがふわりと鼻を抜ける、少しリッチな味わいのジェラート『ラムレーズン』が登場！




是非この機会に、至福の新メニューをご堪能ください。


皆さまのご来店を心よりお待ちしております。



=== 実施店舗 ===


●店舗名：イタリアン リゾート ペルティカ 小平


・住所：東京都小平市小川町2-1813


・電話番号：042-348-4141


・HP：https://nilax.jp/store/60



●店舗名：イタリアン リゾート ペルティカ 大泉学園


・住所：〒178-0061 東京都練馬区大泉学園町2丁目20-37


・電話番号：03-5387-7057


・HP：https://nilax.jp/store/92



●店舗名：イタリアン リゾート ペルティカ さいたま新都心


・住所：〒330-0835 埼玉県さいたま市大宮区北袋町2-190


・電話番号：048-631-1552


・HP：https://nilax.jp/store/94



●店舗名：イタリアン リゾート ペルティカ 港北ニュータウン


・住所：〒224-0001 神奈川県横浜市都筑区中川7丁目1-9


・電話番号：045-910-1235


・HP：https://nilax.jp/store/90



●店舗名：イタリアン リゾート ペルティカ 鶴川


・住所：〒195-0062 東京都町田市大蔵町188


・電話番号：042-737-7078


・HP：https://nilax.jp/store/91









=== 注意事項 ===


※画像はイメージです。


※仕入れ状況により、食材・メニューが変更になる場合がございます。



【会社概要】
会社名：ニラックス株式会社
所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14
代表取締役社長：礒江 智弘
設立：昭和62年12月1日（1987年）
URL： https://nilax.jp


事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、
ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務