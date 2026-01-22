【イタリアン リゾート ペルティカ】心はずむ季節の彩り♪濃厚な味わいの「雲丹とずわい蟹の特選カルボナーラ」やお野菜たっぷり「生ハム・ペパロニのガーデンサラダピッツァ」など、心ときめく新メニューが登場！

唯一無二♪五感をくすぐるイタリアン

ニラックス株式会社PERTICAのHPはこちら :https://nilax.jp/pertica/index.html

洗練されたリゾートホテルのような癒し、そして非日常の空間で、自社工場で毎日仕込む『生パスタ』や、しっとり・もっちりとした食感がたまらない焼き立て『フォカッチャ』などを中心に、こだわりの体験メニューやサービスを五感でご堪能いただける「イタリアン リゾート ペルティカ」。

この度、2026年1月22日（木）より、心はずむ季節の彩りを感じる、幸福感たっぷりの新メニューが登場！

ぜひこの機会に、絶品イタリアンを心ゆくまでご堪能ください。

新メニューのご紹介

雲丹とずわい蟹の特選カルボナーラ

雲丹の濃厚なコクと、ずわい蟹の繊細な甘みを一皿に。

海の幸が織りなす極上のハーモニーをご堪能ください。

生ハム・ペパロニのガーデンサラダピッツァ ～ペルティカスタイル～

溢れんばかりの新鮮な野菜をふんだんに。

生ハムの旨みとペパロニのアクセントが、シャキシャキ野菜と絶妙にマッチ。

仕上げに、お客様の前で「パルメザンチーズ」をたっぷりと削ってご提供！

ペルティカスタイルで楽しむ、美しくて美味しい“サラダピッツァ”をぜひ体験してください！

更に、デザートでは、芳醇なラム酒の香りがふわりと鼻を抜ける、少しリッチな味わいのジェラート『ラムレーズン』が登場！

是非この機会に、至福の新メニューをご堪能ください。

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

=== 実施店舗 ===

●店舗名：イタリアン リゾート ペルティカ 小平

・住所：東京都小平市小川町2-1813

・電話番号：042-348-4141

・HP：https://nilax.jp/store/60

●店舗名：イタリアン リゾート ペルティカ 大泉学園

・住所：〒178-0061 東京都練馬区大泉学園町2丁目20-37

・電話番号：03-5387-7057

・HP：https://nilax.jp/store/92

●店舗名：イタリアン リゾート ペルティカ さいたま新都心

・住所：〒330-0835 埼玉県さいたま市大宮区北袋町2-190

・電話番号：048-631-1552

・HP：https://nilax.jp/store/94

●店舗名：イタリアン リゾート ペルティカ 港北ニュータウン

・住所：〒224-0001 神奈川県横浜市都筑区中川7丁目1-9

・電話番号：045-910-1235

・HP：https://nilax.jp/store/90

●店舗名：イタリアン リゾート ペルティカ 鶴川

・住所：〒195-0062 東京都町田市大蔵町188

・電話番号：042-737-7078

・HP：https://nilax.jp/store/91

=== 注意事項 ===

※画像はイメージです。

※仕入れ状況により、食材・メニューが変更になる場合がございます。

【会社概要】

会社名：ニラックス株式会社

所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14

代表取締役社長：礒江 智弘

設立：昭和62年12月1日（1987年）

URL： https://nilax.jp

事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、

ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務