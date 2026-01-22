【最大25％OFF】Spigen、Amazon公式ストアにて長期セール実施！「暮らし応援 Winter SALE」「第2回 Amazon スマイルSALE」｜1月22日（木）より開催
モバイルアクセサリーブランド「Spigen（シュピゲン）」は、2026年1月22日(木)から 2026年2月2日(月) 23:59まで開催される、Amazonの「暮らし応援 Winter SALE」および「第2回 Amazon スマイルSALE」に参加いたします。
セール期間中は、Spigenで人気のスマートフォンケース、保護ガラスフィルム、各種アクセサリーなど約2,100点の商品を最大25％OFF にて販売いたします。
高い保護性能と洗練されたデザインを両立したSpigenのアイテムを、ぜひこのお得な機会にお試しください。
Amazon公式ストア :
https://www.amazon.co.jp/stores/page/9C9D5F10-22B6-4F85-9155-EADEF00D7554?channel=pr_christmas_2512
■「Amazonスマイルセール」の概要
・実施期間：1月22日(木) ~ 2月2日(月) 23:59
・最大割引率：25％
・対象商品数：約2,100点
iPhone 17用ケース エンツォ・アラミドT・マグフィット (ブラック・シルバー)
高品質を追求するSpigenのケースの中でも、プレミアムラインに位置づけられる「Enzo」シリーズ
・高級感と圧倒的な耐久性を両立したアラミドパターン採用
・PCB素材のカメラコントロールカバーでホコリの侵入を最小限に抑制
・マグネット内蔵でMagSafeに完全対応
・MagFitラインならではの安定した装着感と快適な操作性
・2種類のカラーバリエーション
ブラック・シルバー
ブラック・ブラック
iPhone 17：ブラック・シルバー
iPhone 17 Pro / 17 Pro Max : ブラック・シルバー | ブラック・ブラック
商品ページ :
https://amzn.to/4jpCauU
iPhone 16 シリーズ用ケース『ウルトラ・ハイブリッドT・マグフィット （フロスト・ブラック）
高い耐久性とフルプロテクション設計、MagSafe対応まで備えた、日常使いに頼れる万能クリアケース
・エアクッション技術により、米軍MIL規格「MIL-STD 810G-516.6」を取得したSpigenならではの耐久性
・カメラコントロールボタンまで覆う設計で、隙のないフルプロテクション
・N52Hマグネットの強力な磁力で、あなたのMagSafeライフをしっかり支える
・ストラップホール付き：便利なストラップを付けるなど、お好みのテイストで飾ることも可能
・豊富なカラーバリエーション
ホワイト
フロスト・ブラック
グラファイト
ロスト・ローズ・チタニウム
iPhone 16：ホワイト | フロスト・ブラック
iPhone 16 Pro / 16 Pro Max : ホワイト | グラファイト | フロスト・ブラック | フロスト・ローズ・チタニウム
フロストタイプ :
https://spigen.life/43UG1JP
クリアタイプ :
https://spigen.life/44262qB
Pixel 9a用ケース リキッド・エア(マット・ブラック)
マットな仕上げとジオメトリックなパターンが魅力的なリキッド・エア
・マットな質感とジオメトリックパターンが特徴のミニマルデザイン
・柔らかいTPU素材を採用し、着脱が簡単で手に馴染む使用感
・四隅にエアクッションテクノロジーを搭載し、日常の衝撃をしっかり吸収
・ストラップホール付きで、持ち運びやアレンジも自由自在
マット・ブラック
ネイビーブルー
商品ページ :
https://amzn.to/4q6fEtG
[iPhone 17シリーズ対応ランヤードストラップ]製品名：DA30S
手首に自然にフィットし、落下防止と快適な携帯性を両立したミニマルランヤードストラップ
・手首に掛けて使えるショートタイプで、落下防止＆安心の持ち運び
・MOLLEスタイル採用、手首サイズや使い方に合わせて長さ調整可能
・ナイロンファブリック素材で、耐久性と快適な着け心地を両立
・日常使いから旅行・アウトドアまで幅広く活用するミニマルデザイン
・対応機種：iPhone 17シリーズ（iPhone 17 Pro Max、iPhone 17 Pro、iPhone 17、iPhone Air）のランヤードホール付きのケース、ストラップホール付きのデバイスやケースに対応
製品名：DA30L
3WAYで使える自由度と、安定感のある固定力を兼ね備えたプレミアムマルチストラップ
・ネック・ショルダー・クロスボディの3WAYで使えるマルチストラップ
・マグネット内蔵、金属リング補強の二重構造で安定した固定力
・編み込むナイロンとスエード調仕上げのプレミアムハイブリッド素材採用
・最長約170cmまで調整でき、自由にカスタマイズ可能
・対応機種：iPhone 17シリーズ（iPhone 17 Pro Max、iPhone 17 Pro、iPhone 17、iPhone Air）のランヤードホール付きのケースに対応
[幅広い機種対応ストラップ]製品名：DA30M
幅広い機種に対応し、拡張性と使いやすさを追求したモダンなマルチストラップ
・対応機種：ランヤードホール、フォンタブの使用でiPhone・Pixel・Galaxyなど幅広い機種に対応
・クロスボディ・リストの2WAYで使えるマルチストラップ
・MOLLEスタイル採用で、アクセサリー装着可能な高い拡張性
・マグネット式バックルでワンタッチ着脱、快適な使い心地
・モダンなブラックデザインで日常からアウトドアまで対応
製品名：ユニバーサルランヤードストラップ
シンプルで高耐久、どんなデバイスにも馴染む実用性重視のユニバーサルストラップ
・対応機種：フォンタブの使用でiPhone・Pixel・Galaxyなど幅広い機種に対応
・強化ストリング（約0.92mm）やナイロンストラップで高い耐久性
・ミニマルで実用的、どんなスタイルにも馴染むデザイン
・手首に掛けて使える落下防止設計で外出先も安心
・ワンタッチ着脱可能なコネクター構造で使い分けもスムーズ
商品ページ（全ストラップ） :
https://spigen.life/44GBUl7
Spigenは ..
＜シュピゲン＞は52カ国で愛されるグローバル企業であり、18年の歴史を誇るモバイルアクセサリーブランドです。長年培ってきたノウハウと技術力で、精度と保護力にこだわった製品づくりを追求しています。お客様に「安定のSpigen」という安心感と価値を提供するため、日々進化を続けています。
