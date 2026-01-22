【最大25％OFF】Spigen、Amazon公式ストアにて長期セール実施！「暮らし応援 Winter SALE」「第2回 Amazon スマイルSALE」｜1月22日（木）より開催

Spigen Korea Co., Ltd.

モバイルアクセサリーブランド「Spigen（シュピゲン）」は、2026年1月22日(木)から 2026年2月2日(月) 23:59まで開催される、Amazonの「暮らし応援 Winter SALE」および「第2回 Amazon スマイルSALE」に参加いたします。

セール期間中は、Spigenで人気のスマートフォンケース、保護ガラスフィルム、各種アクセサリーなど約2,100点の商品を最大25％OFF にて販売いたします。

高い保護性能と洗練されたデザインを両立したSpigenのアイテムを、ぜひこのお得な機会にお試しください。

Amazon公式ストア :https://www.amazon.co.jp/stores/page/9C9D5F10-22B6-4F85-9155-EADEF00D7554?channel=pr_christmas_2512

■「Amazonスマイルセール」の概要

・実施期間：1月22日(木) ~ 2月2日(月) 23:59

・最大割引率：25％

・対象商品数：約2,100点

iPhone 17用ケース エンツォ・アラミドT・マグフィット (ブラック・シルバー)

高品質を追求するSpigenのケースの中でも、プレミアムラインに位置づけられる「Enzo」シリーズ

・高級感と圧倒的な耐久性を両立したアラミドパターン採用

・PCB素材のカメラコントロールカバーでホコリの侵入を最小限に抑制

・マグネット内蔵でMagSafeに完全対応

・MagFitラインならではの安定した装着感と快適な操作性

・2種類のカラーバリエーション

ブラック・シルバーブラック・ブラック

iPhone 17：ブラック・シルバー

iPhone 17 Pro / 17 Pro Max : ブラック・シルバー | ブラック・ブラック

iPhone 16 シリーズ用ケース『ウルトラ・ハイブリッドT・マグフィット （フロスト・ブラック）

商品ページ :https://amzn.to/4jpCauU

高い耐久性とフルプロテクション設計、MagSafe対応まで備えた、日常使いに頼れる万能クリアケース

・エアクッション技術により、米軍MIL規格「MIL-STD 810G-516.6」を取得したSpigenならではの耐久性

・カメラコントロールボタンまで覆う設計で、隙のないフルプロテクション

・N52Hマグネットの強力な磁力で、あなたのMagSafeライフをしっかり支える

・ストラップホール付き：便利なストラップを付けるなど、お好みのテイストで飾ることも可能

・豊富なカラーバリエーション

ホワイトフロスト・ブラックグラファイトロスト・ローズ・チタニウム

iPhone 16：ホワイト | フロスト・ブラック

iPhone 16 Pro / 16 Pro Max : ホワイト | グラファイト | フロスト・ブラック | フロスト・ローズ・チタニウム

Pixel 9a用ケース リキッド・エア(マット・ブラック)

フロストタイプ :https://spigen.life/43UG1JPクリアタイプ :https://spigen.life/44262qB

マットな仕上げとジオメトリックなパターンが魅力的なリキッド・エア

・マットな質感とジオメトリックパターンが特徴のミニマルデザイン

・柔らかいTPU素材を採用し、着脱が簡単で手に馴染む使用感

・四隅にエアクッションテクノロジーを搭載し、日常の衝撃をしっかり吸収

・ストラップホール付きで、持ち運びやアレンジも自由自在

[iPhone 17シリーズ対応ランヤードストラップ]

マット・ブラックネイビーブルー商品ページ :https://amzn.to/4q6fEtG製品名：DA30S

手首に自然にフィットし、落下防止と快適な携帯性を両立したミニマルランヤードストラップ

・手首に掛けて使えるショートタイプで、落下防止＆安心の持ち運び

・MOLLEスタイル採用、手首サイズや使い方に合わせて長さ調整可能

・ナイロンファブリック素材で、耐久性と快適な着け心地を両立

・日常使いから旅行・アウトドアまで幅広く活用するミニマルデザイン

・対応機種：iPhone 17シリーズ（iPhone 17 Pro Max、iPhone 17 Pro、iPhone 17、iPhone Air）のランヤードホール付きのケース、ストラップホール付きのデバイスやケースに対応

製品名：DA30L

3WAYで使える自由度と、安定感のある固定力を兼ね備えたプレミアムマルチストラップ

・ネック・ショルダー・クロスボディの3WAYで使えるマルチストラップ

・マグネット内蔵、金属リング補強の二重構造で安定した固定力

・編み込むナイロンとスエード調仕上げのプレミアムハイブリッド素材採用

・最長約170cmまで調整でき、自由にカスタマイズ可能

・対応機種：iPhone 17シリーズ（iPhone 17 Pro Max、iPhone 17 Pro、iPhone 17、iPhone Air）のランヤードホール付きのケースに対応

[幅広い機種対応ストラップ]

製品名：DA30M

幅広い機種に対応し、拡張性と使いやすさを追求したモダンなマルチストラップ

・対応機種：ランヤードホール、フォンタブの使用でiPhone・Pixel・Galaxyなど幅広い機種に対応

・クロスボディ・リストの2WAYで使えるマルチストラップ

・MOLLEスタイル採用で、アクセサリー装着可能な高い拡張性

・マグネット式バックルでワンタッチ着脱、快適な使い心地

・モダンなブラックデザインで日常からアウトドアまで対応

製品名：ユニバーサルランヤードストラップ

シンプルで高耐久、どんなデバイスにも馴染む実用性重視のユニバーサルストラップ

・対応機種：フォンタブの使用でiPhone・Pixel・Galaxyなど幅広い機種に対応

・強化ストリング（約0.92mm）やナイロンストラップで高い耐久性

・ミニマルで実用的、どんなスタイルにも馴染むデザイン

・手首に掛けて使える落下防止設計で外出先も安心

・ワンタッチ着脱可能なコネクター構造で使い分けもスムーズ

Spigenは ..

商品ページ（全ストラップ） :https://spigen.life/44GBUl7

＜シュピゲン＞は52カ国で愛されるグローバル企業であり、18年の歴史を誇るモバイルアクセサリーブランドです。長年培ってきたノウハウと技術力で、精度と保護力にこだわった製品づくりを追求しています。お客様に「安定のSpigen」という安心感と価値を提供するため、日々進化を続けています。

Spigen公式SNS

- X（旧Twitter） : @SpigenJapan https://twitter.com/SpigenJapan

- Instagram : @spigen_jp https://www.instagram.com/spigen_jp

- Facebook : Spigen Japan https://www.facebook.com/SpigenJapan

- YouTube : @spigen_jp https://www.youtube.com/@spigen_jp