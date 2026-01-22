AIが動画内商品を追い続ける、ショート動画ECの制作常識が変わる

パロニム株式会社

縦型ショート動画を活用したEC施策が広がる一方で、「動画制作に手間がかかる」「商品タグの設定が煩雑で量産できない」といった課題が、運用現場の大きなボトルネックとなっていました。

パロニム株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：小林道生）は、こうした課題を解決するため、縦型ショート動画向けインタラクティブ動画制作ツール「Tig Short」に、AIが動画内の商品を自動で認識・追従し、タグ付けを行う「AI自動追従機能」を新たに搭載しました。

本機能により、これまで指でなぞって設定する必要があった商品追従作業は、最初に商品をワンタップするだけで完了します。動きのある商品やモデル、カメラアングルが変化する映像でも、AIが商品を自動で追い続けるため、編集工数を大幅に削減しながら、安定したタグ精度を実現します。

動画は作れても売上につながらない──その壁を越える「Tig Short」

ショート動画を活用したマーケティングは急速に普及していますが、「再生数は伸びても売上につながらない」「どの商品がどれだけ効果を生んだのかわからない」といった声も多く聞かれます。

「Tig Short」は、動画視聴中に商品をタップするだけで購入ページへ遷移できるインタラクティブ動画ソリューションとして、動画内のタップ・遷移といった行動データの計測や、特許技術による動画ヒートマップ分析を通じて、ショート動画の成果を可視化し、購買導線の最適化を支援してきました。

今回のAI自動追従機能の搭載により、「売れる動画を、誰でも・早く・安定して量産できる環境」が、より現実的なものとなります。

■ スマホ1台で完結。AI時代の編集フロー

従来、商品タグの追従設定は細かな手作業が必要で、制作本数を増やすほど運用負荷が高まる工程でした。AI自動追従機能では、以下のシンプルな手順でショッパブル動画を制作できます。

１. アイテムをワンタップで指定

動画を一時停止し、タグ付けしたい商品を大まかにタップするだけで設定が可能です。

２. AIが映像内で自動追従

トラッキング開始後、AIが商品を認識し、被写体の動きやカメラワークの変化に応じて自動で追従します。

３. 商品情報を紐付け

商品データベースから該当商品を選択し、購入リンクを設定します。

４. 完成

動画全体を通して、どのシーンでも自然に「タップして購入」できるショート動画が完成します。

■ Tig Shortが実現する3つの進化

１. 制作工数の大幅削減

商品と動画の紐づけ作業をAIが代替することで、同じ時間でより多くの動画制作が可能になります。PDCAを前提としたショート動画運用が現実的になります。

２. タグ精度の均一化

AI解析により、複雑な動きをする商品でもタグが外れにくく、安定した購買導線を維持します。

３. ショート動画に最適化された技術設計

テンポの速いカットや動きの多い表現にも対応し、視聴体験を損なうことなく購買行動へつなげます。

■ 今後の展望「撮って、タップするだけで、売れる導線が完成する」世界へ

今回のAI自動追従機能は、動画制作と購買をより近づける第一歩です。

今後は、AIによるアイテムの自動カテゴリ判別や商品データベースとの自動マッチングなど、さらなる自動化を進め、動画をアップロードするだけでショッパブル動画が完成する体験を目指します。

また、静止画素材から商品説明動画を自動生成する機能の開発も進めており、素材さえあれば瞬時に最適な購買導線を持つ動画を生成できる環境を構築していきます。

パロニム株式会社 取締役COO 綿引 紀教 コメント

「ショート動画は作ること自体が目的になりがちですが、本来は成果を生むための手段です。広告費が高騰し、試行回数が成果を左右する今、編集作業に時間を取られず“試し、改善し、伸ばす”ことに集中できる環境が重要です。Tig Shortは、動画制作と購買の距離を限りなくゼロに近づけていきます。」

■Tigについて

映像に触れることで、興味を行動につなげる時代へ

人物や場所、衣装やBGMなど──映像の中には、知りたい情報がたくさん詰まっています。Tigは、リアルタイムのライブ配信や長編動画、ショート動画を通じて、ユーザーが気になる商品や情報にタッチするだけで、直感的に情報を取得し、迷うことなく購入や次のアクションにつなげられるインタラクティブ映像ソリューションです。

■パロニム株式会社について

日常生活において情報収集の多くが映像経由になったいま、動画内の情報をより深く知りたいというニーズが高まっています。動画内の情報を調べるという行為が不要になることは、検索リテラシーや言語依存による言葉の壁の解消につながります。

私たちはTigシリーズの技術開発、サービス提供を通して、「誰でも簡単、且つ平等に動画から情報にアクセスできる世界の実現」を目指し、ノンバーバルで便利な未来の視聴体験を追求しています。

＜会社概要＞

会社名:パロニム株式会社

所在地:東京都中央区築地7-2-1 6階 WEST

設立日:2016年11月

代表者:代表取締役 小林 道生

事業内容:Tig 動画やLIVE配信にTag付けができるSaaS型編集ソフトの開発と提供

資本金:1,058,886,409円(資本準備金含む)

URL:https://www.paronym.jp

技術特許件数:日本 13件、アメリカ 7件、中国 4件、韓国 4件

＜本件に関する報道関係の皆様からのお問合せ先＞

パロニム株式会社 広報担当

MAIL : pr-contact@paronym.jp