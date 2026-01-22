『【今の修理のやり方で、1日の修理件数をあと2件、増やせますか？】』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/nsw-20260206/M1D



■ 深刻化するフィールドサービスの人手不足

フィールドサービス人材の不足が年々深刻化しています。



ベテラン技術者の高齢化や退職が進む一方で、機器・設備の高度化・多様化により、現場対応の件数や対応難易度は増加の一途をたどっています。





こうした状況の中、限られた人員でより多くの機器・設備を短時間で修理・メンテナンスし、安定的に稼働させることが求められています。■ 必要な情報が見つからない現場の悪循環しかしながら、多くの現場では、人手不足の中で場当たり的な対応に追われ、根本的な改善に手が回らない状況です。特に、作業指示・設備情報・保守履歴などのデータが別々に管理され散在しているケースでは、修理に必要な情報が現場で中々見つけることができず、技術者の判断や準備に大きな負担がかかっています。実際には、現地に到着してから必要な部品が不足していることに気づいたり、事前情報が不十分なまま原因調査に時間を要したり、過去の対応履歴が分からずに同じ切り分け作業を何度も繰り返してしまうケースも少なくありません。こうした状況は、技術者一人ひとりの負担を増やすだけでなく、設備停止時間の長期化や再訪問の増加を招き、結果として顧客満足度の低下やサービス品質への不信感につながっていきます。■ 「あと2件」を実現するための、フィールドサービス改革のポイント本セミナーでは、機器・設備（アセット）を軸にフィールドサービス業務を管理する「ServiceMax」を活用し、再訪問が発生する背景や初回修理率が上がらない構造的な要因を整理しながら、人手不足の中でも対応品質を維持・向上させるための考え方と仕組みづくりを解説します。「ServiceMax」は、設備・機器を中心に、契約情報、構成情報、対応履歴、必要部品、作業手順などを一元管理するフィールドサービス管理基盤です。システム上に必要な情報が揃っていることで、現場での迷いや手戻りを減らし、「行けば直せる」状態を実現します。また、属人化しがちなベテラン技術者のノウハウや判断プロセスを可視化・共有することで、限られた人員でも修理・保守業務を安定的に回し、結果として顧客満足度を個人の力量ではなく、仕組みで支えるサービス運営を実現します。■ こんな方におすすめ・初回修理率を向上させたい方・属人化に頼らず修理品質と顧客満足度を維持・向上させたい方・Excel・紙中心の保守運用を見直したい方・技術者のスケジュール調整やアサインの効率化を図りたい方・人手不足の中でも修理品質・スピードを維持したい方・契約・履歴情報を活かしたサービスを実現したい方・フィールドサービス業務の一元管理の先に、サービスビジネスを収益の柱として見据えている方■主催・共催NSW株式会社■協力PTC ジャパン株式会社株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/nsw-20260206/M1D



マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

過去セミナーの公開資料、他の募集中セミナーは▶こちら(https://majisemi.com?el=M1D)でご覧いただけます。

マジセミ株式会社

〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2-20 汐留ビルディング3階

お問合せ： https://majisemi.com/service/contact/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]