³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¼ÒÄ¹¸òÂå¤Î¤´°ÆÆâ

³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢°Ê²¼ ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯ 3 ·î1 ÆüÉÕ¤Ç¡¢¥¸¥ã¥¹¥Ñー¡¦¥¦¥§¥¹¥Æ¥ê¥ó¥¯¡ÊJasper Westerink¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¡¢°ÂÉôÈþº´»Ò¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¸¥ã¥¹¥Ñー¡¦¥¦¥§¥¹¥Æ¥ê¥ó¥¯¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÇ¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¤¡¢¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹¥Õ¥§ー¥º¤Ë¸þ¤±¤¿·Ð±ÄÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢°ÂÉôÈþº´»Ò¤Î½¢Ç¤¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¼ÒÄ¹¤Î°ÂÉô¤Ï¡¢¸½ºß¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¹¥êー¥×¡õ¥ì¥¹¥Ô¥é¥È¥êー¥±¥¢ÉôÌç¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥êー¥Àー¤È¤·¤ÆÌó750 Ì¾¤ÎÁÈ¿¥¤òÎ¨¤¤¡¢Â»±×ÀÕÇ¤¤òÃ´¤¤¤Ê¤¬¤é´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¶È³¦¤Ç26 Ç¯¡¢Åê»ñ¶ä¹Ô¶È³¦¤Ç9 Ç¯¡¢¾ÃÈñºâ¶È³¦¤Ç4 Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÉý¹¤¤·Ð¸³¤òÍ¤·¡¢ÆÃ¤Ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï±Ä¶È¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÌç¤Ç19 Ç¯¡¢ÀïÎ¬ÉôÌç¤Ç3 Ç¯¡¢ºâÌ³ÉôÌç¤Ç4 Ç¯¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£»ö¶È¡¦ÀïÎ¬¡¦ºâÌ³¤ò²£ÃÇÅª¤ËÍý²ò¤¹¤ë·Ð±Ä»ëÅÀ¤È¡¢ÊÑ³×¤òÎÏ¶¯¤¯¿ä¿Ê¤¹¤ë¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢¼ÒÆâ¤ÇÄ¹Ç¯¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢2022 Ç¯2 ·î¤«¤éÌó4 Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¦¥§¥¹¥Æ¥ê¥ó¥¯¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤Î²¼¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤»Ô¾ì´Ä¶¤ÎÃæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸ÜµÒ¤ª¤è¤Ó¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¶¯¸Ç¤Ê´Ø·¸¤ò´ðÈ×¤Ë»ö¶È¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¡¢»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤òÃå¼Â¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½¾¶È°÷¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤â·ÑÂ³Åª¤Ë¸þ¾å¤·¡¢¼ÒÆâÄ´ºº¤Ë¤ª¤¤¤Æ²áµîºÇ¹â¿å½à¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¡ÖBetter Care for More People¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤Î¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ëº¬¤¶¤·¤¿·Ð±Ä¤Î¤â¤È¤Ç¿ä¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾¼Ô¤Ï½¢Ç¤¸å¤â°ìÄê´ü´ÖÏ¢·È¤·¡¢±ß³ê¤Ê·Ð±Ä°Ü¹Ô¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
µì¼ÒÄ¹¥³¥á¥ó¥È¡Ê¥¸¥ã¥¹¥Ñー¡¦¥¦¥§¥¹¥Æ¥ê¥ó¥¯¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥Áー¥à¤äÂ¿¤¯¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤Ë»Å»ö¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ÂÉô¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¿Íºà¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö¼Ò¤Î»ö¶È¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¡¢¤½¤·¤Æ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ë¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤Î¿Íºà¤¬¤³¤Î½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤¿³Î¤«¤Ê´ðÈ×¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤Î¤â¤È¤Ç¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¿·¼ÒÄ¹Î¬Îò¡Ê°ÂÉô Èþº´»Ò¡Ë
¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¶È³¦¤Ç26 Ç¯¡¢Åê»ñ¶ä¹Ô¶È³¦¤Ç9 Ç¯¡¢¾ÃÈñºâ¶È³¦¤Ç4 Ç¯¤Î·Ð¸³¤òÍ¤¹¤ë¡£
¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢±Ä¶È¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ÀïÎ¬¡¢ºâÌ³¤Î³ÆÉôÌç¤ÇÉý¹¤¤Ìò³ä¤òÃ´¤¤¡¢Ìó750 Ì¾¤ÎÁÈ¿¥¤òÎ¨¤¤¤ÆÂ»±×ÀÕÇ¤¤òÃ´¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ³èÌö¡£»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ÈÁÈ¿¥ÊÑ³×¤ÎÎ¾Î©¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä¡£
¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥í¥¤¥ä¥ë ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤È¤·¤Æ1953Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¡¢°åÎÅµ¡´ï¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Î¤è¤êÎÉ¤¤·ò¹¯¤ÈËþ¤ÁÂ¤ê¤¿À¸³è¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ê»ö¶ÈÎÎ°è¤Ï¡¢²èÁü¿ÇÃÇ¡¢Ä¶²»ÇÈ¿ÇÃÇ¡¢¥¤¥áー¥¸¥¬¥¤¥É²¼¼£ÎÅ¡¢À¸ÂÎ¾ðÊó¥â¥Ë¥¿¡¢¥Ø¥ë¥¹¥¤¥ó¥Õ¥©¥Þ¥Æ¥£¥¯¥¹¡¢¿çÌ²¡¦¸ÆµÛ¼£ÎÅ¡¢°åÎÅµ¡´ï¤ª¤è¤ÓÅÅÆ°¥·¥§ー¥Ðー¤äÅÅÆ°»õ¥Ö¥é¥·¤Ê¤É¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥Ø¥ë¥¹¤ÈÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¶¹âÎð²½¤¬¿Ê¤àÆüËÜ¤Î°åÎÅ¡¦·ò¹¯²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¿Í¡¹¤Î¤è¤êÎÉ¤¤·ò¹¯¤ÈÀ¸³è¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î½¾¶È°÷¿ô¤ÏÌó2,000¿Í¡¢Ìó70µòÅÀ¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Êhttps://www.philips.co.jp¡Ë
¥í¥¤¥ä¥ë ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥í¥¤¥ä¥ë ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¡ÊNYSE:PHG, AEX:PHI¡Ë¤Ï¡¢³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤òÄÌ¤¸¡¢¿Í¡¹¤Î¤è¤êÎÉ¤¤·ò¹¯¤ÈËþ¤ÁÂ¤ê¤¿À¸³è¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¥Ø¥ë¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤Î³×¿·Åªµ»½Ñ¤Ï¿Í¡¹¤òÃæ¿´¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¿ÊÅªµ»½Ñ¤È°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ª¤è¤Ó¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ò³èÍÑ¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤Ï¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥Ø¥ë¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤È¤½¤Î´µ¼ÔÍÍ¤Ë¤ÏÉÂ±¡¤ä²ÈÄí¤Ç¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ø¥ë¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥é¥ó¥À¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯Åö¼Ò¤Ï¡¢²èÁü¿ÇÃÇ¡¢Ä¶²»ÇÈ¿ÇÃÇ¡¢¥¤¥áー¥¸¥¬¥¤¥É²¼¼£ÎÅ¡¢À¸ÂÎ¾ðÊó¥â¥Ë¥¿¡¢¥Ø¥ë¥¹¥¤¥ó¥Õ¥©¥Þ¥Æ¥£¥¯¥¹¡¢¤ª¤è¤Ó¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥Ø¥ë¥¹¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÀ¤³¦¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤Î2024Ç¯¤ÎÇä¾å¹â¤Ï180²¯¥æー¥í¡¢Á´À¤³¦¤ËÌó69,700¿Í¤Î½¾¶È°÷¤òÍÊ¤·¡¢À¤³¦100¤«¹ñ°Ê¾å¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ë¥åー¥¹¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Êhttp://www.philips.com/newscenter/¡Ë