【あなぶき興産×パスカル】SEO対策で成果を出した企業が語る、SEO改善とブランド成長の裏側とは？

SEOツール「パスカル」の開発・提供を行う株式会社オロパスは、2026年1月28日（水）に、SEO対策によって集客成果とブランド成長を実現した穴吹興産株式会社様をお招きし、「SEO改善とブランド成長の裏側とは？」をテーマにウェビナーを開催いたします。

ウェビナーの概要

詳細を見る :https://www.pascaljp.com/blog/?p=13903&organizationId=2280

今回、弊社が穴吹興産株式会社さまに直接お話をうかがうインタビュー形式で進行し、

単なる成功事例の紹介にとどまらず、集客において抱えていた課題、SEOで目指したゴール設計、

実際に取り組んだ施策や判断の背景、そして得られた成果までを具体的に紐解いていきます。

「SEOに取り組んでいるものの、思うように成果が出ない」

「社内でSEOの重要性が伝わらず、施策が前に進まない」

「何を優先して改善すべきか分からない」

といった悩みを抱える企業は少なくありません。

本ウェビナーでは、

「最初に何を見直したのか」

「どのような基準で判断し、施策を進めたのか」

「成果に直結したポイントはどこだったのか」

といった実務に活かせる視点を中心にお届けします。

SEOをこれから強化したい方はもちろん、

すでに取り組んでいるものの伸び悩みを感じている方にとって、

自社のSEO施策を見直すヒントを得られる内容となっています。

こんな方におすすめ

SEOの外注費が高く、費用対効果に不安を感じている方

Webサイトはあるが、問い合わせがほとんど増えていない方

記事を書こうと思っても、時間が取れず続かない方

将来的に外注に頼らず、自分たちでWeb集客を行いたい方

登壇者情報

穴吹興産株式会社

竹島 健 氏

2005年 穴吹興産入社。全国各地でマンション販売に従事。

その後、同社の中古マンション買取再販事業である区分投資事業部に異動、BtoB営業を経験。新設された同部署のバックオフィス部門の責任者として東京勤務を経て現在に至る。

デジタル集客を中心とした事業推進全体を担当。

SEOに関しては、自費でサイトを立ち上げて検証を行い手応えを得たことから、社内での本格展開を提案し実現に至る。

株式会社オロパス

マーケティングリーダー

熊谷 誠

過去に2,000本以上のSEOコンテンツを制作し、その後はSEOディレクターとして複数のオウンドメディアの運用を担当。

パスカルとの出会いをきっかけに「SEO設計を仕組み化できるツール」としての可能性に魅了され、オロパスへ入社。

現在は、パスカルのマーケティングリーダーおよび記事作成代行サービスの責任者として、企業ごとの検索戦略に合わせた構成・制作支援を行っている。

記事作成代行においては、多くの上位表示・CV獲得につながるコンテンツ実績も多数。

ウェビナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/75553/table/98_1_684cd80ade36a9b5f8c61b3328f198e3.jpg?v=202601221021 ]

SEOツール『パスカル』について

「パスカル」は、誰でも一定の定量数値をもとに、高品質なSEO、GEO(LLMO)対策が行えるツールです。

内部対策・外部対策・競合分析など、SEOの基本機能はもちろんのこと、キーワード選定や新規記事作成・既存記事のリライト支援からAI時代に必須なAI引用対策機能まで、日々のSEO、GEO(LLMO)業務を効率化するための機能を幅広く備えています。



製品版と同じ全機能が使える4日間の無料体験をご用意しておりますので、ぜひこの機会に「パスカル」をお試しください。

▼詳しくはこちら

https://www.pascaljp.com/

WEB制作会社を始め一般事業会社など、これまで2,800社以上にご導入いただいており、SEOの効果は、アンケートで「85％以上」の方が実感されています。

▼パスカルの無料体験申込（4日間）はこちら

https://www.pascaljp.com/form/freetrial.html