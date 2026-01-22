ICG plc- 本取引により、ICG APACインフラは日本のBESS市場へ参入- レイエイトエナジーは、1,000MW超のBESS設備容量の実現を目指す

グローバルなオルタナティブ資産運用会社であるICGは本日、アジア太平洋インフラチーム（以下「ICG APACインフラ」）が、日本を拠点とする系統用蓄電池（Battery Energy Storage System：以下「BESS」）プロジェクトの開発・保有・運用会社であるレイエイトエナジー株式会社（以下「レイエイトエナジー」）と、プラットフォームの拡大を支援するためのパートナーシップを締結したことを発表しました。

エネルギートランジションに特化したアーリーステージの投資家であるグリーン・タワーの初期支援を受け、レイエイトエナジーは、日本で10年以上の再生可能エネルギー開発の経験を持つ起業家・開発者である田 智秀氏（以下「創業者」）により設立されました。レイエイトエナジーの経営陣は、系統用の大規模のBESSプロジェクトの開発、エンジニアリング、商業化、運用における豊富な専門知識を兼ね備えています。

ICGは創業者や経営陣と緊密に連携し、急成長する日本のBESS市場における機会を捉えていきます。レイエイトエナジーは、既に開発中の多様なプロジェクトのパイプラインを基盤に、経営陣の日本での広範なネットワークと実績を活かし、自社主導のグリーンフィールド開発および厳選されたグリーンフィールドやブラウンフィールド案件の取得を通じた成長を目指します。

2050年までのネットゼロ目標達成を目指す日本政府の取り組みは、電力システムの制約が増すなか、再生可能エネルギーの普及拡大を支えつつ、系統の安定性・信頼性・柔軟性を確保する蓄電池ソリューションの重要性を浮き彫りにしています。こうした政策を背景に、レイエイトエナジーは今後5年間で、1,000MW超のBESS設備容量の開発・保有という目標達成に向け、良好な立場にあります。

本取引は、ICG APACインフラが2023年以降にアジア太平洋地域で手掛けた4件目の再生可能エネルギー・プラットフォームとの提携となります。これまでに、Voltaiyo株式会社(https://www.icgam.com/2025/04/01/icg-asia-pacific-infrastructure-partners-with-obton-for-its-japan-renewable-energy-business/)、Revent Energy(https://www.icgam.com/2024/10/29/icgs-asia-pacific-infrastructure-team-partners-with-st-international-corporation-to-invest-in-south-korea-onshore-wind-platform/)、Ampin Energy Transition(https://www.icgam.com/2023/05/30/icg-asia-pacific-infrastructure-completes-debut-investment-in-amp-india/)への投資実績があります。

ICGアジア太平洋インフラ責任者 デヴァルシ・ダスは次のように述べています。「レイエイトエナジーの創業者および経営陣とパートナーシップを組み、日本における有力な蓄電池開発・投資プラットフォームへと成長する同社を支援できることを大変嬉しく思います。BESSへの力強い需要に加えて、経験豊富なチームを有するレイエイトエナジーは、魅力的な成長機会を捉え得る良好なポジションにあります。既存のプロジェクトと積極的な成長計画の遂行に向け、協力して取り組んでまいります」

レイエイトエナジー創業者兼CEO 田 智秀氏は次のように述べています。「ICGとのパートナーシップは、日本で急速に成長するBESS市場においてレイエイトエナジーがさらなる規模拡大を実現するための大きな機会です。ビジョンと目標を共有するICGは、次なる成長フェーズに進む当社にとって理想的なパートナーです。ICGと緊密に連携し、プラットフォームを大幅に拡大するとともに、日本のエネルギートランジションへの貢献を一層加速させていけると確信しています」

本取引では、クリフォードチャンス法律事務所および西村あさひ法律事務所がICGの法律顧問を務めました。

ICGについて

ICG（ロンドン証券取引所：ICG）は、運用資産総額1,270億米ドル*を有するグローバルなオルタナティブ資産運用会社であり、30年以上にわたり魅力的なリターンを生み出してきた実績があります。ICGは、世界20ヶ所以上の拠点で事業を展開し、ストラクチャード・キャピタル、プライベート・エクイティ・セカンダリー、プライベート・デット、クレジット、リアル・アセットなど、多様な分野で資産運用サービスを提供しています。ICGの卓越した人材が差別化された投資機会を創出し、責任ある投資を通じて長期的な価値を提供します。また、創造的かつソリューション提供型のアプローチで経営陣、創業者、事業オーナーと連携し、専門知識と柔軟な資本で支援します。より詳しい情報は、当社ウェブサイトおよびLinkedInをご覧ください。

*2025年12月末現在

レイエイトエナジーについて

レイエイトエナジーは、日本全国を対象に、系統用蓄電池の開発、投資および運用に特化したクリーンエネルギープラットフォームです。田 智秀により創業された同社は、深い国内知見と規律ある実行力、そしてグローバルな視点を融合させ、日本のエネルギートランジションを支援するとともに、長期的かつ持続的な価値創出を目指しています。

