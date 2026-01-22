加藤清正公の菩提寺「本妙寺」に永代供養の納骨堂・樹木葬が誕生。

株式会社エータイ

全国に永代供養墓・樹木葬を展開する株式会社エータイ（本社：東京都千代田区、代表取締役：樺山玄基、東証グロース：369A、以下「当社」）は、熊本県熊本市「発星山 本妙寺」（以下「本妙寺」）に納骨堂・樹木葬を新設し、2026年1月20日（火）より販売受付を開始しました。

■加藤清正公の菩提寺「本妙寺」に永代供養墓が誕生

2026年1月20日（火）、熊本県熊本市の本妙寺（ほんみょうじ）に、当社が手がける新たな納骨堂・樹木葬が誕生しました。

本妙寺は、熊本藩初代藩主・加藤清正公の菩提寺としても知られ、長い歴史と信仰を集めてきた寺院です。

近年、少子高齢化や核家族化の進行、ライフスタイルの多様化により、「お墓を継ぐ人がいない」「元気なうちにお墓の準備をしたい」といった声も増えています。

そのような中で、現代の暮らしや価値観に寄り添う新たな供養のかたちとして、本妙寺に永代供養付きの納骨堂と樹木葬を建立しました。

歴史ある本妙寺とともに、永代供養墓を通じて供養に関するお悩みや不安の解決に取り組みます。

■「負担を残さない永代供養墓」の特徴

継承不要で跡継ぎがいなくても、ずっと安心

歴史ある本妙寺が永代にわたり供養・管理を行うため、跡継ぎがいない方やご家族が遠方にお住まいの方も安心してお任せいただけます。

お寺に常駐する専任スタッフが、最初から最後まで対応

本妙寺には、永代供養墓専任のスタッフが常駐し、見学案内や契約手続き、納骨当日の対応まで一貫して対応いたします。何かあった際の安心できる窓口として、お客様のサポートを行います。

お墓の管理の負担ゼロ

専任スタッフがお墓の清掃を行うため、ご家族やご本人による清掃や草刈りなどの作業は一切不要です。管理にかかる費用は初回にお支払いいただいているため年間管理費は不要で、追加でお支払いが発生することもありません。

■「本妙寺」永代供養墓取り扱い商品

本妙寺に新たに誕生した永代供養墓は、お客様のご希望に合わせて選べる納骨堂と樹木葬をご用意しております。

墓域の近くに駐車場もございますので、お車でのアクセスも良好です。

◆永代供養付納骨堂「御守閣」

個別墓 1名様：88万円～（以降、1名追加ごとに22万円）

ご夫婦・ご家族でご利用いただける個別区画で、初回費用に供養のための仏具がセットになっているため、手ぶらでお参りいただけます。

納骨堂は室内にあり、季節や天候に左右される心配もありません。

◆永代供養付樹木葬「やすらぎの風」

個別墓 1名様：55万円～（以降、1名追加ごとに33万円）

自然に還ることができる、庭園風の都市型樹木葬です。墓標は樹木の代わりに石の墓誌を使用しているため、お眠りいただいている場所が一目でわかります。

個別区画はしっかりと区切られているため、他のご遺骨と混ざる心配もありません。

その他、複数の方と一緒にご遺骨を埋葬する合祀・合同のプランもご用意しております。

■本妙寺について

全プランの紹介はこちら :https://eitaikuyou.net/pref43_city100/honmyouji

本妙寺は、開創から約400年の歴史がある日蓮宗の寺院です。天正13年、加藤清正公が父・清忠公の追善のために、日真上人を招いて摂津国に一宇を建立し、本妙寺と号したのが始まりです。天正16年に清正公が肥後の国主となり、同19年に本妙寺を熊本城内に移しました。西南戦争で大本堂が焼失しましたが、明治17年に十数年にわたる工事を経て現在の地に再建され、今に至ります。

寺院名：発星山 本妙寺（ほっしょうざん ほんみょうじ）

所在地：〒860-0072 熊本県熊本市西区花園4-13-1

アクセス：「上熊本駅」よりお車約6分

■会社概要

会社名：株式会社エータイ

所在地：〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-21 クレスト竹橋ビル3F

設立：2004年10月7日

代表者：代表取締役 樺山 玄基

上場区分：東証グロース市場（証券コード：369A）

事業内容：寺院コンサルティング業（樹木葬/永代供養墓および墓地の企画、建立、墓地利用者の募集・販売代行）

URL：https://a-tie.co.jp/(https://a-tie.co.jp/)（コーポレートサイト）

https://eitaikuyou.net/(https://eitaikuyou.net/)（サービスサイト）

安心できる未来を、ともにつくるパートナー寺院を募集しています。

お問合せはこちら :https://a-tie.co.jp/contact/