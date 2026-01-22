「KCON」2026年は日本とアメリカで開催！&TEAM, ALPHA DRIVE ONE, CORTIS, INI, JO1, TWSらがKCON JAPAN 2026に参加決定！

CJ ENM Japan 株式会社

・「KCON JAPAN 2026」5月に千葉県の幕張メッセで開幕決定

・「KCON JAPAN 2026」ラインナップ第1弾に、2026年にグローバルで活躍するアーティスト6組を発表

・8月14日(金)～16日(日)に「KCON LA 2026」アメリカ・ロサンゼルスで開催決定

K-POPを中心に、様々な韓国のライフスタイルを体験できる世界最大級のK-POPファン＆アーティストフェスティバル「KCON」が、日本で2026年の幕を開けます。

CJ ENMは、来る5月8日(金)から10日(日)までの3日間、日本・千葉県の幕張メッセにて「KCON JAPAN 2026」を開催することを発表いたしました。KCON初のアジア拠点であり、例年絶大な人気を誇る日本で、今年のKCONが始まります。

KCONは昨年、日本とアメリカで開催され、K-POPを中心にKビューティー、Kフード、Kコンテンツを網羅した韓国のライフスタイルを体験できるフェスティバルとして盛況を博しました。今回のKCONでは、世界中のファンの要望を反映した多様なプログラムを展開いたします。KCON独自の参加型コンテンツを中心に、ファンとアーティストが共に作り上げる「かけがえのない体験」を実現するため、進化を目指します。

また、「KCON JAPAN 2026」のアーティストラインナップ第1弾には、デビューと同時に圧倒的な存在感で注目を集める超大型新人から、日本と韓国、さらには世界中でステージを魅了したアーティストが名を連ねます。

韓国と日本の両国でミリオンセラーを達成した初の日本発アーティストであり、『Back to Life』で米ビルボードチャートにランクインするなど、グローバルスターとしての地位を固めた&TEAMをはじめ、デビューアルバム『EUPHORIA』で初動ミリオンセラーを達成し、2026年の超大型新人として注目を集めているALPHA DRIVE ONE、デビューアルバム『COLOR OUTSIDE THE LINES』でミリオンセラーを達成、米ビルボード200で15位にランクインし、Spotifyでの累計ストリーミング再生回数が3億回を突破するなど、グローバルな成長を見せているCORTISが参加し、期待を高めています。

さらに、シングル『THE WINTER MAGIC』のリリースから4日でミリオンセラーを達成し、デビュー以来8作品連続ハーフミリオンセラーを記録し続けているINIと、日本アーティストとして初めてアメリカの“2026 iHeartRadio Music Awards” にノミネートされるなど、グローバルな人気を集め活躍を続けるJO1も登場します。さらに、4thミニアルバムのタイトル曲『OVERDRIVE』で“Angtalチャレンジ”ブームを巻き起こし、初のファンミーティングと単独コンサートを完売させ、オリコン年間「新人ランキング」2位に輝いたTWSまで、豪華なラインナップが揃いました。この他にも、さらなるアーティストラインナップが後日公開される予定です。

2012年にアメリカ・アーバインから始まり、世界各地で開催されてきたKCONは、音楽コンテンツを軸にライフスタイル全般を網羅した独自のフェスティバルモデルを確立。K-カルチャー普及の先駆者として、世界規模での韓流ブームの拡散において重要な役割を担ってきました。アジア、中東、ヨーロッパ、アメリカなど世界14地域で開催され、オフライン累計観客数は222万人を突破。デジタルプラットフォームを通じて、数千万人のグローバルファンが言語や国境を越えて強力なファンダムを形成しています。また、才能ある新人アーティストの海外進出をサポートし、ブランドの海外展開を支援するプラットフォームとしての役割を担い、グローバルK-POPフェスティバルとしての地位を築いてきました。

なお、KCONは昨年5月に開催された「KCON JAPAN 2025」でオフライン累計観客数200万人を突破するという歴史的な記録を樹立しました。続く8月の「KCON LA 2025」では、その文化的影響力が認められ、米ロサンゼルス市より2025年8月1日(金)が「KCON Day」に指定されました。「KCON LA 2026」は8月14日(金)から16日(日)までアメリカ・ロサンゼルスで開催され、世界中のK-POPファンが集う新たなグローバルフェスティバルとなる見込みです。「KCON LA 2026」に関する詳細は、今後順次公開される予定です。

