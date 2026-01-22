【シーホース三河】政府の成長戦略「全国20拠点」の一つに。三河安城交流拠点（アリーナ）が令和7年度スタジアム・アリーナ改革のモデル拠点に選定

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

この度、安城市で建設中の「三河安城交流拠点(アリーナ)」が、スポーツ庁および経済産業省が「多様な世代が集う交流拠点としてのスタジアム・アリーナ選定要綱」に基づき公募した、令和7年度「多様な世代が集う交流拠点としてのスタジアム・アリーナ」(設計・建設段階)の施設に選定されましたことをお知らせします。

選定された施設は、成長戦略フォローアップ(令和2年7月17日閣議決定)に記されている「全国のスタジアム・アリーナについて、多様な世代が集う交流拠点として、2017年から2025年までに20拠点を実現する」における、20拠点に含まれます。

なお、三河安城交流拠点(アリーナ)は令和2年度「多様な世代が集う交流拠点としてのスタジアム・アリーナ」選定において、「構想・計画段階」の拠点として選定されており2度目の選定になります。

令和7年度「多様な世代が集う交流拠点としてのスタジアム・アリーナ」選定

スポーツ庁及び経済産業省では、これまでまちづくりや地域活性化の核となるスタジアム・アリーナの実現を目指す「スタジアム・アリーナ改革」に取り組んでおり、改革のモデルとなる「多様な世代が集う交流拠点としてのスタジアム・アリーナ」を2025年までに20拠点を実現することとしています。

●今回選定された「多様な世代が集う交流拠点としてのスタジアム・アリーナ」2施設

「設計・建設段階」の施設

・三河安城交流拠点（旧称：アイシンアリーナ（仮称）） 【愛知県安城市】

「運営・管理段階」の施設

・GLION ARENA KOBE（旧称：神戸アリーナ（仮称）） 【兵庫県神戸市】

上記2施設は、令和6年度までに「構想・計画段階」ですでに選定されていましたが、事業が進展したことにより、新たな段階での選定となりました。

三河安城交流拠点(アリーナ)プロジェクトについて

シーホース三河(株)が設立した建設募金団体が調達した資金を利用して、(株)アイシンの工場跡地にアリーナを建設後安城市に寄贈する。(負担付き寄附)

シーホース三河(株)が中心となって設立した三河アリーナ (株)がアリーナ運営権を取得。企業・スポーツクラブ・自治 体が互いにリスク・連携を取りながら、アリーナを活用し たまちづくり・賑わいづくりを行っていくプロジェクト。

関連リンク

三河のMIRAIをつくる募金 :https://mikawa-arena.jp/