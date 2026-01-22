À¤³¦Æ±»þ´ü´©¹Ô·èÄê¡ª¡Ø²È¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¡Ù¤Îºî¼Ô¤¬Â£¤ëÁÏºî¤Î¸¶ÅÀ¡¡¡Ø¤ª¤µ¤Þ¤ë²È¡¡°æÅÄÀé½© ºîÉÊ½¸¡Ù´©¹Ô
¡¡¿´Íî¤ÁÃå¤¯¤ªÉô²°¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÀ¸³è»¨²ß¡¢¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤¯»þ¤Î¥³ー¥Òー¥¿¥¤¥à¡Ä¡£¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦°æÅÄÀé½©¤µ¤ó¤ÎÉÁ¤¯¡¢µ¤¼è¤é¤Ê¤¤Æü¾ï¤Î¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¹¬¤»»þ´Ö¤Ï¡¢¤½¤Î²¹¤«¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤È¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ë¡ÖÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¡ÖÀ¤³¦´Ñ¤¬ÁÇÅ¨¡×¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¤Ï³¤³°¤Ç¤â¡ª
¡¡¤½¤Î¿Íµ¤¤Ï¹ñÆâ¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£20ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¼«¿È½é¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¡õ¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¡Ø²È¤¬¹¥¤¤Ê¿Í(https://www.j-n.co.jp/books/978-4-408-64080-8/)¡Ù¡Ê2023Ç¯12·î ¼Â¶ÈÇ·ÆüËÜ¼Ò´©¡Ë¤Ï¡¢12¤Î¸À¸ì¡ÊÆüËÜ¸ì´Þ¤Þ¤º¡Ë¤Ç´©¹Ô¤Þ¤¿¤Ï´©¹Ô¤¬·èÄê¤·¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ìÈÇAmazon¡Ö½÷À¥Þ¥ó¥¬¡×¥«¥Æ¥´¥êÂè1°Ì¡Ê2025Ç¯12·î24Æü¡Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ìÈÇAmazon¤ÎÆ±¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤âÂè3°Ì¡Ê2025Ç¯12·î17Æü¡Ë¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¤Þ¤¿¡¢ÂæÏÑºÇÂç¤ÎÈËÂÎ»úÅÅ»Ò½ñÀÒ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Öì¦ËÏÅÅ»Ò½ñ¡Êreadmoo¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¡Ê2024Ç¯ÅÙ¡¢2025Ç¯ÅÙ¡Ë1Ç¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¥é¥ó¥¥ó¥°Âè1°Ì¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢²¤ÊÆ¤ä¥¢¥¸¥¢¤Ç¹â¤¤¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·ºî¤Ï¡¢ÁÏºî¤Î¸¶ÅÀ¤òÁí½¸¡ªÉÁ¤²¼¤í¤·Ì¡²è¡¦¥¨¥Ã¥»¥¤¤â¡ª
¡¡¡Ø¤ª¤µ¤Þ¤ë²È¡¡°æÅÄÀé½© ºîÉÊ½¸¡Ù¤Ï¡¢°æÅÄ¤µ¤ó¤¬³èÆ°½é´ü¤ËÆ±¿Í»ïÂ¨Çä²ñ¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê´°Çä¡¢ºÆÈÎ¤òÇ®Ë¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢°æÅÄ¥ïー¥ë¥É¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤ë7ºîÉÊ¤ò½¸¤á¤¿ºîÉÊ½¸¡£
¡¡¶õÁÛ¤Ë¿»¤ë¡£ËÜ¤òÆÉ¤à¡£¿©¤Ù¤ë¡£Ì²¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤½¤³¤Ëµï¤ë¡£¤¹¤ë¤ê¤È¤ª¤µ¤Þ¤ë――¡£°æÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¾ì½ê¤ò¡¢Í¥¤·¤¯²¹¤«¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤È¸ÀÍÕ¤ÇÄÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¹¹¤Ë¡¢¡Ø²È¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¡Ù¤ÇÂç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿Ì¡²è¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¤òËÜºî¤Ç¤âÉÁ¤¤ª¤í¤·¼ýÏ¿¤·¤¿¡¢¹ë²Ú¤Ê°ìºý¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÆüËÜ´©¹Ô¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢Ãæ¹ñ¸ìÈËÂÎ»ú¡¢´Ú¹ñ¸ì¡¢¥¿¥¤¸ì¤Î3¸À¸ì¤Ç¤âÆ±»þ´ü¤Ë´©¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¤µ¤Þ¤ë²È¡¡°æÅÄÀé½© ºîÉÊ½¸¡¡½ñÀÒ¾ðÊó :
https://www.j-n.co.jp/books/978-4-408-64204-8/
12P¡Ö¤ª¤µ¤Þ¤ë²È¡¡¥Ù¥Ã¥É¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¡×
65P¡Ö¤ª¤·¤í¤Ë¤¹¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¡»ä¤Î¤ª¾ë.02¡×
114P¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¤ÎÏÃ¡¡¾þ¤êÃª¡×
179P¡ÖÉÁ¤¤ª¤í¤·Ì¡²è¡¡¤Þ¤ë¤ª¤µ¤ó¤Î²È¡×
Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹°÷¤µ¤ó¤«¤éÀä»¿¤ÎÀ¼Â³¡¹¡ª¡¡¢¨¤Û¤ó¤Î°ìÉô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡»»×¤ï¤º¤¿¤áÂ©¤¬½Ð¤Á¤ã¤¦¤Û¤É¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÁÇÅ¨¤Ê°ìºý¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¤ªÉô²°¡¢¿ô¡¹¤Î¾®Êª¡¢Í¥¤·¤¤Ê¸»ú¤ÇËÂ¤¬¤ì¤ë¸ÀÍÕ¡Ä¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤Ì¤¯¤â¤ê¤¬¤¢¤ë¡£Æ÷¤¤¤¬¤¢¤ë¡¢Êª¸ì¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤¤¤¤¡ª¤³¤ì¤â¡¢¤³¤ì¤â¡¢¤¤¤¤¡ª¡ª¤ÈºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤®¤å¤ó¤È¤Ê¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¡¢¹¥¤¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡ª²¿»þ´Ö¤Ç¤âÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¡¢»þ´ÖÅ¥ËÀ¤ÊºîÉÊ½¸¡£¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤Ë¤È¤¤á¤¤¤Æ¡¢Ìþ¤µ¤ì¤Æ¡¢¿ÈÂÎ¤Î¿Ä¤«¤é¤Ì¤¯¤â¤ë¤è¤¦¤Ê°ìºý¡£¤³¤Î°ìºý¤Ë»ä¤â¿´¤â¤ª¤µ¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿(¥Ïー¥È)¡ÊTSUTAYA¥µ¥ó¥ê¥Ö½¡ÁüÅ¹¡¡ÅÏÉôÃÎ²ÚÍÍ¡Ë
¡»ËÜÅö¤Ë¡¢°æÅÄÀé½©¤µ¤ó¤Î³¨¤ÏÈþ¤·¤¤¡£ÎØ³ÔÀþ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤Àþ¤¬¸¸ÁÛÅª¤Ç¡¢¿åºÌ¤ÎÃ¸¤¤¿§¹ç¤¤¤¬Ì´¤Î¤è¤¦¡£²¿¤è¤ê¡¢»×¤ï¤º¤¦¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²È¶ñ¤ä¾®Êª¤Î¿ô¡¹¡£¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡ª¤³¤ó¤ÊÉô²°¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¡ª¤È»×¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ê¥Ö¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥ªÂçºåÅ¹¡¡½ÂÃ«Ãè´õÍÍ¡Ë
¡»²¹¤«¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê²È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë°æÅÄÀèÀ¸¤Î³¨¤Ï¤¤¤Ä¸«¤Æ¤âÆÉ¤ó¤Ç¤âÌþ¤·200¡ó¤Ç¤¹¡Ä¡ª¡ÊTSUTAYABOOKSTOREµþÅÔ»Í¾òÅ¹¡¡Ê¡Î±ÍªÇµÍÍ¡Ë
¡»¼«Ê¬¤Î¼þ¤ê¤Ë¤¢¤ëÊë¤é¤·¤â¡¢°æÅÄÀèÀ¸¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Àー¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â°Â¤é¤²¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ë¡¢¤¿¤À¤¿¤ÀÂº·É¤Î¤¿¤áÂ©¤¬¤â¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡£¡ÊÌÀ²°½ñÅ¹²¼´ØÄ¹ÉÜÅ¹¡¡ÆîÎ´ÂçÍÍ¡Ë
°æÅÄÀé½©¤µ¤ó¤«¤é¥á¥Ã¥»ー¥¸
¡¡°æÅÄ¤µ¤ó¤«¤é³§¤µ¤Þ¤Ø¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºîÉÊ½¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤·¤¿¡Ø¤ª¤µ¤Þ¤ë²È¡Ù¡£¤â¤È¤â¤ÈÆ±¿Í»ï¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤ª¤µ¤Þ¤ê¤ÎÎÉ¤¤¡×¡Ö¶¹¤¤¾ì½ê¤¬¹¥¤¡×¡Ö¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ä¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤ò¤ª¤µ¤á¤¿¶õ´Ö¡×º£¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¹¡£³èÆ°½é´ü¤ÎÆ±¿Í»ï¤«¤éÉÁ¤¤ª¤í¤·¤ÎÌ¡²è¤Þ¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤µ¤ó¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëËÜ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤òÃí¤®¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¤ª¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡―°æÅÄÀé½©
¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÆÃÅµÂ³¡¹¡ª
¡¡´©¹Ô¤òµÇ°¤·¤¿¥µ¥¤¥ó²ñ¡¦¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¡¦¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¤Ç½ç¼¡³«ºÅÍ½Äê¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¤ª¤µ¤Þ¤ë²È¡Ù¡Ø²È¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó :
https://www.j-n.co.jp/columns/759/#eventpage
¥°¥Ã¥º¾ðÊó :
https://graphi-comix.booth.pm/
¤¯¤Þ¤ÈËÜÃª¥Ç¥«¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡Ê880±ß¡Ë
¤¯¤Þ¤À¤é¤±¤Î¥Õ¥ìー¥¯¥·ー¥ë¡Ê1,430±ß¡Ë
¤¯¤Þ¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡Ê1,430±ß¡Ë
¥Ñ¥Ã¥Á¥ïー¥¯ÊÁ¥Ï¥ó¥«¥Á¡Ê1,760±ß¡Ë
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢¨²èÁü°Ê³°¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ñÀÒ¾ðÊó
¡Ø¤ª¤µ¤Þ¤ë²È¡¡°æÅÄÀé½©ºîÉÊ½¸¡ÙÉ½»æ
¡¦½ñÌ¾¡§¤ª¤µ¤Þ¤ë²È¡¡°æÅÄÀé½© ºîÉÊ½¸
¡¦Ãø¼ÔÌ¾¡§°æÅÄÀé½©
¡¦È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î22Æü¡¡
¡¦Äê²Á¡§2,750±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ÂÎºÛ¡§B5ÊÑ·¿¡¡
¡¦ÊÇ¿ô¡§192ÊÇ
¡¦ISBN¡§978-4-408-64204-8¡¡
¡¦ÅÅ»Ò½ñÀÒ¡§Æ±ÆüÈ¯Çä¡¡¢¨¼ÂºÝ¤ÎÇÛ¿®¤ÎÍÌµ¤ä²Á³Ê¤Ê¤É¤ÏÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢³Æ¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¡¦¼ýÏ¿Æ±¿ÍºîÉÊ¡§¡Ö¤ª¤µ¤Þ¤ë²È¡×¡Ö¤ª¤·¤í¤Ë¤¹¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¡Ö¤Õ¤æ¤Î¤¤¤¨¡×¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤°¤é¤·¡×¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¤ÎÏÃ£±¡×¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¤ÎÏÃ£²¡×¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¤ÎÏÃ£³¡×
¡¦½ñÀÒ¾ðÊó¥Úー¥¸¡§https://www.j-n.co.jp/books/978-4-408-64204-8/
Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦Ì¡²è²È¡£½ñÀÒ¤ÎÁõ²è¡¦ÁÞ³¨¤Ê¤É¤â¼ê¤¬¤±¤ë¡£åÌÌ©¤Ç²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÉÁ¼Ì¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø²È¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¡Ù¡Ê¼Â¶ÈÇ·ÆüËÜ¼Ò¡Ë¡Ø¤ï¤¿¤·¤ÎÅÉ¤ê³¨BOOK Æ´¤ì¤Î¤ªÅ¹²°¤µ¤ó¡Ù(ÆüËÜ¥ô¥©ー¥°¼Ò)¡Ø¤´¤Ï¤ó¤¬³Ú¤·¤ß¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤Ê¤É¡£Ãø½ñ¤Î¹ç·×È¯¹ÔÉô¿ô¤ÏÌó50ËüÉô¡£»ùÆ¸½ñ¤ÎÁÞ²è¡¦ÁÞ³¨Ã´Åöºî¤Ë¡Ø¤Ø¤ó¤¯¤Ä¤µ¤ó¤Î¤ªÃã²ñ¡Ù(Gakken)¡¢¡Ø¤Ü¤¯¤Î¤Þ¤Ä¤êË¥¤¤¡Ù¥·¥êー¥º(ÐóÀ®¼Ò)¤Ê¤É¡£
X¡§https://x.com/dacchi_tt¡¡¡¡¡¡
Instagram¡§https://www.instagram.com/dacchi_tt/