【海外メディアにリーチしたいPR担当者必見！】　海外メディアは日本のどこを見ているのか？ PBMC グローバルメディアセミナー、１月２９日にオンラインで開催

株式会社 パシフィック ブリッジ メディア アンド コンサルティング

Pacific Bridge Media and Consulting,(https://pacificbridge.jp/) Inc.（以下、PBMC、本社：東京都）は、毎回世界のメディアやニュース機関の第一線で活躍する専門家をお招きし、海外メディアの特性を理解しながらグローバルメディアと企業PR関係者との接点を探る無料のオンラインメディアセミナー（第一回）を1月29日に開催します。

情報やサービスが加速度的に国境を超えて展開する現在、日本から海外へ、また海外から日本へのクロスボーダー情報発信は多くのビジネス関係者や広報担当者にとって不可欠なものとなっています。

一方で海外メディアの特性は、視聴者層や文化、歴史、言語、制度などの違いにより、国内のメディアと同様ではありません。また、日本発の情報に対する価値も、海外と国内とでは受け止められ方が異なってきます。海外で情報の価値を最大化させる為には、海外の仕様に合わせた情報の加工が必要となります。

また、日本に常駐する海外大手メディアの特派員は年々数を減らしており、世界に配信される日本発のニュース件数も減少する中、日本企業や政府機関に関する一次情報を英語を中心とする海外標準言語で発信する重要性、希少性はより高まってきています。

本セミナーの第一回目のゲストとしてお迎えするのは、ウォール・ストリート・ジャーナル日本版 編集長の西山誠慈 (George Nishiyama) 氏。海外メディアのジャーナリストとして日本社会や日本企業を多く取材されてきた経験談を踏まえ、日本企業の広報担当者との率直な対話と意見交換を行なっていただく予定です。

海外への情報発信を真剣に検討されている広報関係者・メディア担当者また経営者の方々など、どなたでもご参加いただけます。参加は無料、登録は下記のリンクから可能です。

イベント詳細

PBMC グローバルメディアセミナー（第１回）

タイトル： 「海外メディアは日本のどこを見ているのか？ ～ 米国大手メディアの編集長と考える、海外メディアにとりあげられる広報戦略」

日時：2026年1月29日（木）17時30分～18時30分

ゲスト： ウォール・ストリート・ジャーナル日本版 編集長 西山誠慈 (George Nishiyama) 氏

形式：オンライン

参加方法：以下のURLよりお申し込みください。（お申し込み締切：１月２８日１９時）

https://peatix.com/event/4764611

予定内容：ウォール・ストリート・ジャーナル紙（日本版を含む）の特徴と関心領域海外メディアと日本国内メディアの違い（海外メディア記者としての取材経験を通して）日本発のニュースや日本の企業が、国内での報道と違う形で海外で報道された具体例日本企業・政府機関の広報担当者へのアドバイス質疑応答

参加費：無料

言語：日本語

モデレーター： JStories 編集長 ｜PBMC 代表取締役 前田 利継 (Toshi Maeda)

主催：株式会社 パシフィック ブリッジ メディア アンド コンサルティング (PBMC)