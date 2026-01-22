【Dior】2026-2027年ウィンター コレクションを発表

クリスチャン・ディオール合同会社

(C) ADRIEN DIRAND

歴史と豊かさの捻りを発展させ、新たなインスピレーションとして取り込む。ジョナサン・アンダーソンがメゾンの再構築に際して、思い描いた若々しい登場人物たちが、現代のフラヌール(遊歩者)のようにパリの街を闊歩しています。あてもなく歩き回るうちに、彼らはモンテーニュ通りのディオールブティックにたどり着き、足元の舗道に埋め込まれた小さな記念碑を見つけます。そこには黄色のドレスを着た女性のシルエットが描かれ、「ポール・ポワレ」と刻まれています。全盛期、このクチュリエは、流れるようなフォルムと、北アフリカ、中東、東アジアからインスパイアされたことで知られ、この記念碑のわずか数歩先に自身のブティックを構え、この地域がクチュールの中心地として地位を確立するのに一役買いました。その発見に刺激を受け、ディオールの貴族的な若者たちは新たなスタイルの繋がりを見出します。喜びと自発性が彼らの選択を導き、ここに彼らは、とがった黄色い髪、刺繍された肩章、そして多様なスタイルの贅沢さをまとって現れます。

一見矛盾する要素が織り交ぜられます。：フォーマルな規範、ディオールのモチーフ、ポワレの響き、デニム、パーカー。スタイルは言説として扱われます。テイラリングはスリムで精密--ロングジャケット、ショートブレザー、燕尾服、クロップド「バー」ジャケット、細身のパンツ--一方アウターは技術性と豪華さを融合させ、男性的と女性的な境界は楽しげに曖昧にされます。ドネガルツイード、光沢のあるベルベット、輝くジャカード、きらめく刺繍が落ち着いた色調に活気を添えます。

着飾ることは、思いもよらぬ要素を結びつけ、自発的な気楽さとともに、新旧を衝突させる、尽きない連想のゲームとなります。

ジョナサン・アンダーソンによる2026-2027年ウィンター コレクションは1月21日、パリのロダン美術館で発表されました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=RtPak-B9JmE ]

＠Dior #ディオール #DiorWinter26

【お問合せ先】

クリスチャン ディオール

TEL：0120-02-1947

https://x.gd/CrE9H