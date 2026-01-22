クラウドPBX「GoodLine」が「ITreview Grid Award 2026 Winter」にて、クラウドPBX部門で最高位の「Leader」を7期連続受賞

株式会社グッドリレーションズITreview Grid Award LEADER 2026 Winter

株式会社グッドリレーションズ（本社：大阪府大阪市／代表取締役：山村 諭）が提供するクラウドPBX「GoodLine」は、アイティクラウド株式会社が主催する「ITreview Grid Award 2026 Winter」において、高いユーザー評価を獲得し、中小～大企業まで幅広く支持を受けクラウドPBX部門で最高位の「Leader」を受賞しました。

■ITreview Grid Award と、その最高位である「Leader」とは

「ITreview Grid Award」は、ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」に投稿された実際に使用したユーザーのレビューをもとに、四半期に一度、ユーザーから支持された製品を表彰するアワードです。

ITreviewでは、顧客満足度および市場での製品認知度を可視化した独自の四象限マップ「ITreview Grid」を展開しており、評価の高い製品は「Leader」として表彰され、バッジが発行されます。

「Leader」は、多くの利用者から高い支持を得ている証として位置づけられる称号です。

GoodLineの受賞カテゴリー

クラウドPBX：https://www.itreview.jp/categories/pbx

■クラウドPBX「GoodLine」とは

クラウドPBXの「GoodLine」はインターネット接続を活用したオフィス向け電話サービスです。従来のビジネスフォンシステムでは、社内にPBX（構内交換機）を設置する必要がありましたが、クラウドPBXはソフトウェアベースでクラウド上に構築されるため、高額なPBXやビジネスフォンの購入、電話回線工事が不要となり、業者に頼ることなく、誰でも簡単に会社の電話設定をWEB上で行うことができます。

そのため、スマートフォンやPC、電話機を使って、どこからでも会社の電話を利用することが可能です。この柔軟性により、クラウドPBXは多様な働き方の実現や業務効率化を支援するだけでなく、災害時の事業継続計画（BCP）にも効果的なソリューションとして注目されています。

クラウドPBX「GoodLine」

クラウドPBX「GoodLine(https://good-line.jp/)」公式サイト

https://good-line.jp/