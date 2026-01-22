違法増築疑いの戸建が、調査で価値を取り戻し高値で売れた理由。

株式会社SA

3階部分は違法増築の可能性。容積率もオーバーしているかもしれない。さらに通行掘削の承諾もなく、空室は老朽化でリフォームが必須──“売れない条件”が三重に重なった戸建でした。

株式会社SA（本社：東京都千代田区、代表取締役：酒井康博／不動産鑑定士）は、一級建築士と詳細調査を行い、3階増築は合法、容積率も“既存不適格の範囲で適法”であると突き止め、法的リスクをクリアにしました。通行掘削についても丁寧に交渉を重ね、スムーズに承諾を取得。老朽化した空室はリフォーム会社と綿密に協議し、価値を高めるリノベーションを実施。複数の懸念が重なった戸建でも、正確な調査と交渉、適切な再生計画によって価値は蘇る──結果、想定以上の条件での売却を実現しました。

【開催概要】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=DFQkXGHHv3g ]

日時：2026年1月29日 18：00～

主催：株式会社SA

場所：本社（東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町本社ビル6F）

講師：酒井康博（不動産鑑定士・SAグループ代表）

田中秀和（不動産鑑定士・アデックスリサーチアンドコンサルティング株式会社 代表取締役）備備考：本セミナーは、報道関係者・メディアの方を対象とした取材・情報提供目的のセミナーです。

お問い合わせ：https://sakk.jp/contact/

【登壇者プロフィール】

酒井康博（さかい・やすひろ）

SAグループ代表。不動産鑑定士／雇用クリーンプランナー

共有持分・底地・再建築不可など訳あり不動産に特化した買取事業で年間1万件以上の相談に対応。

▷公式サイト：https://sakk.jp/

田中秀和（たなか・ひでかず）

アデックスリサーチアンドコンサルティング株式会社 代表。不動産鑑定士

1,000件超の鑑定実績を持ち、相続・売買・賃料評価まで幅広く対応。

▷公式サイト：https://sakk.jp/adex/