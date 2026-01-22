【暮らし応援 Winter SALE / 第2回 Amazon スマイルSALE】ヘアモアシリーズが最大15%OFFで発売中｜2026年1月22日(木)～2026年2月2日(月)【育毛・スキンケア】

株式会社RAVIPA

株式会社RAVIPA（代表取締役:新井亨 ）では2026年 暮らし応援 Winter SALE /第2回目AmazonスマイルSALEにてヘアモアシリーズを15%OFFでご案内しております。

2026年1月22日(木)～2026年2月2日(月)まで【2026年暮らし応援 Winter SALE / 第2回 Amazon スマイルSALE】の特別価格となっております。

【2026年暮らし応援 Winter SALE / 第2回 Amazon スマイルSALE】

ヘアモアストアページ：https://amzn.asia/d/9Wp0NUD(https://amzn.asia/d/9Wp0NUD)

開催期間：2026年1月22日(木) 9:00 ～2026年2月2日(月) 23:59

※特別価格最大15％OFF

お得なこの機会にぜひお試しください！

スカルプエッセンス薬用 ヘアモア-Hairmore-スカルプエッセンス

商品特徴：育毛促進、毛生促進、病後、産後の脱毛の予防、育毛、養毛、ふけ、かゆみの予防、薄毛、脱毛の予防に効果が認められた医薬部外品。

スカルプシャンプーヘアモア-Hairmore-スカルプシャンプー

商品特徴：ふけ・かゆみを防ぐ、汗臭を防ぐ、頭皮を清浄にする、毛髪を健やかに保つ。

ジェルシャンプーヘアモア-Hairmore-ジェルシャンプー

商品特徴：うるおい補修、地肌に優しい洗浄力。表面から色落ちケア。

贅沢なエステ級のケアに。

ヘアモア（Hairmore）はカラダの秘められた美の源を活性化し

あなたの中に眠る美しさを目覚めさせ本来の女性らしさを取り戻す頭皮ケア。



・若い頃よりボリュームが減った

・抜け毛が増えた気がする

・汗をかくと地肌が見える

・周りの頭への視線が気になってしまう



そんな女性の悩みを解決するために、ヘアモアは生まれました。

ヘアモアは、育毛剤だけでなく、シャンプーとのライン使いがおすすめです。育毛剤とシャンプーを併用することで、頭皮環境を整え、より効果的に髪を育てることができます。

ヘアモアの4つのポイント

Hairmore公式ホームページ

https://hairmore.jp/(https://hairmore.jp/)

Hairmoreシリーズに関するお問い合わせ

弊社ではHairmoreシリーズの商品をお買い上げ頂いたお客様や、ご購入を検討中のお客様に向けて専門のコンシェルジュをご用意しております。

商品のお買い上げ方法から商品知識まで精通したコンシェルジュがサポート致します。



電話番号（ヘアモアコンシェルジュ電話番号）

0120-771-255 （固定電話から）※10:00-17:00(土日祝休み)

03-6837-1584 （携帯電話から）※10:00-17:00(土日祝休み)



株式会社RAVIPA(ラヴィパ)ではこれからもお客様により良いサービスを提供できるよう従業員一同努めてまいります。

引き続き株式会社RAVIPA（ラヴィパ）をよろしくお願いします。

【重要なお知らせ（不正転売品にお気をつけください）】

薬用ヘアモア育毛剤の模倣品や転売商品にご注意ください。

薬用ヘアモア育毛剤の正規店は公式RAVIPAのみの取り扱いになります。

RAVIPAオンラインショップは薬用ヘアモア育毛剤製品の品質を100％保証する唯一の正規販売店舗になります。

製造管理されていない成分の異なる模倣品や第三者による中古個人転売品が見受けられます。

お求めの際にはご注意ください。

当店取扱の薬用ヘアモア育毛剤の製品は全て徹底した品質管理の元に100％品質を保証する製品となります。

転売された商品など品質を担保されていない商品を買われてしまうとお客様の不利益にもなってしまいます。

メルカリやヤフオクで出品されている商品に関しては品質担保がされておりません。

購入の際には正規店よりお買い求めください。

株式会社RAVIPA 代表メッセージ

高齢化社会へ突入する時代になって美へと健康への追求は今まで以上に求められるようになりました。

当社は今日まで真摯に「美と健康」と向き合い、良い商品を提供することでお客さまに心から喜んでいただくために果敢にチャレンジを続けています。

化粧品には、人を美しくし、健やかにするという役割や機能があります。

当社が考える「美」は外見だけでなく、内面的な美しさを引き出すことであると考えています。

化粧品づくりは美を磨くことで人に自信、勇気、笑顔を与え、世の中に活気を与えることができる素晴らしい仕事であり、美と健康を日本という枠を超えて世界の方へお届けすることができるのです。

おかげさまで多くのお客様に愛用していただける商品をお届けすることができております。

これからもお客様の声を商品開発へ反映させてよりよい製品を世に送り出すことに情熱を注ぎます。

当社の社名である「RAVIPA」はタイ語で「太陽のような栄光の輝き」という意味があります。

太陽のように社会全体を明るく照らすような存在になりたい、化粧品を通じて世の中を笑顔にしたいという思いがこめられています。

製品を通じて社会全体に笑顔をお届けできるように、お客様一人一人と真摯に向きあえる会社へ。

お客様とスタッフの垣根を超えて、１人の人間として真剣に向き合う当社に、これからもどうぞご期待ください。

笑顔あふれる幸福な社会づくりに貢献してまいります。



株式会社RAVIPA

所在地：〒171 ~0014 東京都豊島区池袋２－４３－１池袋青柳ビルB1

代表者：代表取締役社長 新井亨

設立：2017年12月1日

事業内容：サブスクリクション型通販事業

コールセンター事業

通販コンサルティング事業

https://ravipa.co.jp/