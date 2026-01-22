大和ハウス工業株式会社（本社：大阪市、社長：大友浩嗣）は、2026年1月20日、令和7年度「いーたいけんアワード（青少年の体験活動推進企業表彰）」（以下、「いーたいけんアワード」）において、研修施設「大和ハウスグループ みらい価値共創センター」（愛称：コトクリエ）での活動「みらいを創る力を育む大和ハウスの『コトクリエ社会共育プロジェクト』」が最高評価である「文部科学大臣賞」を受賞しましたので、お知らせします。









「コトクリエ社会共育プロジェクト」は、「社会の創り手を育て、未来のまちを支える」ことを目的に、自治体や地域の学校・企業と連携しながら、小学生から大学院生までを対象とする当社独自の共育カリキュラムを構築していく取り組みです。当社では、幅広いテーマでこどもたちの興味・関心を深める講座「ジュニア・コトクリエカレッジ」や、奈良の企業を知り、働く人に取材するイベント「奈良のお仕事フェスティバル」、将来の奈良のまちづくりについて探究するプログラム「コトクリエ探究キャンプ」・「高校生との探究学習活動」など、様々な年代のこどもたちが参加できる活動を展開しています。これらの活動をまとめ、2024年4月に「コトクリエ社会共育プロジェクト」として活動を開始しました。

さらに、プログラムの対象学年を卒業した参加者が運営側として参加できる仕組みを整え、地域づくりに関わる機会を広げています。

そしてこのたび、2024年度における「コトクリエ社会共育プロジェクト」の取り組みが高く評価され、令和7年度「いーたいけんアワード」で「文部科学大臣賞」を受賞することとなりました。

今後も当社は、あらゆる世代が共に学びあい、考え、成長し、未来の価値を共創する人財を社会と共に育む場としてコトクリエを運営していきます。

１．ジュニア・コトクリエカレッジ

ジュニア・コトクリアカレッジでは、こどもたちが学ぶ気持ちや好奇心を高め、自分で考える力を育み、未来を生き抜く力を養うことを目的としています。2024年度は、奈良県内の小学生を主な対象として、「住まい」「科学」「地政学」「アート」「リーガルマインド」「生物・自然」といったテーマで講座を開催しました。2024年5月から2025年3月までに計22回実施し、のべ667名が参加しました。

２．奈良のお仕事フェスティバル

こどもたちが記者役となって、奈良県の企業や団体を取材することで職業観を養うイベントです。2024年10月6日に、奈良県内の企業や団体30社に対し、小学生191名が仕事の取材・レポートを行いました。本イベントに参加した企業・団体からも仕事を紹介する貴重な機会として賛同いただいています。

３．コトクリエ探究キャンプ

中学・高校生を対象として、「『古都』のまちの魅力発見！」をテーマに、まちを歩いて自治体や地域住民の話を聞き、「大人になっても住み続けたいまち」について考える1泊2日のプログラムです。2024年8月8日、9日には、54名の学生が参加し、当社社員や奈良県内の大学生が参加者をサポートし、まちの魅力について大和郡山市にプレゼンテーションを行いました。

４. 高校生との探究学習活動

奈良県内の高校生と当社社員がともに、将来の奈良市のまちづくりについて探究するプログラムです。2024年度は、「エネルギーセンター建設計画」をテーマに、「住まいと共存するまち」について、専門的な経験や視点をもつ社員と対話を重ね、よりよいまちを目指す提案づくりに取り組みました。2024年10月から2025年2月までに16回実施し、のべ320名が参加しました。

●「コトクリエ社会共育プロジェクト」について

2024年4月に、カリキュラムや授業、評価、教師教育などに造詣の深い京都大学大学院教育学研究科石井英真准教授とともに、小学生から大学院生までを対象にした当社独自の共育カリキュラムの開発をめざすプロジェクトとして発足しました。地域の大人や当社社員が共に活動しながら学びあい、考え、成長し、みらいの価値を共創する人財を育てることを目的としています。当社のノウハウを活かした「住まい」や「暮らし」に関する講座、当社のグループ会社や異業種企業、研究機関と共に学ぶ講座などを開講しています。

●「いーたいけんアワード」について

文部科学省では、2013年度より青少年の体験活動の推進を図ることを目的として、「青少年の体験活動企業推進企業表彰」を実施しています。優れた社会貢献活動を実施する企業を表彰しています。

特に優れた実践を行った企業を「文部科学大臣賞」、優れた実践を行った企業を「優秀賞」、顕著な取り組みを行った企業を「特別賞」、今後の取り組みに期待ができる企業を「奨励賞」としています。2025年度は63社からの応募がありました。

●施設概要

名称：大和ハウスグループ みらい価値共創センター（愛称：コトクリエ）

所在地：奈良県奈良市西九条町4丁目1－1

延床面積：17,048.07㎡(5,157.04坪）

敷地面積：18,251.37㎡(5,521.03坪)

階数：地上4階建て

開所日：2021年10月1日

URL：https://www.daiwahouse.co.jp/kotokurie/

以 上