こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
Dorsett Kai Tak（香港啓徳帝盛酒店）の「3 Wishes」特典で あなただけの香港の宿泊体験を
最大25%割引、ご旅行に合わせて選べる3特典 家族旅行もビジネス利用も
香港 -Media OutReach Newswire- 2026年1月21日 -Dorsett Kai Tak, Hong Kong（香港啓徳帝盛酒店）( https://www.dorsetthotels.com/dorsett-kai-tak/ )では、香港でのご滞在をカスタマイズできる「Dorsett 3 Wishes Room Package」を提供しています。2泊のご宿泊で最大25%割引となるほか、観光やビジネスなどご旅行の目的に合わせて、現代的なラグジュアリーから本物のローカル体験まで、9つの特典の中から3つをお選びいただけます。
あらゆるお客様に対応
ご家族連れ、観光のお客様：九龍城のリトル・タイでご利用いただけるローカルフードの引換券で、エッグワッフル、パンダン蒸しパン、マンゴーとロンガンのココナッツデザートなどをお楽しみいただけます。さらに、無料の朝食サービス、お部屋のアップグレード、市内移動に便利なOctopusカード（交通系ICカード）の無料提供といった特典もお選びいただけます。
ビジネスでご利用の方：九龍駅行きエアポートエクスプレスの乗車券、無料のスーツプレスサービス、現地で使えるデータSIMカードなどの特典をご用意しています。
世界的なコンサートや国際スポーツイベントの会場として知られるKai Tak Sports Park（啓徳体育園）のそばに位置しており、ご宿泊のお客様は、メインスタジアムやKai Takモールに直結する連絡通路をご利用いただけます。巨大モールAIRSIDEやMTR（香港鉄路）のKai Tak（啓徳）駅への無料シャトルバスも運行しており、ショッピングや市内観光も快適に楽しむことができます。
観光のお客様は、Kowloon Walled City Park（九龍寨城公園）で街のかつての面影を味わい、Kai Tak（啓徳）空港跡地で航空の歴史に触れてみてはいかがでしょうか。グルメ好きな方は、九龍城で東南アジアの料理を味わい、伝統的な潮州料理をお楽しみいただけます。
家族向けのトリプル、クアッド、コネクティングルーム、バルコニー付きスイートなど373室のコンテンポラリーな客室を備え、ご友人同士やご家族での滞在にぴったりです。スカイバーJin Bo LawやKai Fuk Lau、Siete Ochoでダイニングサービスを提供しています。
Dorsett Kai Tak公式サイトからの直接予約( https://www.dorsetthotels.com/dorsett-kai-tak/deals-offers/Dorsett-3-wishes.html )で、お客様だけの特別で本格的な香港体験をぜひお楽しみください。
Dorsett Kai Tak, Hong Kong（香港啓徳帝盛酒店）について
Dorsett Hospitality Internationalが旗艦施設として提供する、香港の歴史地区Kai Tak（啓徳）に位置する5つ星のモダンな宿泊施設です。Kai Tak Sports Park（啓徳体育園）のそばという好立地で、宿泊者限定のスタジアム連絡通路をご利用いただけるほか、AIRSIDEやMTR（香港鉄路）Kai Tak（啓徳）駅への無料シャトルバスを運行しています。
客室は、ファミリータイプからプレジデンシャルプールスイートまで、スタイリッシュな373室のお部屋、スイートルームをご用意しており、館内にはインフィニティプール、24時間営業のスポーツジム、スカイバーJin Bo Law、ダイニングのKai Fuk LauやSiete Ochoをご利用いただけます。
香港 -Media OutReach Newswire- 2026年1月21日 -Dorsett Kai Tak, Hong Kong（香港啓徳帝盛酒店）( https://www.dorsetthotels.com/dorsett-kai-tak/ )では、香港でのご滞在をカスタマイズできる「Dorsett 3 Wishes Room Package」を提供しています。2泊のご宿泊で最大25%割引となるほか、観光やビジネスなどご旅行の目的に合わせて、現代的なラグジュアリーから本物のローカル体験まで、9つの特典の中から3つをお選びいただけます。
あらゆるお客様に対応
ご家族連れ、観光のお客様：九龍城のリトル・タイでご利用いただけるローカルフードの引換券で、エッグワッフル、パンダン蒸しパン、マンゴーとロンガンのココナッツデザートなどをお楽しみいただけます。さらに、無料の朝食サービス、お部屋のアップグレード、市内移動に便利なOctopusカード（交通系ICカード）の無料提供といった特典もお選びいただけます。
ビジネスでご利用の方：九龍駅行きエアポートエクスプレスの乗車券、無料のスーツプレスサービス、現地で使えるデータSIMカードなどの特典をご用意しています。
世界的なコンサートや国際スポーツイベントの会場として知られるKai Tak Sports Park（啓徳体育園）のそばに位置しており、ご宿泊のお客様は、メインスタジアムやKai Takモールに直結する連絡通路をご利用いただけます。巨大モールAIRSIDEやMTR（香港鉄路）のKai Tak（啓徳）駅への無料シャトルバスも運行しており、ショッピングや市内観光も快適に楽しむことができます。
観光のお客様は、Kowloon Walled City Park（九龍寨城公園）で街のかつての面影を味わい、Kai Tak（啓徳）空港跡地で航空の歴史に触れてみてはいかがでしょうか。グルメ好きな方は、九龍城で東南アジアの料理を味わい、伝統的な潮州料理をお楽しみいただけます。
家族向けのトリプル、クアッド、コネクティングルーム、バルコニー付きスイートなど373室のコンテンポラリーな客室を備え、ご友人同士やご家族での滞在にぴったりです。スカイバーJin Bo LawやKai Fuk Lau、Siete Ochoでダイニングサービスを提供しています。
Dorsett Kai Tak公式サイトからの直接予約( https://www.dorsetthotels.com/dorsett-kai-tak/deals-offers/Dorsett-3-wishes.html )で、お客様だけの特別で本格的な香港体験をぜひお楽しみください。
Dorsett Kai Tak, Hong Kong（香港啓徳帝盛酒店）について
Dorsett Hospitality Internationalが旗艦施設として提供する、香港の歴史地区Kai Tak（啓徳）に位置する5つ星のモダンな宿泊施設です。Kai Tak Sports Park（啓徳体育園）のそばという好立地で、宿泊者限定のスタジアム連絡通路をご利用いただけるほか、AIRSIDEやMTR（香港鉄路）Kai Tak（啓徳）駅への無料シャトルバスを運行しています。
客室は、ファミリータイプからプレジデンシャルプールスイートまで、スタイリッシュな373室のお部屋、スイートルームをご用意しており、館内にはインフィニティプール、24時間営業のスポーツジム、スカイバーJin Bo Law、ダイニングのKai Fuk LauやSiete Ochoをご利用いただけます。