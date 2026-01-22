千葉商科大学（所在地：市川市国府台 学長：宮崎緑 略称：CUC）地域連携推進センター（センター長：朽木量）では、2月7日（土）に「第16回CUC地域連携フォーラム」を開催します。

基調講演では、シェアリングエコノミーを通じた新しいライフスタイルを提案する石山アンジュ氏を迎え、「ワクワクを共有する社会へ-地域・仲間・暮らしの新しいカタチ」をテーマに、これまでの活動内容やその思い、これからの地域活動のカタチについてご講演いただきます。

後半では、地域活性化に取り組むゼミナールやプロジェクトの学生が、各ブースで活動紹介を行います。学生が開発した商品の試飲や試食、防災をテーマにしたカードゲーム体験も実施します。また、2025年度に本学の地域志向活動助成金を受給した6団体の活動報告会も行います。多くの皆さまのご参加をお待ちしております。

CUC地域連携フォーラム

本学が地域社会の情報拠点となり、地域の方々との絆を深め、新たな可能性を広げることをめざして、2010年度より毎年開催しています。情報交換をはじめ、学生と地域関係者の発表と交流の場になっています。

千葉商科大学「地域連携推進センター」

さまざまな活動を通して本学と地域社会との連携及び情報発信や地域貢献活動等に努めています。地域を志向した活動を多様に展開し、地域の拠点大学として「一緒に学び」、「相互にふれあい」、「協働で行う」ことによって「地域が頼れる大学」、「地域と共に生きる大学」をめざします。

第16回CUC地域連携フォーラム（参加費無料・入退出自由・どなたでも参加できます）

【日 時】2月7日（土）13：00～17：00（12：30開場）

【会 場】千葉商科大学 1号館1階（市川市国府台1-3-1)

※お越しの際には、公共交通機関をご利用ください。

【申込期間】2月6日（金）23：59まで

【申込方法】以下Webページの申込みフォームよりお申し込みください。

https://www.cuc.ac.jp/event/2025/260207_tikiforum.html

【プログラム】

13：00 ～ 13：05 主催者挨拶

13：05 ～ 13：20 千葉商科大学における地域連携の取り組み

13：20 ～ 14：10 基調講演

「ワクワクを共有する社会へ-地域・仲間・暮らしの新しいカタチ」

石山アンジュ 氏（一般社団法人シェアリングエコノミー協会 代表理事、一般社団法人Public Meets Innovation代表）

14：10 ～ 15：00 学生によるブース出展「地域の輪を発見!」、地域活動パネル展示

15：00 ～ 16：35 2025年度地域志向活動助成金 活動成果報告会

16：35 ～ 16：45 講評・各種ご案内

16：45 ～ 交流タイム ※会場で参加者同士の交流をお楽しみください。