Arcitecta、Supercomputing Asia 2026にて先進的な研究データ管理プラットフォームを展示

コロラド州ボルダー＆オーストラリア・メルボルン--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 創造的かつ革新的なデータ管理ソフトウエア企業であるArcitectaは、1月26日から29日まで大阪国際会議場で開催される「Supercomputing Asia 2026」の14番ブースにて、先進的な研究データ管理プラットフォーム「Mediaflux®」のデモを実施することを発表しました。同カンファレンスは、HPC Asia 2026と併催されます（SCA/HPCAsia 2026）。

Arcitectaは、Supercomputing Asia 2026に再び出展し、洗練されたインテリジェントな研究データ管理のビジョンを共有します。データの量、複雑さ、価値が増大している今、ArcitectaのMediafluxプラットフォームは、研究エコシステムにバランスをもたらし、人々、機器、ストレージ、コンピューティングを統合したメタデータ豊富な環境へとつなぎます。HPCスケールのワークロードと多様でデータ集約的な分野向けに構築されたMediafluxは、データを生きた動的リソースへと変換し、発見を加速します。

Birds of a Featherセッション：大規模な科学データセットの管理と共有

Arcitectaのグローバルビジネス開発責任者であるロバート・モラードは、他の著名なパネリストとともに、収集された大量の科学データを共有することの複雑さについて議論し、この課題に対処する共有技術、モデル、ソフトウエアツールを探求する有益なセッションに参加します。参加者は、分析に使用される大規模なデータストアとHPCワークフローおよびソフトウエアを使用する研究組織間での協力を改善するための最新の実践と実用的な方法について理解を深めることができます。

トピック： 大規模な科学データセットの管理と共有

日時 ：2026年1月29日（木）午前11時30分～午後12時30分

場所 ：大阪国際会議場（グランキューブ大阪）12階 カンファレンスホール

パネリスト：

・ロバート・モラード氏（Arcitecta）- グローバルビジネス開発責任者

・ブロニス・R・デ・スピンスキー氏（ローレンス・リバモア国立研究所（LLNL））- リバモア・コンピューティング（LC）CTO

・マイケル・ヘネケ氏（HPE）- DAOSシステム／ソフトウエアエンジニアリング担当 特別技術者

・クリス・マエスタス氏（IBM）- データおよびAIストレージ・ソリューションCTO

・マット・スター氏（Spectra Logic）- CTO、APJセールス担当バイスプレジデント、連邦セールス担当バイスプレジデント

・トーマス・メッツガー氏（インテル）- アメリカ地域HPCテクニカル＆ビジネスディレクター

・ヴェルナー・ショルツ氏（Xenon Systems）- CTOおよびR&D部門長

・CJ ニューバーン氏（NVIDIA）- アーキテクト、IOおよびHPCソフトウエア戦略担当

・ジェイク・キャロル氏（クイーンズランド大学） - リサーチ・コンピューティング・センター所長

新しいデジタル保存

長期的なデータ保持は、かつてアーカイブや専門的な分野に限定されたニッチな関心事として扱われていました。しかし今日、研究データは数十年にわたって保持されることが日常的になり、しばしば計画的ではなくデフォルトで保持されています。この変化は、研究機関が保管、ライフサイクル管理、コスト、持続可能性について考える方法を再形成しつつあります。

デジタル保存は、もはや「将来」の問題ではなく、企業が今すぐ取り組むべき課題です。Mediafluxは、高性能なホットティアから経済的な長期アーカイブに至るまで、ストレージ階層全体にわたってインテリジェントでポリシー駆動型のデータ配置を実現します。

セラミックベースのデータストレージソリューションのパイオニアであるCerabyteは、Arcitectaの14番ブースに出展し、両社がどのように長期保存と連携したデータ管理のニーズに対応し、簡単にアクセスでき、永続的で、持続可能かつエネルギー効率に優れたデータストレージを実現するかを共同でデモンストレーションします。

「組織は今後ますます、アクティブ・アーカイブ、インテリジェント・ティアリング、ハイブリッドクラウドアーキテクチャを組み合わせて採用し、大規模なストレージ利用を最適化するようになるでしょう」と、ArcitectaのCEO兼創業者であるジェイソン・ローリーは述べています。「Mediafluxを活用すれば、組織は大規模なデータセットを階層化し、重要度と優先度を割り当てることができます。データは、必要に応じて迅速にアクセスできるアクティブなアーカイブに保存されます。階層化とアクティブ・アーカイブを用いてストレージ戦略を現代化しない組織は、コストの増加、AI展開の遅れ、そしてますますデータ駆動型の世界で競争力を失うリスクを抱えることになります。」

ArcitectaチームとのミーティングをSCA/HPCAsia 2026でスケジュールするには、次のリンクをご覧ください：https://www.arcitecta.com/events/2026/sca/chat/

Arcitectaについて

Arcitectaはデータ時代の幕開け以来、業界最高のデータ管理プラットフォームを構築してきました。今日、Arcitectaは、ペタバイト規模の環境でデータ集約型ワークフローを簡素化し、ビジネスおよび研究の成果を向上させるリッチなエンドツーエンドのデータファブリックであるMediafluxを使用して、データ管理とバックアップを変革しています。Mediafluxはデータ管理プロセスを単一のプラットフォームに統合し、膨大なデータセットの管理を簡素化することで、世界のリーダーたちが地球上で最も困難な問題を解決できるよう支援しています。詳細については、www.arcitecta.com をご覧ください。

Arcitecta、Mediaflux、およびArcitectaロゴは、Arcitecta IP Pty. Ltd.の商標です。ここに記載されているその他のすべての商標は、それぞれの所有者の財産です。

©2026 Arcitecta IP Pty. Ltd. All rights reserved.

