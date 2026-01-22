家族ドライブが一気に快適に！後席も前席も“好きな映像を好きな場所で”楽しめる11インチ大画面ポータブルディスプレイ「GetPairr Vista 1.0」、最終ロットのご案内
【概要】
「後席も静かになる」--そんな声から生まれた11インチ大画面ポータブルディスプレイAudio「GetPairr Vista 1.0」。
自宅のタブレット感覚で動画アプリを楽しみながら、ナビ・音楽・通話など日常の車内機能も1台に集約できるモデルとして人気を集め、この度“最終ロット”の発売が決定しました。後席向けのエンタメ環境を作れる専用ヘッドレストマウントなど、アクセサリーも同時に登場します。
本製品は、車両のシガーソケット電源で動作する車載向けポータブルディスプレイです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339745/images/bodyimage1】
【期間限定プロモーション】
GetPairr Vista 1.0
割引率：10％オフ(クーポンと併用可能)
クーポンコード：XUC5E58R
有効期間：1月22～2月28日
商品リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FMFFV4KB
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339745/images/bodyimage2】
機能一覧
■ 1. Androidシステム内蔵でYouTube／Netflixがそのまま見られる
スマホのテザリングや車内Wi-Fiがあれば、アプリを開くだけで動画・音楽がすぐ視聴可能。前席・後席どちらでも「退屈しない車内時間」を実現します。
■ 2. 有線CarPlay/有線Android Autoをワイヤレス化
毎回ケーブルを挿す必要がなく、エンジンONで自動接続。ナビや通話、音楽アプリがすぐ使えてドライブのストレスを大幅に軽減します。
■ 3. デュアルBluetoothで車のスピーカーから音声出力
スマホ→本製品（Bluetooth(1)）、本製品→車（Bluetooth(2)）という二重接続に対応。
YouTubeやNetflixの音声を車載スピーカーから再生でき、車内全体に広がる迫力ある音を楽しめます。
■ 4. 2画面同時表示（PIP／5:5分割）
主?がナビ表示、副座席が動画視聴など、同時操作が可能。長距離ドライブでも後席が静かになり、小さなお子さまのいる家庭にぴったりです。
■ 5. 後席ヘッドレスト設置で“後席シアター化”
専用ヘッドレストマウント（別売）を使えば、後席に安定して固定可能。長時間ドライブの退屈を解消し、家族向け車内エンタメが一気に充実します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339745/images/bodyimage3】
【Vista 1.0専用アクセサリー 同時発売】
● 専用ヘッドレストマウント
後部座席にディスプレイをしっかり固定。長距離ドライブの後席エンタメに最適。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FX9NRHMG
● 16GB 専用動作確認済 SDカード
動画保存・録画に対応した安定モデル。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0G1B14J3C
● 専用バックカメラ＋5.5m延長ケーブル
車庫入れ・駐車時の視認性向上をサポート。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0G1MLCHHG
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339745/images/bodyimage4】
【まとめ】
今回の最終ロットとなる「GetPairr Vista 1.0」は、動画視聴・ワイヤレス化・分割表示・後席エンタメ対応と、日常のドライブを大きく快適にする機能を1台に集約したモデルです。さらに、後席設置用ヘッドレストマウントや録画対応SDカード、バックカメラなど、車内体験を拡張できる専用アクセサリーも加わり、より幅広いシーンに対応できるラインアップとなりました。
在庫がなくなり次第販売終了となりますので、この機会にぜひご検討ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339745/images/bodyimage5】
配信元企業：GetPairr
