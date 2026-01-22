姫路市で無農薬野菜と香り体験を楽しむ癒しの一日神姫バスが1月25日（日）・31日（土）に農家レストラン「且緩々」で体験型イベントを開催
神姫バス株式会社（代表取締役社長：長尾真、本社：兵庫県姫路市）は、兵庫県姫路市夢前町の農家レストラン「且緩々（しゃかんかん）」と連携し、無農薬野菜を中心とした健康ランチと香りのワークショップを楽しむ体験型イベントを2026年1月25日（日）および1月31日（土）に開催します。
本イベントは、忙しい日常の中で心身を整える時間を提供することを目的に企画しました。朝採れの無農薬野菜を使用したビュッフェ形式のランチに加え、参加者自身の体調や気分に合わせて香りを選ぶエッセンシャルオイルづくりを体験できます。
現地集合型のため気軽に参加することができ、地域事業者と連携した神姫バスの情報発信・商品造成の取り組みとして、兵庫の食と健康文化の魅力を広く伝えます。
【イベント概要】
日時：
2026年1月25日（日）11時50分現地集合
2026年1月31日（土）11時50分現地集合
場所：農家レストラン「且緩々（しゃかんかん）」（お店正面入り口集合）
住所：〒671-2101 兵庫県姫路市夢前町山之内乙120-1
参加費用：
大人（13歳以上）4,500円（税込）
子ども（4～12歳）4,000円（税込）
未就学児（3歳以下）無料※ワークショップなし
募集人数：20名（最少催行5名）
体験内容：
・無農薬野菜を中心とした健康ランチビュッフェ（約80分）
・香りで心身を整えるエッセンシャルオイルづくり体験
・併設ショップでのハーブ関連商品の買い物
申込方法：以下予約ページより申込
https://shinkibus-tour.book.ntmg.com/top/products/89fc7b69-8c31-5350-9ed9-1af96c5d2876?lng=ja-JP
【農家レストラン「且緩々（しゃかんかん）」 】
且緩々は、兵庫県姫路市夢前町にある旧幼稚園を活用した農家レストランです。農薬に頼らず育てた地元産野菜や国産食材を使用し、常時20種類以上の料理を提供しています。運営母体である香寺ハーブ・ガーデンは、ハーブの力を暮らしに取り入れることを理念に活動しており、食と香りを通じて心身の健康を支える場として地域に根付いています。自然と人、人と地域をつなぐ拠点として、ゆったりとした時間を提供しています。
【Localprimeについて】
神姫バスでは、兵庫の魅力ある人やモノを発掘し、メディアサイト「Localprime」を通じて発信しています。サイト内では、地域の魅力を体感できる体験やツアーの販売も実施中。まだ知らない兵庫の魅力にふれ、日常を少し豊かにする発見を提供しています。
Localprime公式サイト：https://local-prime.com/
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：神姫バスLocalprime事務局
E-Mail：chiikijigyou@shinkibus.co.jp
担当者：長谷川
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339736/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339736/images/bodyimage2】
配信元企業：神姫バス株式会社
本イベントは、忙しい日常の中で心身を整える時間を提供することを目的に企画しました。朝採れの無農薬野菜を使用したビュッフェ形式のランチに加え、参加者自身の体調や気分に合わせて香りを選ぶエッセンシャルオイルづくりを体験できます。
現地集合型のため気軽に参加することができ、地域事業者と連携した神姫バスの情報発信・商品造成の取り組みとして、兵庫の食と健康文化の魅力を広く伝えます。
【イベント概要】
日時：
2026年1月25日（日）11時50分現地集合
2026年1月31日（土）11時50分現地集合
場所：農家レストラン「且緩々（しゃかんかん）」（お店正面入り口集合）
住所：〒671-2101 兵庫県姫路市夢前町山之内乙120-1
参加費用：
大人（13歳以上）4,500円（税込）
子ども（4～12歳）4,000円（税込）
未就学児（3歳以下）無料※ワークショップなし
募集人数：20名（最少催行5名）
体験内容：
・無農薬野菜を中心とした健康ランチビュッフェ（約80分）
・香りで心身を整えるエッセンシャルオイルづくり体験
・併設ショップでのハーブ関連商品の買い物
申込方法：以下予約ページより申込
https://shinkibus-tour.book.ntmg.com/top/products/89fc7b69-8c31-5350-9ed9-1af96c5d2876?lng=ja-JP
【農家レストラン「且緩々（しゃかんかん）」 】
且緩々は、兵庫県姫路市夢前町にある旧幼稚園を活用した農家レストランです。農薬に頼らず育てた地元産野菜や国産食材を使用し、常時20種類以上の料理を提供しています。運営母体である香寺ハーブ・ガーデンは、ハーブの力を暮らしに取り入れることを理念に活動しており、食と香りを通じて心身の健康を支える場として地域に根付いています。自然と人、人と地域をつなぐ拠点として、ゆったりとした時間を提供しています。
【Localprimeについて】
神姫バスでは、兵庫の魅力ある人やモノを発掘し、メディアサイト「Localprime」を通じて発信しています。サイト内では、地域の魅力を体感できる体験やツアーの販売も実施中。まだ知らない兵庫の魅力にふれ、日常を少し豊かにする発見を提供しています。
Localprime公式サイト：https://local-prime.com/
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：神姫バスLocalprime事務局
E-Mail：chiikijigyou@shinkibus.co.jp
担当者：長谷川
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339736/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339736/images/bodyimage2】
配信元企業：神姫バス株式会社
プレスリリース詳細へ