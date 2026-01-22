「武道を通じて平和実現を」樽谷大助、佐藤宗師およびペドロ・ロイズ館長へ「サダコの折鶴」を献上
2026年1月19日
国際ジャーナリストであり、武道を通じた平和活動を精力的に展開する樽谷大助（Daisuke Tarutani）は、平和の象徴である「サダコの折鶴」のレプリカを、佐藤宗師およびペドロ・ロイズ館長へ献上いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339511/images/bodyimage1】
「武道を通じて世界平和実現を」
樽谷大助は「武道を通じて平和実現を」という確固たるコンセプトを掲げ、世界各地で活動を続けています。 今回の献上は、武道の精神性が持つ「自己を律し、他者と共生する」という本質が、平和のシンボルである「サダコの折鶴」の遺志と深く共鳴することから実現いたしました。
献上に際し、樽谷大助は「この地で佐藤宗師、ペドロ・ロイズ館長に折鶴を献上できたことを大変嬉しく思います」と述べ、武道を通じた国際親善と平和への決意を新たにしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339511/images/bodyimage2】
「サダコの折鶴」について
「サダコの折鶴」は、広島の被爆から10年後に白血病で亡くなった佐々木禎子さんが、生きる希望を込めて折り続けたものです。現在は特定非営利活動法人 SADAKO LEGACY を通じて、核兵器のない世界と平和を祈るシンボルとして、そのレプリカが世界各地の平和に寄与する個人・団体へと届けられています。
【本件に関する報道・取材のお問い合わせ】
本件に関する詳細な情報、贈呈時の素材（写真・映像）提供、インタビューのご依頼は下記窓口までご連絡ください。
特定非営利活動法人 SADAKO LEGACY 公式サイト： https://orizuru-sadako.com/
取材・報道担当（国際ジャーナリスト）： 樽谷 大助（Daisuke Tarutani）
* 欧州ジャーナリスト連盟（EFJ）会員 No.JP465 N J269
* 日本外国特派員協会（FCCJ）会員 No.TA1321
* 一般社団法人 モナコウィークインターナショナル
連絡先 Email： d.tarutani0120@gmail.com
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339511/images/bodyimage3】
